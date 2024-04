El pensamiento de pirinola: un valor que ‘gira’ en el aire en las empresas

“En el futuro las empresas ya no competirán entre sí, sino entre redes y alianzas estratégicas” Philip Kotler

Para un empresario familiar asumir el pensamiento de pirinola, es decir, una mentalidad de ganar-ganar puede significar el éxito de su negocio sostenido a largo plazo. Hay un breve cuento, a propósito de la idea de triunfo, en donde un analista financiero ha logrado tener todos los beneficios económicos que podría desear, pero a sus cuarenta años, se encuentra absolutamente solo, sin pareja ni amigos o familia.

Una noche se encontrará a un vagabundo que le mostrará la importancia de invertir “en la bolsa interior”: el corazón, para lo que debe destinar esfuerzos tanto a sus activos y posesiones como a sus vínculos afectivos. Esta pequeña narración muestra la importancia de advertir los favores tanto afectivos como económicos de compartir los triunfos y buscar rendimientos compartidos.

Ya en otras ocasiones he hablado inclusive en mi libro Todos ganan de algunos beneficios de este pensamiento en donde no importa qué rostro nos muestre la pirinola al detenerse, pues ofrecerá sumas y no restas para cualquier jugador. Esta vez detengámonos en algunos aspectos de las utilidades financieras, económicas o estadísticas que se pueden conseguir tomando en cuenta a otros y formando alianzas.

1. La confianza se traduce en números

Tengamos en cuenta que la importancia de adoptar el pensamiento de la pirinola en el mundo empresarial puede contribuir a un crecimiento sólido y sostenible. Una mentalidad de ganar-ganar permite construir relaciones comerciales duraderas que tienen como ejes la confianza y la lealtad. Un empresario familiar con este pensamiento incentiva beneficios para todas las partes involucradas, fomentando su valor.

En una estadística de Edelman Trust Barometer, se apunta que la polarización de opiniones es peligrosa y “En México muy pocos ayudarían, vivirían cerca o trabajarían con alguien que no estuviera de acuerdo con su punto de vista” sólo el 16% de entrevistados tendría como compañero de trabajo a alguien que no comparte su opinión. Estas cifras podrían ser menos alarmantes si asumimos que una alianza retribuye más que un alejamiento.

2. Un valor de larga duración

Un empresario familiar debe centrar sus esfuerzos en crear valor a largo plazo en lugar de buscar sólo ganancias a corto plazo. Formar alianzas, buscar complementos para su producto o servicio, son estrategias que permiten tomar decisiones que benefician tanto a la empresa como a los colaboradores y la comunidad en general: frutos que se reproducen y transfieren.

Según la Guía empresarial para el crecimiento inclusivo, un enfoque de valor compartido “se basa en la idea de que el éxito de una compañía y el de la sociedad son interdependientes y por lo tanto están íntimamente ligados.” las empresas que toman en cuenta esto superan a sus competidores en términos de rentabilidad a largo plazo, lo que enfatiza la importancia de un enfoque compartido en el camino hacia el éxito empresarial.

3. Una proyección de grandeza

Como ya he sugerido antes las nuevas opiniones aportan frescura e ideas innovadoras, es bueno promover para la empresa y sus alianzas la apertura a perspectivas diferentes. Al trabajar en asociación con otros actores del mercado, que puedan vincularse con el nuestro, aprovechamos al máximo los recursos económicos y de materia prima disponibles, impulsando el crecimiento empresarial conjunto.

Un estudio de Deloitte reveló que “el 85% de los ejecutivos consideran que la colaboración es esencial para impulsar el crecimiento empresarial y la innovación”, insistiendo en la importancia de trabajar armónicamente con otros para lograr el éxito compartido y duradero. La pirinola ya está girando en el aire, cualquiera de sus lados ofrece la posibilidad de ganar, pero no en soledad como el analista del cuento, sino junto con otros emprendedores que comparten objetivos y determinación por crecer.

