Elecciones EU: esta sorprendente obsesión impulsa a Vivek Ramaswamy y su campaña presidencial

En lo que parece la mañana más calurosa en medio del agosto más caluroso de la historia, Vivek Ramaswamy se sienta tranquilamente en un lujoso sofá de cuero en su autobús de campaña, mordisqueando una manzana y rebosante de confianza en sí mismo. Treinta y seis horas antes, el neófito político de 38 años fue la estrella revelación en el primer debate presidencial republicano de la temporada de primarias de 2024. “Mi instinto me dice que voy a ser el nominado, que voy a ganar las elecciones generales de manera aplastante”, dice, antes de plantear por qué podría ser así: “Creo que estoy más cerca de Trump en 2015”, que Trump hoy es para Trump en 2015. Sólo puedes ser el outsider una vez”.

Ésa es una de las cosas más veraces que suele decir. Hace ocho años, Donald Trump puso patas arriba todos los supuestos políticos estadounidenses. Se postuló para presidente como un hombre de negocios sin ninguna experiencia política, ninguna plataforma realista ni ninguna repercusión de escándalos que habrían dejado boquiabiertos a casi todos los políticos de la historia. En cambio, era la personificación del agravio, lo que, combinado con unos extraños instintos de mensajería, le permitió hacer una estrategia interna y conseguir su billete a la Casa Blanca.

Eso es lo que hace importante la campaña de Ramaswamy. Resulta que Trump no fue una aberración (como subraya actualmente su gigantesca no campaña) sino más bien un modelo. El candidato más popular en el campo republicano no es el gobernador de Florida, el senador de Carolina del Sur ni siquiera el ex vicepresidente. Es otro magnate más (Ramaswamy alcanzó la categoría de multimillonario a principios de este año) con predilección por los éxitos televisivos y las declaraciones a menudo inexactas, a veces escandalosas y altamente calibradas que los alimentan.

Mientras los expertos políticos intentan analizar el ascenso de Ramaswamy a través de la lente de Washington, las respuestas son tremendamente evidentes para cualquiera que haya seguido su carrera empresarial. “Este será el mayor retorno de la inversión jamás realizado en la industria farmacéutica”, dijo a Forbes en un artículo de portada de 2015, poco después de lanzar la oferta pública más grande en la historia de la biotecnología, menos de dos años después de aterrizar en la lista de 30 menores de 30.

La frase clave está ahí: retorno de la inversión (ROI). El ROI impulsa casi todo en Ramaswamy-land, desde las opciones educativas hasta las amistades y las operaciones comerciales. Está incrustado en el nombre del holding que impulsó la mayor parte de su riqueza, Roivant Sciences. Y explica por qué eligió postularse para presidente, cómo está haciendo campaña y qué va a hacer con su nueva fama e influencia.

El ROI responde a la perspectiva del inversor (cuánta apreciación puede obtener un dólar, con la misión como subproducto) más que a la del empresario u operador (qué problema se puede resolver, con el dinero como subproducto). En política, eso se correlaciona con elevar las cifras de las encuestas lo más alto posible con el menor gasto posible, frente a una campaña centrada en los mejores principios de gobierno. Ramaswamy ha dominado la fórmula de la carne roja que Trump puso a prueba, con promesas de abolir el FBI y el Departamento de Educación, despedir al 75 por ciento de los trabajadores federales y cortar la ayuda a Ucrania, incluso cuando sigue bajo el ataque ruso. Como señaló el propio Ramaswamy, está tratando de superar a Trump, y sus cifras en las encuestas han aumentado al mismo ritmo que su grandilocuencia.

Pero hay otra forma de generar ROI: postularse para presidente, que es excelente para su perfil. Un grupo de oportunistas apolíticos, narcisistas y vendedores ambulantes de ambos extremos del espectro político se han dado cuenta de esto, desde Herman Cain hasta Marianne Williamson, Ben Carson y Robert Kennedy Jr. Y ahora Ramaswamy ha innovado una vez más, en forma de inversión. Operación Strive Asset Management, que encaja con su mensaje político antidespertar. Eso le crea otra manera de ganar, incluso si pierde.

El espíritu de Ramaswamy de retorno a toda costa tiene sus raíces en su infancia. Sus padres abandonaron la India, a pesar de su casta brahmán y sus excelentes credenciales, para buscar una vida mejor en los Estados Unidos. Su padre, un ingeniero, aceptó un trabajo en General Electric; su madre, psiquiatra geriátrica, trabajaba en Merck. Se establecieron en Ohio y finalmente enviaron a su hijo mayor, Vivek, a St. Xavier, una escuela jesuita en las afueras de Cincinnati, a pesar de que era (y sigue siendo) un hindú practicante; era una escuela privada de élite que podría catapultarlo.

En Harvard, emergió como una especie de máquina, un joven apuesto y encantador con una ambición ilimitada y hábitos acordes. Presidió la Unión política, compitió en el equipo de tenis del club de la escuela, actuó como el rapero libertario Da Vek, trabajó para el renombrado científico de células madre Douglas Melton y cofundó una plataforma de recaudación de fondos para estudiantes emprendedores. Incluso su apetito literal era ilimitado. “Nunca había visto a alguien comer tanto como él”, dice Anson Frericks, amigo de la escuela secundaria de Ramaswamy, quien más tarde lo ayudó a fundar Strive. “Cuando te sientas a comer con él, pide tres o cuatro comidas”.

Los viajes de verano a la aldea de su padre en el sur de la India, donde vio que el sistema de castas limitaba las oportunidades, consolidaron su creencia en el sistema económico estadounidense. “No tenemos que azotarnos por el capitalismo”, dice, dirigiéndose a un restaurante lleno en Milford, New Hampshire. “Dejen de disculparse por el capitalismo”.

Sin embargo, al salir de Harvard, no se sintió atraído por el capitalismo de los constructores de negocios como Jeff Bezos de Amazon o Phil Knight de Nike, sino más bien por el sabor transaccional que busca eficiencia y alfa. Su primer trabajo fue en un fondo de cobertura de Manhattan, QVT, donde trabajó como analista y, al mismo tiempo, fiel a su reputación de máquina, asistía y se graduaba en Derecho en Yale. “Un genio”, dice Raymond Schinazi, fundador de varias empresas de biotecnología con quien el joven analista trabó amistad después de comprar acciones de su empresa Pharmasset. “Aprendí mucho de él sobre inversiones”.

Para Ramaswamy, los retornos prevalecen sobre la misión, los fundamentos o cualquier otra cosa. Schinazi recuerda haberle preguntado sobre una de sus otras inversiones, Inhibitex, y su fármaco experimental contra la hepatitis C, que Schinazi denominó “basura”. La respuesta de Ramaswamy, como la recuerda Schinazi: “No importa. La percepción es que a la acción le irá bien. Sabemos que la empresa es tóxica. Sabemos que la empresa no es perfecta. Pero estamos ganando dinero. Eso es lo más importante”. Ramaswamy niega haber dicho esto y señala que Pharmasset competía con Inhibitex. Pero Inhibitex resultó ser tóxico: Bristol Myers Squibb lo compró por más de 2,000 millones de dólares en 2011 y luego rápidamente lo canceló después de un desastroso ensayo clínico.

A los 28 años, Ramaswamy se lanzó por su cuenta, con 100 millones de dólares de respaldo de su antiguo empleador y otros. Llamó a su empresa Roivant Sciences, como en ROI. Su tesis: los gigantes farmacéuticos tenían muchos medicamentos abandonados que podrían valer una fortuna si alguien se concentrara en ellos. En esencia, no se trataba de crear nada, sino de liberar el valor de lo que ya se había creado.

“Casi todas las noches cenaba después del trabajo con un director ejecutivo [o] alguien importante”, recuerda un ex empleado de alto nivel de Roivant. “Lo que Vivek se dio cuenta es que hay un número muy pequeño de partes interesadas en el mundo farmacéutico que controlan sumas de dinero muy, muy grandes, por lo que, con relativamente pocas conversaciones, se puede mover mucho dinero y hacer muchos negocios”.

También superó a casi todos. “Este tipo dedicó 100 horas a la semana durante una década para construir Roivant; eso no es normal”, dice Janak Joshi, un empresario de atención médica que lo conoce.

Un año después de fundar Roivant, el recién casado de 29 años canceló su luna de miel y llevó a su esposa a tocar la campana en la Bolsa de Nueva York para celebrar la oferta pública de 2015 de Axovant, una de las escisiones de Roivant. Su activo más preciado era un candidato a fármaco contra el Alzheimer con mucho revuelo (y cuatro ensayos clínicos fallidos) que había comprado por 5 millones de dólares. Axovant, que ya es la mayor cotización en bolsa de biotecnología de la historia, valía casi 3,000 millones de dólares al final de su primer día de cotización.

Dos años más tarde, Ramaswamy consiguió una inversión de 1,100 millones de dólares para Roivant liderada por SoftBank, prometiendo llevar la magia tecnológica y la inteligencia artificial a los ensayos clínicos a través de una nueva filial, Datavant. Un mes después, el fármaco Axovant contra el Alzheimer fracasó en su quinto ensayo, lo que destruyó las acciones. (Ahora vale menos de 30 millones de dólares y está en liquidación).

“Aumentar el valor de Roivant era la estrategia corporativa”, recuerda un ex directivo de su división de tecnología. “Las drogas resultaron ser una forma de hacerlo”. En 2019, el conglomerado japonés Sumitomo pagó 3,000 millones de dólares por cinco de las subsidiarias de Roivant, el acceso a las tecnologías de descubrimiento de fármacos de Roivant y una participación del 11% en Roivant con una valoración de 9,000 millones de dólares. Tomando algo de efectivo de la mesa, Ramaswamy se embolsó alrededor de 140 millones de dólares después de impuestos de esa transacción, y el resto de sus participaciones en Roivant constituyeron la mayor parte de su patrimonio neto.

La FDA finalmente aprobó cinco de los medicamentos de Roivant durante el mandato de Ramaswamy, lo que él se apresura a señalar en sus discursos, pero la compañía nunca obtuvo ganancias y perdió mil millones de dólares de 61 millones de dólares en ingresos el año pasado.

Las campañas de Donald Trump son como las que opera Donald Trump en los negocios: mensajes simples que se repiten constantemente, al diablo con la verdad; una obsesión fanática por las imágenes; y el deseo de utilizar el dinero de otras personas, sin importar cuán grande sea el suyo.

Campañas de Vivek Ramaswamy como Vivek Ramaswamy. Primero, está esa energía. Trabaja sin parar y pasa casi todos sus días y noches con los votantes y cortejándolos como lo hizo con los inversores. En esto, canaliza a Bill Clinton. “Vivek es realmente bueno para hacer que parezca que le importa lo que dices”, dice un ex empleado de Roivant que trabajó para Ramaswamy durante años. “Es muy bueno estando presente, haciéndote sentir que estás siendo escuchado”. Cuando no está hablando ante una multitud de votantes, está discutiendo con presentadores de noticias por cable, informando a los periodistas en su autobús de campaña o en su avión privado, o apareciendo en podcasts, o grabando episodios para su propio podcast, The Vivek Show, o elaborando tweets provocativos, o filmando videos de él mismo soliloquiando o reuniéndose con asesores para discutir el próximo paso.

El ritmo juvenil, en una elección que parece encaminarse hacia un enfrentamiento entre dos personas nacidas en la década de 1940, se combina con un estilo juvenil, rapeando “Lose Yourself” de Eminem y jugando tenis con el influencer de las redes sociales Jake Paul. “Les diré lo que está pasando con nuestra generación, nosotros, los Millennials y la gente más joven que yo”, predica el vegetariano indio-estadounidense a un grupo de peces gordos republicanos de Iowa, en su mayoría blancos, comiendo hamburguesas con queso en el Polk GOP Summer Sizzle en las afueras de Des Moines. “Estamos tan hambrientos de una causa; Estamos tan hambrientos de propósito”.

Esa energía se traduce en retorno de la inversión política. Cada impacto mediático, cada momento viral, cada impresión: todos son inversiones que Ramaswamy hace en su propio capital político. Su tasa de retorno crece con cada búsqueda en Google y cada nuevo seguidor en las redes sociales: ha alcanzado 1.3 millones en X (anteriormente Twitter), cinco veces más desde que declaró su candidatura en febrero, y 640,000 en Instagram, un enorme aumento de 25 veces por sitio, de acuerdo a Social Blade.

Él entiende que traspasar los límites llama la atención. Desde lo alto de un porche de madera en un patio trasero en Amherst, New Hampshire, declara: “Estoy en contra de la ciudadanía por nacimiento para los inmigrantes ilegales”, antes de agregar: “Voy un paso más allá”, proponiendo que los ciudadanos estadounidenses deben pasar una prueba de civismo para votar, una propuesta provocativa y probablemente inconstitucional. Ante una multitud abarrotada en Newton, Iowa, proclama: “He disfrutado conociendo mejor a Elon Musk recientemente [y] espero que sea un asesor mío interesante”, antes de elogiar a Musk por recortar el 75% de la fuerza laboral de Twitter. El resultado: una nueva ola de noticias en línea y, dos días después, Musk respalda a Ramaswamy para el puesto de vicepresidente.

Pocos vieron venir la campaña de Ramaswamy para 2024, incluido Ramaswamy. “Puedo confirmar que no me postularé para cazador de perros, presidente o senador”, dijo en el escenario de la Cumbre de Asesores Financieros Forbes/Shook en octubre pasado, sentado junto al exsecretario de Estado Mike Pompeo, quien insinuó que él mismo podría postularse. “Me alegra oírlo”, respondió Ramaswamy.

Comenzó a incursionar en política recién en 2020. Después de enfrentar una reacción violenta de Roivant por negarse inicialmente a hablar en apoyo de las protestas de Black Lives Matter, comenzó a escribir artículos de opinión en el Wall Street Journal denunciando a los directores ejecutivos que impulsan agendas de justicia social y la censura de las grandes tecnologías. Donald Trump tras los disturbios del 6 de enero. Natural de la televisión, comenzó a aparecer regularmente en Fox News. “Mis intereses comenzaron a expandirse lenta y gradualmente”, le dice a Forbes.

Eso puso en marcha lo que se convirtió no sólo en el tema de su bestseller del New York Times, Woke Inc., y de dos secuelas, sino también en su plataforma política. En el libro, que apareció pocos meses después de que renunciara como director ejecutivo de Roivant, analizó las hipocresías de las empresas estadounidenses, como la forma en que las empresas y sus “clases gerenciales” pretenden preocuparse por las cuestiones ambientales y de justicia social para distraer la atención de sus propias deficiencias. En opinión de Ramaswamy, todas las empresas deberían volver a la doctrina de Milton Friedman: priorizar las ganancias y los accionistas, y dejar que el resto se encargue de sí mismo. “Proceso gran parte de mi propio pensamiento a través de la escritura”, dice.

En Strive, ha unido sus intereses empresariales y políticos. Fundada en enero de 2022, la empresa, que vende fondos cotizados en bolsa a inversores, sostiene que el retorno de la inversión puede impulsarse abandonando los principios ESG que pueden socavar el valor para los accionistas. Exxon-Mobil es buena, Disney es mala y las empresas de inversión que no entienden eso son muy malas. “Construí mi empresa de gestión de activos, Strive, para competir contra empresas como BlackRock, State Street y Vanguard enfrentándome al cártel ESG”, les dice a los comensales del buffet de Iowa.

“Vivek, al fin y al cabo, es un vendedor”, afirma un antiguo empleado de Roivant. Los votantes están de acuerdo. “Me tienes entusiasmado”, dice un comensal de 61 años llamado Keith. “¡Eres vendedor!”

Por supuesto, hay una desventaja en ver todo a través del prisma del ROI; en política, decirle a tu audiencia exactamente lo que quiere escuchar: a veces confunde con lo que representas. Un candidato para su inclusión en Profilesin Courage, Ramaswamy no lo es.

Regresemos a junio de 2020, durante el tumulto del comienzo de la pandemia y las protestas tras el asesinato de George Floyd. Como director ejecutivo de Roivant, hizo del 16 de junio un feriado anual de la empresa y lo elogió como un “hito importante” en la historia de Estados Unidos. Pero como candidato presidencial ha considerado que Juneteenth es “inútil”, lo que provocó una nueva ronda de titulares.

De regreso a Roivant, disfrutó de una buena relación de trabajo con la FDA. Cuando estalló el Covid-19, Ramaswamy tenía línea directa con los funcionarios de la FDA para discutir un tratamiento que Roivant estaba desarrollando, según David Mitchell, exjefe de asuntos regulatorios de Roivant. Pero en Iowa, critica a la industria farmacéutica como “un desastre corrupto” y etiqueta a la FDA como “corrupta”. “Vivek es un hombre de negocios inteligente y no se va a hacer enemigos de quienes lo regulan”, dice Tricia McLaughlin, portavoz de la campaña de Ramaswamy.

Escribe en Woke, Inc. que “se considera un ambientalista” y que “se preocupa mucho por la calidad del aire que respira la gente”, pero como candidato presidencial ensalza la virtudes del carbón y dice que la “agenda de cambio climático” es un “engaño”.

Incluso es un principito de la Ivy League a quien muchos consideran un genio ha comenzado a languidecer en la cloaca de la conspiración de QAnon, incluso insinuando que el 11 de septiembre fue un trabajo interno. (Más tarde, Ramaswamy negó haberlo dicho, pero luego apareció una cinta que demostraba que así era). Cuando una mujer de New Hampshire le preguntó qué haría con respecto a la “creciente pedofilia desenfrenada” y a los “pervertidos que violan a nuestros hijos”, Ramaswamy, sin omitir una palabra, expresó su gratitud a Sound of Freedom, una película sobre el tráfico sexual infantil que los seguidores de QAnon han acogido con agrado, lo que le valió un estruendoso aplauso.

“El Vivek que creía conocer no es la personalidad pública que vemos hoy”, dice Donald Berwick, quien ayudó a la administración Obama a supervisar Medicare y Medicaid y formó parte del consejo asesor de Roivant durante más de dos años. “La retórica y las conversaciones que mantuvimos giraron en torno a actuar de manera socialmente responsable. O cambió de tono o siempre creyó lo que dice ahora”.

A diferencia de Trump, Ramaswamy está dispuesto a financiar su propia campaña; Hasta ahora ha aportado 16 millones de dólares. Casi todo está registrado como un préstamo de campaña, pero incluso aunque se ha alejado de las operaciones diarias de sus negocios, también podría verse como un gasto de marketing. Y además, bueno, en el año transcurrido desde que subió al escenario de Forbes y dijo que no se postulaba para nada, el precio de las acciones de Roivant se ha más que duplicado. Strive prácticamente se ha duplicado hasta alcanzar más de mil millones de dólares en activos bajo gestión, lo que lo convierte en uno de los fondos pequeños de más rápido crecimiento en Estados Unidos.

“Estoy seguro de que se postula para presidente porque cree que será un gran presidente”, dice Don Fox, ex consejero general de la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, “pero también se le debe haber pasado por la cabeza que no va a ser así: dañar su marca o el valor de Strive”. McLaughlin, el crítico político, califica esta noción de “estúpida”. Frericks, el cofundador de Strive, es más realista: “Creo que puede ampliar la base de clientes” postulándose para presidente.

Mientras tanto, muchos de los partidarios de la empresa también apoyan su campaña. “Strive era algo inusual y quería apoyar a Vivek”, dice Schinazi, también inversor. “Para mí, se trata de amistad. No se trata de “¿es una buena inversión?” No voy a perder dinero con Vivek. Yo nunca he (perdido dinero con él).”

En lo que respecta a esta carrera, Ramaswamy parece el único ganador seguro, a menos que Trump se retire, no será el candidato el próximo año. Pero en el frente político, se está posicionando para que lo tomen en serio dentro de cuatro años. En el frente de la influencia, se ha vuelto extremadamente famoso, lo que dará lugar a aún más discursos, premios, libros y éxitos televisivos. Y con Strive, ha encontrado una manera de generar retornos y renombre. Se trata de un retorno de la inversión bastante sólido, con muchas opciones por delante.

