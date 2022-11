El fundador de FTX, intenta recaudar dinero en efectivo: WSJ

Reuters.- El fundador de la bolsa de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, está buscando compromisos de inversores para recaudar dinero fresco, informó el martes el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El expresidente ejecutivo y algunos empleados que quedan en FTX han pasado el pasado fin de semana llamando en busca de compromisos de inversores, dijo el reporte.

The Wall Street Journal no pudo determinar si algún inversor se ha comprometido. Un portavoz de FTX no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

La compañía ha estado buscando fondos desde principios de este mes después de que su rival más grande, Binance, se retiró de un acuerdo para comprar la bolsa de criptomonedas.

