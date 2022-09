El futuro de nuestras naciones está en América, no con China: Ken Salazar

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, afirmó que el futuro económico, social y democrático está en América y no en China, quien trata de diferente manera las libertades y los derechos civiles.

“¿Dónde está el futuro de Estados Unidos y México? Está aquí y está arriba de 300 millones de estadounidenses y 130 millones de mexicanos, allí estamos alineados y sabemos nosotros que el futuro de nuestras naciones está acá y no está con China, quien tiene una diferente vista de las libertades, la democracia y la función del gobierno y el papel de la mujeres y los derechos civiles”, expresó el diplomático ante los empresarios de The American Society of Mexico, quienes aplaudieron.

“Aquí en México se construyen los autos del futuro en lugares como Silao, en lugares como Coahuila y donde quiera. Entonces esto de la economía va a seguir y afortunadamente tenemos un marco legal durable que se tiene que apoyar y eso es el T-MEC”, agregó en el panel “México-Estados Unidos: Raíces que dan frutos”, organizado por la agrupación binacional.

Los asociados y las empresas afiliadas a The American Society of Mexico deben apoyar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), porque así se funda la economía, añadió.

Ken Salazar consideró que la relación de Estados Unidos y México es fuerte y, a pesar de que hay inquietudes, va por buen camino en parte por el trabajo realizado por The American Society, universidades, así como el sector civil y privado.

Los próximos meses se darán una serie de reuniones entre en México y Estados Unidos, especialmente el Diálogo de Alto Nivel con miembros de los gabinetes de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, comentó el embajador.

Agregó que en octubre de 2022 habrá un diálogo a los niveles más altos en Washington D. C. para determinar de qué manera se trabajará para que haya más seguridad.

“(Habrá una reunión de alto nivel para ver de) qué manera vamos a trabajar para que haya más seguridad para que el pueblo de México y Estados Unidos puedan vivir sin miedo y puedan vivir con más seguridad”, manifestó.

Además, en noviembre y diciembre de este año habrá una reunión de los líderes de Canadá, Estados Unidos y México para aprovechar las oportunidades de negocio y comercio.

“Yo no vengo aquí como miembro de los partidos políticos de México o Estados Unidos, sino estoy aquí con una agenda para asegurar que el futuro sea muy bueno para Norteamérica”, apuntó Ken Salazar, representante del gobierno de Joe Biden.

