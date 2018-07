‘Empresarios mexicanos deben apoyar despenalización de mariguana’

El empresariado mexicano es una pieza clave de apoyo y entendimiento de la propuesta de Olga Sánchez Cordero, quien sería Secretaría de Gobernación durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, para despenalizar la siembra, cosecha, trasiego y uso lúdico de la mariguana, aseguró Santiago Roel, fundador del Semáforo Delictivo.

“Deben apoyar esta moción y darle respaldo al gobierno en esta decisión que no va ser sencilla porque mucha gente no la entiende y sigue confundiendo regulación de drogas con promoción de drogas, lo que no es”, apuntó Roel en entrevista telefónica con Forbes México.

Desde la perspectiva de Roel, los empresarios han permanecido “muy callados” respecto a temas como la despenalización, pero también ante el clima de violencia que ha permeado en el país producto de políticas prohibicionistas como las que el gobierno federal sostiene.

Delitos como el homicidio, que durante el primer semestre de 2018 se disparó hasta 28% más que el mismo periodo del año pasado con 11,000 ejecuciones reportadas, están relacionados directamente con el tráfico de drogas y la lucha de espacios por parte de grupos delictivos, aseguró el especialista.

En ese sentido, dar paso a una política enfocada en la regulación de la planta desembocaría en la reducción de la violencia y los crímenes en el país.

“La paz para México depende de una condición, que empecemos a regular las drogas, en el momento que lo hagamos le vamos a poder quitar el poder económico a estas mafias de narcomenudeo”, aseguró.

El especialista en temas de seguridad pública aseguró que la despenalización de la siembra, trasiego y venta tanto de mariguana como de amapola representa una oportunidad de negocio de 7,000 millones de dólares anuales.

“Estaríamos impactando a una población muy necesitada, campesinos pobres, a todos los estados de la costa del Pacífico en donde hay mucha violencia por este tema y la misma paz nos va a atraer oportunidades de negocios adicionales”, aseguró.

De acuerdo con la Asociación Nacional de la Industria de la Cannabis (ANICANN) el mercado de mariguana medicinal y recreativa generaría una derrama económica de 1,500 millones de dólares y se podría recaudar 30% de impuestos.

Hasta la fecha no existen detalles de la propuesta para despenalizar la cannabis por parte de Sánchez Cordero, pero en el caso de la presentada por organizaciones como Semáforo Delictivo —una de las organizaciones que se han pronunciado a favor de medidas similares— y México Unido contra la Delincuencia, se enfoca en dar marcha atrás a la política prohibicionista.

Desde la perspectiva de ambas organizaciones la regulación legal de los mercados de drogas es la mejor alternativa para eliminar el mercado negro y gestionar más eficientemente el fenómeno mediante el establecimiento de controles regulatorios estrictos a la producción, el comercio y el consumo.