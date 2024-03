Empresas de Ricardo Salinas Pliego adeudan 63,000 mdp de impuestos, revela el SAT

El Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, informó que el adeudo total de las empresas de Ricardo Salinas Pliego al fisco es de 63,000 millones de pesos.

En la conferencia matutina diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional, el funcionario explicó que por juicios fiscales anteriores y en proceso, Grupo Salinas debe más de 53,000 millones de pesos y 10,000 millones de pesos más por créditos emitidos en la actual administración.

Martínez Dagnino detalló que las empresas de Grupo Salinas debieron haber pagado un “monto original” de 38,000 millones de pesos por 17 juicios que incluyen 7 casos de consolidación fiscal, pero por la actualización, la inflación y recargos, suman 53,000 millones de pesos.

“Esto ya son los adeudos totales, son los adeudos pendientes de pago, del lado izquierdo podemos ver los adeudos por más de 53 mil millones de pesos, estos adeudos se encuentran en cuatro empresas en 17 juicios y todos fueron auditorías de 2008 al 2018, todos estos adeudos se observaron por parte del SAT por 38 mil millones de pesos, pero al día de hoy, con la actualización, con la inflación y por los recargos, asciende a un monto de 53 mil millones”, explicó el funcionario.

El Jefe del SAT añadió que durante la administración de López Obrador, el SAT ha emitido créditos fiscales por 10 mil millones de pesos, teniendo un adeudo de 63 mil millones de pesos y que el 90 por ciento del adeudo tiene que ver con el tema de consolidación fiscal, figura que fue cancelada en 2013.

Por su parte, Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, dijo que las empresas de Salinas Pliego abusan de la consolidación fiscal.

“En primer orden, tenemos que manifiestan que las empresas del grupo utilizan interpretaciones a modo para justificar un supuesto cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, señaló.

Si Salinas Pliego tiene pruebas de corrupción del SAT que las presente: AMLO

Tras el video de anoche donde Ricardo Salinas Pliego acusó que el SAT se ha dedicado a “extorsionar a empresarios”, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que presente las pruebas de estas acusaciones para que su gobierno, si es el caso, pueda actual.

“No es nada, nada personal, que se entienda, con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o piensa que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas y si presenta las pruebas, actuamos.

“Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo, en mi caso lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, pero si él sostiene de que hay corrupción en el gobierno y que tiene las pruebas, habló del manejo de los programas del Bienestar, en particular de los adultos mayores, ¿dónde están las pruebas? Que presente las pruebas”, dijo.

