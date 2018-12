El diamante más grande del continente americano tiene 552 quilates

Dominion Diamond Mines ULC, productor mundial de diamantes extraídos responsablemente, anunció a través de su página web el hallazgo del diamante más grande que jamás se haya encontrado en América del Norte.

El diamante Canadamark amarillo de 552 quilates se desenterró en octubre en la mina de diamantes Diavik, aproximadamente 135 millas al sur del Círculo Polar Ártico en los territorios del noroeste de Canadá.

El hallazgo supera con creces el récord anterior que tenía Diavik Foxfire con 187.7 quilates, que también se recuperó en la misma mina en 2015. Dominion posee el 40% de Diavik.

“Este increíble descubrimiento muestra lo realmente espectacular de los diamantes”, afirma Kyle Washington, presidente de Dominion Diamond Mines. “El color y la textura del diamante son un ejemplo único de los diamantes naturales que nos alejan de su ubicación hasta que los desenterramos. Nuestra Mina Diavik ha producido algunos de los diamantes más hermosos del mundo, y este ciertamente encabeza la lista”.

La asombrosa piedra preciosa se descubrió al pasar por el proceso de selección inicial en la planta de recuperación de Diavik y contó con un diámetro de 33.74 mm x 54.56 mm y un peso exacto de 552.74 quilates o carats -la medida en que se miden esta clase de gemas-.

Su color, textura y estructura son únicos desde una perspectiva geológica y pueden estudiarse más a fondo. El diamante no se venderá en su forma áspera.

Debido a la importancia del descubrimiento, Dominion seleccionará un `partner´ en las próximas semanas que cortará y pulirá la piedra. El tamaño y la sofisticación de este producto es de la más alta calidad.

Dominion espera lograr una cantidad significativa de piedra artificial, que será certificada por Canadamark. Como el diamante aún se está evaluando, es demasiado pronto para determinar el valor final del mismo.

Sin embargo, cuando se pulió, el Diavik Foxfire produjo una forma de pera talla brillante de 37.87 y una forma de perla talla brillante de 36.80 que se vendió recientemente como parte de las Joyas Magníficas de Christies y se compró por $1.3 millones de dólares, por lo cual se estima que esta gema oscilará en torno a los $3 millones.

Miners just unearthed the biggest diamond ever found in Canada 😱

The 552-carat yellow gem is almost 3 times the size of the next largest stone discovered in North America pic.twitter.com/wUyZBf0wyl

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) December 15, 2018