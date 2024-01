El proyecto secreto ‘White Stork’ de Eric Schmidt tiene como objetivo construir drones de combate con IA

El tecnólogo multimillonario Eric Schmidt ha estado construyendo silenciosamente una nueva startup de drones en Estados Unidos y Ucrania dentro de un conjunto de LLC que han ayudado a ocultar sus operaciones y a los miembros de su equipo. Forbes informó por primera vez sobre la existencia del proyecto este mes y desde entonces supo que se llama White Stork, una referencia al ave nacional y tótem sagrado de Ucrania, donde Schmidt asumió el papel de asesor y financiero en tecnología de defensa.

White Stork se estableció formalmente en agosto pasado, según los registros de constitución empresarial y dos fuentes con conocimiento de la startup. La compañía ha estado desarrollando un dron de producción masiva que utiliza inteligencia artificial para apuntar visualmente y puede funcionar en entornos sin comunicaciones creados por interferencias de GPS.

Aunque no ha surgido del sigilo, White Stork se ha convertido en un secreto a voces en la comunidad de drones, dijeron a Forbes seis personas familiarizadas con sus actividades. En Ucrania, Schmidt ha recorrido fábricas y campos de pruebas y se ha puesto en contacto con muchas otras nuevas empresas en su calidad de prolífico inversor en tecnología militar, dijeron tres de estas personas.

Los documentos comerciales de Delaware muestran que White Stork operaba anteriormente como una LLC llamada Swift Beat Holdings, pero modificó su nombre a White Stork Group LLC en septiembre pasado. Un holding de Swift Beat llamado Volya Robotics OÜ identifica al ex director ejecutivo de Google como su único beneficiario efectivo.

Mientras tanto, los documentos comerciales muestran que Volya Robotics OÜ se constituyó en Estonia en diciembre pasado y enumeran a un director legal de la oficina familiar de Schmidt, Hillspire, como miembro de la junta; Estonia es un vehículo de constitución popular para empresas ucranianas. Forbes publica aquí por primera vez los nombres relacionados con el negocio de drones de Schmidt. No se pudo contactar a Schmidt para hacer comentarios a través de un portavoz.

En enero, Swift Beat registró el sitio web aurelianindustries.us, según datos de dominio de Internet. La dirección de correo electrónico afiliada al sitio es [email protected]. Incluye el número de teléfono de un gerente de TI de Hillspire como información de contacto y la dirección proporcionada para Swift Beat coincide con la de Schmidt Family Foundation, una organización privada de subvenciones dirigida por Eric y Wendy Schmidt. Forbes no pudo determinar la naturaleza de Aurelian Industries, que comparte su nombre con una LLC de Delaware constituida este mes, pero parece estar afiliada al proyecto de drones.

Ninguna de estas entidades se ha lanzado públicamente. El sitio web de Aurelian Industries permanece despoblado, por ejemplo, y el nombre White Stork es utilizado actualmente por una organización benéfica estadounidense aparentemente no relacionada que brinda primeros auxilios a los combatientes ucranianos.

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, Schmidt ha sido un firme defensor de los drones como medio para combatir a las fuerzas del Kremlin, que superan con creces a las de Ucrania. “Quizás el más importante sea el dron kamikaze”, se escribió en un artículo de opinión del Wall Street Journal en julio pasado. También conocidos como “drones suicidas”, estos aviones baratos pueden merodear en el campo de batalla antes de ser enviados para inutilizar o destruir sus objetivos. “En manos de un operador experto con varios meses de formación, estos drones vuelan tan rápido que es casi imposible derribarlos”, añadió.

Subrayó este argumento nuevamente en un artículo de opinión para Foreign Affairs el lunes, declarando que “las capacidades superiores de guerra electrónica de Rusia le permiten interferir y falsificar las señales entre los drones ucranianos y sus pilotos. Si Ucrania quiere neutralizar los drones rusos, sus fuerzas necesitarán las mismas capacidades”. Hasta ahora, la mayoría del armamento suministrado por los aliados occidentales, escribió, ha “resultado mal” contra tales tácticas.

Lo que Schmidt no reveló en estos artículos de opinión fueron sus propios esfuerzos para abordar esta necesidad con White Stork.

Schmidt se ha reunido con los principales líderes de Ucrania varias veces desde que Rusia invadió el país por primera vez. El verano pasado, él y un grupo asistieron a una reunión en Kiev con el ministro de industrias estratégicas del país en tiempos de guerra, Oleksandr Kamyshin, y la primera viceprimera ministra Yulia Svyrydenko. También estuvieron presentes Sebastian Thrun, asesor de White Stork y ex colega de Schmidt en Google; Mark Stonich, ex vicepresidente de la cadena de suministro de Google; y Damon Vander Lind, un ingeniero clave en Kitty Hawk, la ahora desaparecida startup de taxis aéreos de Thrun.

No está claro de qué se trató la reunión o si se refería al nuevo proyecto, pero Svyrydenko la recordó en X, la plataforma alguna vez conocida como Twitter, después de su conclusión. “Ucrania está comprometida con el desarrollo de nuevas tecnologías y mejoras en este campo”, escribió. “Estamos contentos de que nuestros socios apoyen nuestros objetivos”.

Kamyshin, Svyrydenko, Thrun, Stonich y Vander Lind no habían respondido a una solicitud de comentarios al momento de esta publicación.

Incluso antes de dejar su puesto como presidente de Google en 2017, Schmidt había dedicado mucho tiempo a los esfuerzos de seguridad nacional de Estados Unidos. Entre 2018 y 2021 presidió la Comisión de Seguridad Nacional sobre Inteligencia Artificial, donde asesoró al Congreso sobre IA para uso militar. Y de 2016 a 2020, dirigió la Junta de Innovación de Defensa, un grupo asesor destinado a llevar nueva tecnología al Pentágono, incluidos esfuerzos de ciencia de datos y aprendizaje automático.

Pero cuando se trata del ecosistema militar en Ucrania, Schmidt es relativamente un recién llegado. El año pasado, el multimillonario invirtió millones de dólares en una aceleradora de startups ucraniana llamada D3, o Dare to Defend Democracy, que proporciona 125,000 dólares en financiación inicial a empresas de tecnología de defensa del país. Will Roper, exjefe de adquisiciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y fundador de Istari Digital, un simulador de armas con inteligencia artificial respaldado por Schmidt, también asistió a la reunión con funcionarios del gobierno ucraniano el verano pasado. Roper no había respondido a una solicitud de comentarios al momento de esta publicación.

Un mes después, Roper y Schmidt escribieron en coautoría un artículo de opinión para Time con sus consejos para Kiev. “Para triunfar”, escribieron, “Ucrania debe ganar la ‘guerra de las startups’ que constantemente trae nuevos sistemas y nuevo software al campo de batalla”.

Thomas Brewster y David Jeans contribuyeron con el artículo.

