Ellos son los Genios de la Transformación Digital reconocidos por Forbes México

Forbes México reconoció la noche de este jueves a los Genios de la Transformación Digital 2021.

Proyectos desde la digitalización de estaciones de trabajo en plantas de producción hasta el uso de inteligencia artificial para la automatización de procesos fueron premiados de manos de Roberto Aguilar, director editorial de la revista Forbes México.

A continuación te presentamos los proyectos ganadores:

Armando Méndez

CIO de Kiekert de México

El proyecto representó la digitalización de estaciones de trabajo y procesos de los obreros que trabajan en las plantas de la empresa. Ahora los trabajadores pueden recibir instrucciones, lanzar alertas, hacer check in y check out desde una pantalla táctil que tienen en sus estaciones de trabajo. Después de la línea piloto, ya cuentan con más de 500 estaciones de trabajo con este sistema digital. Con esto se ha logrado disminuir drásticamente los tiempos muertos en la producción y con ello elevar la eficiencia y productividad.

Luis de la Vega Madrigal

CIO de Monex Grupo Financiero

Monex está entrando en una transformación digital que empezó este año con horizonte a 2025. Durante la pandemia se digitalizaron proceso y se generaron nuevos esquemas de trabajo. “Observamos que la pandemia siguió ofreciendo oportunidades de negocio, pero a distancia. Lo primero que hicimos fue adaptar una nube administrada por un tercero. Cambiamos a un servicio de monitoreo predictivo. Hicimos mejoras en las infraestructuras de red para mayor capacidad. Implementamos soluciones de automatización mediante robots y estamos en etapa de estabilización”.

Lee también: Los clientes nos obligan a ser disruptores, dice CTO de Total Play

Bruno Valera

Director general y fundador de Medikit

Este proyecto consistió en facilitar la labor de los profesionales de la salud durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19 con herramientas digitales. “En Medikit implementamos un ecosistema que permite a más de 200 mil médicos conectar con 40 aplicaciones de salud y puntos de venta en México y Latinoamérica, como farmacias y laboratorios”. Podemos eliminar las barreras en prescripción y tratamiento. “Cada vez los médicos van a usar herramientas digitales para acercarse a sus pacientes”.

Fernando Gamallo Palmer

Director corporativo de Tecnología de Información Sanfer

Durante la pandemia, 1,200 visitadores de la empresa tenían que visitar una red de 30 mil farmacias en todo el país para identificar el abastecimiento de sus productos. Con el riesgo de contagio esta labor se volvió complicada, por lo cual se recurrió al uso de inteligencia artificial para que “el visitador pueda llegar, tomar una foto y saber si había o no producto. Podíamos identificar en una farmacia en Chiapas o en Mexicali, si había producto, quién estaba a mi lado, qué precios tenían. Podíamos planear reabastecimiento en no más de dos días. Hoy funciona y es una realidad. Los visitadores no pasan más de dos o tres minutos en una farmacia para saber qué está sucediendo”.

No te pierdas: De técnicos a operadores: el empoderamiento de los CIOs tras la pandemia

José Barreto Durán

Director corporativo de TI Grupo IAMSA

Al igual que en farmacias y consultorios médicos, durante el peor momento de la pandemia, los usuarios de autobuses querían evitar las compras de boletos presenciales. Por ello se implementó un sistema de compra a distancia a través del celular, internet o una aplicación. Otra innovación fue la aplicación de inteligencia artificial para reducir el precio de los boletos conforme a la demanda de cada viaje, proceso que se realiza en tiempo real. Además, para el personal administrativo de la empresa se diseñaron estrategias y mecanismos de trabajo a distancia.

Suscríbete a Forbes México