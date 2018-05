Elon Musk truena contra los medios y propone medir su credibilidad

Reuters.- El presidente ejecutivo de Tesla Inc, Elon Musk, consiguió este jueves el apoyo de más de medio millón de personas en Twitter para crear un sitio en internet que evalúe la credibilidad de los periodistas, alentado por su frustración ante reportes de medios sobre el fabricante de automóviles eléctricos.

Musk hizo sus propuestas en un tuit que enlazaba con publicaciones del sitio de blogs de autos Electrek que criticaba la cobertura reciente de accidentes de autos y precios de Tesla.

“La hipocresía de las grandes compañías de medios que reivindican lo sagrado de la verdad pero publican solo lo suficiente para endulzar la mentira es la razón por la que el público ya no los respeta”, escribió Musk.

“Voy a crear un sitio donde el público pueda evaluar la verdad central de cualquier artículo y rastrear el puntaje de credibilidad en el tiempo de cada periodista, editor y publicación. Pensando en llamarlo Pravda …”, escribió en Twitter.

“Pravda” es una palabra rusa y significa “verdad”.

Musk siguió con una serie de tweets que sostenían que los periodistas “mojigatos” se veían impulsados por la presión constante para generar contactos en internet y ganar publicidad.

Problem is journos are under constant pressure to get max clicks & earn advertising dollars or get fired. Tricky situation, as Tesla doesn’t advertise, but fossil fuel companies & gas/diesel car companies are among world’s biggest advertisers.

