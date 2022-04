Elon Musk ya compró Twitter… Esto es lo que viene para la red social

Todo se dio muy rápido. Poco más de 11 días después de que Elon Musk propusiera pagar 54 dólares por acción de Twitter, el directorio de la compañía aprobó la transacción, un giro inesperado que se concretó ayer. Twitter inicialmente parecía oponerse a la idea: adoptó una píldora venenosa, una defensa contra una oferta no solicitada como la de Musk, pero se entusiasmó el fin de semana pasado después de que Musk detalló cómo podría pagarla.

Respuesta: Mucha deuda (alrededor de 25 mil millones de dólares), algo de capital (aproximadamente 21 mil millones de dólares), todo envuelto en acciones de Tesla de Musk. (Tiene mucho, alrededor de 230 mil millones de dólares). Se suma a un precio de 44 mil millones de dólares en Twitter, una prima del 38% sobre el lugar donde se cotizaban las acciones cuando Musk reveló por primera vez su participación accionaria.

Así que eso es todo, ¿ganó Elon? ¿Podemos esperar ver una nave espacial en el estacionamiento de empleados cualquier día? A decir verdad, estamos a unas pocas órbitas alrededor del Sol de eso, pero Musk definitivamente está en camino de obtener lo que dice que quiere.

¿Cuáles son los próximos pasos de Musk?

El acuerdo entre la junta directiva de Twitter y Musk no parece incluir un “periodo de compras”. Algunos acuerdos de compra tienen estas disposiciones, un momento en el que la junta da la bienvenida a cualquier oferta competidora. Los go-shops varían en duración, son términos dictados que el comprador y el vendedor acuerdan. (Generalmente, duran desde un mes a seis semanas). Agregar un go-shop se considera favorable para los inversores, ya que la junta hace todo lo posible para obtener el precio más alto. Pero la ley no exige ir de compras en Delaware, donde está Twitter, por lo que no es del todo extraño que Twitter no haga uno. (Saltárselo genera sospechas en Wall Street).

Esto se sumará a la sensación que hay en Wall Street de que incluso con la ayuda de JPMorgan y Goldman Sachs, Twitter tenía poco interés cuando fue buscado en las últimas semanas, tratando de evitar a Musk.

Musk luego hizo una oferta pública de 54.20 para aumentar su participación accionaria en Twitter al menos al 50% o más. Una oferta pública de adquisición es donde pide a los accionistas que le vendan sus acciones. Posee el 9.2%, unos 73.5 millones de acciones. Para superar el 50% necesita otros 319.5 millones de acciones, que costarán 17,200 millones de dólares. Pan comido. Tiene 46 mil millones en financiamiento.

Mientras la junta deliberó el fin de semana pasado, Musk supuestamente pasó el fin de semana hablando por teléfono con los grandes accionistas, cortejándolos. A partir de ahí, no se requiere ninguna ciencia espacial: Musk o algunos miembros del equipo Musk, sin duda, han sumado los “sí” del fin de semana pasado y saben que Musk puede pasar al control mayoritario. Existe el escenario bastante improbable de una revuelta repentina de accionistas, que le impida pasar el 50%. De nuevo, bastante improbable. La junta ha dado su sello de aprobación y el acuerdo ha recibido el visto bueno de muchos de los analistas que siguen a Twitter.

La oferta pública permanecerá abierta durante 20 días hábiles. “Y luego, cualquier accionista que no haya aceptado su oferta será limpiado por la compañía”, dice Brian Quinn, profesor de derecho corporativo en Boston College. “La compañía le entrega un cheque de 54.20 dólares por cada acción que aún posee”.

¿Qué podría detener a Musk?

Salvo algún acto imprevisto de Dios, muy poco. No parece probable que los reguladores de Estados Unidos se opongan por preocupaciones antimonopolio, ya que Twitter no se está combinando con, por ejemplo, Snap o algo así.

Lo que no podemos explicar o realmente predecir es algún acto imprevisto de Elon. En todo lo relacionado con Musk, existe una posibilidad pequeña, pero no nula, de que algo inesperado único en la vida suceda ahora mismo, inmediatamente en este momento de la vida. El hombre realmente redefine la convención y la previsibilidad. Un minuto, está en Twitter haciendo bromas sobre penes que involucran a Bill Gates . Al siguiente, está comprando Twitter, después de haber obtenido la aprobación de una junta de 11 directores altamente educados y bien remunerados, incluido el cofundador de Twitter y (dos veces) exdirector ejecutivo, Jack Dorsey.

¿Cuáles son los planes de Musk para Twitter y Twitter Inc.?

La junta espera que el acuerdo se cierre este año. Por ahora, el CEO Parag Agrawal se queda para ver concluir ese proceso. Después de eso, no será una sorpresa que se vaya, quizás menos de un año después de que Dorsey asumiera el cargo en noviembre pasado. Musk no ha estado muy callado sobre sus críticas a Agrawal y el estado actual de Twitter. Si quiere despedir a Agrawal, generará un paquete de indemnización de 38.7 millones de dólares, aunque probablemente no llegue a eso. En términos más generales, la compañía supuestamente les dijo a los empleados que no habrá despidos “en este momento” durante una reunión general el lunes.

Próximamente, veremos si el ejecutivo de la nave espacial puede empujar a Twitter a algo más parecido a la velocidad warp. (O si él realmente quiere). La compañía se había vuelto más ambiciosa en los últimos años después de un enredo anterior con otro inversionista inicialmente no deseado. Pero Wall Street había llegado a tener cada vez más dudas sobre si Twitter podría alcanzar los elevados objetivos que Dorsey ayudó a establecer antes de irse. Eso incluye un crecimiento de los ingresos de 50% desde 2021 hasta los 7,500 millones de dólares en 2023, una proyección audaz que no se verá favorecida por (1) un retraso general en el mercado publicitario en este momento debido a los temores de gasto de los consumidores; (2) la caída por un cambio en el software de Apple que ha hecho que los anuncios móviles sean menos valiosos; y (3) la distracción inherente causada por una adquisición hostil, incluso una que concluye tan rápido como esta. (Esto realmente se movió rápidamente. A modo de comparación, la saga Oracle-PeopleSoft se prolongó durante 18 meses, ¡18!, para llegar al mismo punto al que Musk y Twitter llegaron en menos de tres semanas).

Musk ha dicho que le gustaría que la plataforma adopte mejor los principios de la libertad de expresión, reduzca los anuncios, abra su algoritmo, agregue una herramienta de edición, aumente la verificación del usuario y reduzca los bots de spam. También en un momento utilizó una entrevista de TED Talk para sugerir que realmente no le importaba en absoluto la parte comercial de Twitter. Está, por supuesto, toda la otra parte de la red social, el caché cultural que emana, la parte que durante 16 años ha hecho de Twitter un atractivo para presidentes y celebridades por igual y un punto doloroso incurable para una celebridad convertida en presidente. Esta parte de la cultura siempre me ha parecido en gran desproporción con la parte empresarial, y tal situación es una invitación de neón parpadeante para alguien como Musk, quien pensará que finalmente puede arreglar lo que Ev Williams, Dick Costolo y Jack Dorsey (dos veces) no pudieron, ya que, bueno, no puede ser más difícil que enviar hombres al espacio exterior de forma semirregular.

Aquí está Musk sonando muy parecido a Musk en un comunicado de prensa anunciando el acuerdo, hablando sobre el futuro y por qué hizo esto en primer lugar:

“La libertad de expresión es la base de una democracia funcional, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”, dijo Musk. “Twitter tiene un enorme potencial; espero trabajar con la empresa y la comunidad de usuarios para desbloquearlo”.

Una cosa es segura. Estas modificaciones le llevarán a Musk mucho más tiempo (y paciencia) que comprar el sitio en primer lugar.

