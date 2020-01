Elon Musk presume animación del primer vuelo espacial humano de SpaceX

Los negocios de Elon Musk y su labor por colocar al hombre común en la estratosfera siguen su camino y así es que esta vez el magnate ha compartido una simulación animada del futuro lanzamiento orbital Crew Dragon de SpaceX, aludiendo a su debut en 2020.

El video muestra la nave espacial tripulada de la compañía, aludiendo a que la misma posiblemente lanzará humanos al espacio para la NASA muy pronto.

El CEO de SpaceX subtituló la publicación en Twitter como “Simulación del primer vuelo tripulado de Falcon 9 / Dragon 2020”.

Crew Dragon should be physically ready & at the Cape in Feb, but completing all safety reviews will probably take a few more months

— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2019