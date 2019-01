ESPECIAL | Agenda Forbes México 2019

Arranca el 2019 con esperanza e incertidumbre con los nuevos retos que enfrentará la sociedad y el país. Forbes México hace una revisión de los eventos, políticos, sociales y financieros que marcarán la agenda del año que comienza.

En la Agenda hay hechos definirán el antes y después en varios temas. En enero asume Jonathan Heath como subgobernador del Banco de México, arranca el programa “Jóvenes construyendo el futuro” de Andrés Manuel López Obrador, se realizan dos eventos de relevancia internacional: el Consumer Electronics Show y Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Febrero está marcado por el Superbowl, la entrega de los premios Oscar y la feria de arte contemporáneo Zona Maco.

En marzo, hay relevos en el Ifetel y la Cofece y se cumplen los primeros 100 días de gobierno de López Obrador. Abril nos ocupa con el tianguis turístico en Acapulco, el Talent Land en Guadalajara, con la asistencia de Randi Zuckerberg, Rodolfo Neri Vela y Garry Kasparov. Se entrenan Avengers 4. La segunda parte de Infinity War.

Hay en mayo elección presidencial en Panamá, en Londres la conferencia “Petroleum Geology of Mexico and the Northern Caribbean” y la Conferencia internacional sobre Management y Tecnología de la Información, en la Ciudad de México. Junio viene con elecciones para gobernadores en Aguascalientes. Quintana roo, Durango, Tamaulipas y Baja California. Entra en operaciones la planta de la BMW en San Luis Potosí y se juega la Copa de Oro de Concacaf que por primera vez se realizará en Estados Unidos, Costa Rica y Honduras.

En julio habrá la Conferencia Internacional del SIDA en la Ciudad de México y en agosto, además del Día Internacional de los Pueblo indígenas, el Festival Internacional de Cine de Venecia y maratón de la ciudad de México. En septiembre la lupa estará en el primer informe de gobierno de López Obrador.

Se corre en octubre el Gran Premio de México, hay elecciones en Argentina y Uruguay, En León, Guanajuato, se realiza la Industrial Transformation Mexico, réplica en México de la Hannover Messe, la feria industrial más grande del mundo. En noviembre, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, termina la gestión de Enrique Graue cono rector de la UNAM. El último mes termina la prohibición a la importación de vehículos usados (Con información de Margarita Vega)

Los jóvenes en la estrategia del nuevo gobierno

Durante su campaña, Andrés Manuel López Obrador incluyó el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” con la intención de dar a 2.6 millones de jóvenes mexicanos la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, alejarlos del desempleo y de las conductas antisociales.

Si bien es cierto que se trata de un programa derivado de una campaña política y todavía no existen bases sólidas para su implementación, es importante reformar nuestra legislación laboral y de seguridad social para incorporar a estos jóvenes en las empresas participantes y procurar, así, dar certeza a los empresarios que los recibirán, ya que existe el riesgo de aceptar personal de quienes poco o nada conocen. (Hugo Hernández-Ojeda Alvírez, socio de Hogan Lovells, e Isabel Pizarro Guevara, asociada senior)

Los cambios de la Suprema Corte

En el contexto del modelo de la división de poderes, en México se ha planteado la idea de los equilibrios internos para evitar la concentración del poder político en una fuerza, liderada hoy por Andrés Manuel López Obrador. Si bien Morena tiene el control de las dos cámaras y, si se lo propone, mayoría calificada para diversos temas, el poder judicial podría ser el órgano capaz de establecer límites a los posibles excesos que la concentración de poder pueda generar.

Sin embargo, esa podría no ser una condición, pues, en noviembre, un ministro se retiró, además de que, en febrero, otra ministra hará lo mismo y, en 2021, habrá otro espacio más a designación. Con el control del Senado, AMLO tiene asegurado el nombramiento de quienes considere las personas más adecuadas, de acuerdo con su proyecto de nación. Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research)

Hacia dónde va la industria automotriz

La enorme dependencia comercial que tenemos con el mercado estadounidense, por representar el mayor número de exportaciones, mantiene a nuestra economía en un riesgo permanente.

La necesidad de ampliar las exportaciones hacia otras latitudes y aprovechar mucho más todos los tratados internacionales con los que contamos en el capítulo automotriz, se ha convertido, más que en una necesidad, en una obligación para México, ya que, al representar una de las industrias con mayor crecimiento y particularmente representativa del PIB nacional, la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sólo nos dio el tiempo requerido para replantear la estrategia comercial. (Héctor Valencia Morales, catedrático de posgrado de la Escuela Bancaria y Comercial)

La transformación continúa

La reforma energética genera en México muchas oportunidades, pero también retos relativos, ante un nuevo panorama que ha supuesto un cambio tras la apertura a la competencia.

Por un lado, se ha comenzado a desarrollar a gran velocidad un cambio en el mix de generación que incorpora tecnologías como solar fotovoltaica y eólica en mayor cantidad. Por otro, las empresas tienen mayor flexibilidad en su contratación de la energía. Según el reporte “El nuevo suministro eléctrico en México”, de Strategy& de PwC México, 40% de las compañías mexicanas planean invertir en un nuevo contrato de suministro eléctrico en los próximos 12 meses. Dado este contexto, se han revisado los criterios aplicados en la red de transmisión y distribución a fin de continuar garantizando su eficiencia, confiabilidad, calidad, seguridad y sustentabilidad. (Eduardo Reyes, socio de Energy, Utilities & Mining en PwC México)

La radiografía financiera del Inegi

En mayo, el Inegi presentará las “Estadísticas de las finanzas públicas estatales y municipales 2017”. Un problema importante que enfrentan algunas entidades federativas es que presentan altos niveles de endeudamiento, lo cual implica que el costo de deuda sea elevado y que deje menores recursos para programas sociales. Una planeación presupuestal responsable evita este tipo de problemas financieros.

Los presupuestos sostenibles estimulan una mayor recaudación local, porque el incremento de impuestos estatales puede verse reflejado en más y mejores programas sociales. Los ciudadanos pueden estar dispuestos a contribuir con más recursos si ven que sus impuestos son usados con eficiencia y eficacia. Una mayor recaudación local también implica una menor dependencia de transferencias federales. (Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria)

Los retos del Plan Nacional de Desarrollo

El PND del próximo sexenio será el primero en la historia del país que base su política social y económica en una plataforma de izquierda, por lo que debe sentar las bases de la construcción institucional de lo que será el México post-neoliberal.

Entre los retos está diseñar y ejecutar políticas públicas para afrontar un ambiente con alto nivel de violencia y corrupción, que reanimen el crecimiento económico, que disminuyan la desigualdad y la pobreza mediante un mercado laboral que asegure condiciones y salarios dignos y que estén al alcance de un presupuesto sumamente restringido, porque hay que pagar un servicio de deuda histórico. (Carlos Alberto Jiménez, investigador y jefe académico del doctorado en Administración de la Universidad La Salle México)

El grave problema de la trata de personas en México

La Fundación Walk Free indica que, en el mundo, hay más de 40 millones de esclavos (y en nuestro país también los hay, y su número asciende a 341,000, sin considerar las 500,000 personas que viven en situación de prostitución). Las mujeres y las niñas siguen siendo las que mayoritariamente son víctimas de este delito, y aunque en México cada vez se visibilizan más otros tipos de explotación, la sexual es la que nos afecta de manera constante; por lo tanto, se requiere de una investigación con perspectiva de género para garantizar un acceso efectivo a la justicia para las víctimas.

Desde 2012, nuestro país cuenta con una ley robusta que define e identifica los tipos de explotación y firmes castigos por cometerlos: la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, que ha estado rodeada de oposición, ya que ha afectado los intereses de aquellos que ganan miles de millones de dólares explotando a otros seres humanos, especialmente en la industria sexual comercial. (Rita Hernández, directora de Comisión Unidos Vs Trata A.C.)

El Estado mexicano ha fallado

Hace un par de años, en el contexto de una reunión con familiares de víctimas de desaparición, atendí a una señora que se quebró. Me dijo: “Doctor, mi hija desapareció hace unos meses y ya no puedo más. Cada vez que voy con el fiscal a intentar saber sobre mi hija, me tratan como si molestara; me dicen que ya no vaya y que ellos me avisarán si saben algo. Yo les di los datos del muchacho que de seguro se la llevó… y ellos se burlan diciendo que regresará trayéndome de regalo un nieto. Ya no sé qué hacer. Mi marido me dejó, porque decía que todo esto era mi culpa. A veces pienso en quitarme la vida, pero tengo otra hija más pequeña y no podría dejarla sola. He llegado a pensar en llevármela conmigo, en morirnos ambas, pero… ¿y si mi hija mayor aparece?”

Como éste, es posible recoger más de 30,000 testimonios, uno por cada familia de una persona desaparecida en nuestro país desde 2006. Estas vivencias ilustran el daño producido por agentes del Estado, cuyo mandato es, paradójicamente, cuidar de las y los ciudadanos. El Estado Mexicano les ha fallado. Incluso los logros obtenidos en las búsquedas hay que atribuirlos a las propias familias y a las organizaciones que les brindan ayuda. (Luis González Placencia, integrante del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.)

El primer informe de gobierno de AMLO

A 10 meses de haber asumido la presidencia, el licenciado Andrés Manuel López Obrador llegará a su primer informe rodeado de enormes expectativas que se centrarán principalmente entre otras en el combate a la corrupción y atención a la inseguridad. La expectativa nacional se centrará también en los resultados y no en las explicaciones.

Desde el ámbito empresarial, las expectativas estarán en la información sobre la aprobación y marcha del Tratado Comercial EUA-Mex-Canadá y en la atención a las Pymes en los apoyos para la contratación y en la cuestión fiscal. Especial interés despierta el desarrollo de la refinería de Tabasco y la modernización de las demás. Se espera información sobre la construcción de centrales hidroeléctricas y la generación de energía; del nuevo aeropuerto; del tren en el Istmo, y de la regulación a las mineras. (René Valdiviezo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y académico de la Universidad Iberoamericana)

Las industrias creativas cambian la economía

Sostenemos la idea de que la creatividad es un factor clave del éxito económico. La creatividad lleva a la innovación y la innovación lleva a la competitividad.

La creatividad permite a las empresas idear e implementar soluciones innovadoras para una amplia gama de retos, desde la planeación estratégica hasta el desarrollo de productos y servicios funcionales y deseables. (Kerstin Scheuch, directora general de Centro de Diseño, Cine y Televisión)

Diabetes, una epidemia de alto costo

El cambio en el estilo de vida ha modificado los patrones de conducta humana. Una de sus consecuencias es el riesgo de desarrollar diabetes, al incrementar los niveles de glucosa en la sangre.

En 2016, la Secretaria de Salud declaró a la diabetes como una epidemia de altos costos. Pero el desconocimiento de la enfermedad por parte de los propios pacientes, sus familiares y los individuos en riesgo de desarrollarla resta eficacia a los programas de salud gubernamentales diseñados para tratarla y prevenirla. (Ernesto Rodríguez Ayala, investigador del Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, U. Anáhuac)

Corrupción, un problema enraizado

La corrupción es un fenómeno multifactorial. Los países con PIB per cápita más alto tienen, en promedio, una calificación también más alta en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), mientras que los países más pobres son los que tienen, en promedio, las calificaciones más bajas.

No obstante, la correlación no siempre se sostiene. México tiene un PIB per cápita de 8,902 dólares y una calificación en el IPC de 29 puntos sobre 100, ocupando el lugar 135 de 180 países que mide Transparencia Internacional; es decir, nuestro país tiene la calificación en el IPC que promedian los países con un PIB per cápita entre dos y 10 veces menor que el suyo. (María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)

