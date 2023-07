Esta startup quiere eliminar el anonimato de la blockchain; los defensores de la privacidad están furiosos

“La desanonimización es el destino”. Para Arkham Intelligence, una startup con sede en Austin que se especializa en datos de cadenas de bloques, esta tesis, proclamada en su sitio web, es inevitable. “Eventualmente, la identidad de blockchain de todos se vinculará con su identidad del mundo real”, insiste la compañía, poniendo fin a los seudónimos detrás de los cuales muchos usuarios ahora se esconden, de la misma manera que han evolucionado los perfiles de las redes sociales.

Arkham ha construido un mercado para datos de blockchain, donde las personas pueden comprar y vender información sobre la propiedad de billeteras de criptomonedas y el historial de transacciones. El concepto reúne a los detectives en línea que ya buscan información en Internet con comerciantes o consumidores dispuestos a pagar por dicho conocimiento. Arkham ve esto como un servicio público para una industria que está plagada de robos y robos; sin embargo, para los usuarios de criptomonedas amantes de la privacidad, el concepto no podría ser más distópico.

“Mi objetivo para el mercado, el intercambio de información, es que cualquiera pueda realizar solicitudes y publicar información que podría ser muy significativa en este espacio, ya sea porque proporciona data relevante para el comercio y la inversión o porque ayuda con la gestión de riesgos, exponiendo algunos fraudes importantes”, dice Miguel Morel, director ejecutivo de Arkham de 23 años.

“El espacio criptográfico necesita transparencia y responsabilidad. Tiene que haber un mecanismo por el cual las personas se sientan incentivadas a compartir información útil para la comunidad. De lo contrario, las cosas seguirán estando en la oscuridad”.

Usando un sistema de recompensas ofrecido por buscadores de información y subastas realizadas por detectives de datos, Arkham busca traer luz a un mundo criptográfico “cubierto de oscuridad”, según el libro blanco que describe el intercambio.

En opinión de Morel, el sistema ofrece oportunidades para que las víctimas de robos digitales agrupen recursos para adquirir datos que puedan ayudar a identificar al pirata informático y, en general, brindan más transparencia para el mercado. Después de la ola de quiebras de criptomonedas del año pasado, encabezada por la caída del intercambio FTX, cree que será un servicio popular. Pero los bromistas usuarios de Twitter lo han apodado un “programa dox-to-earn”, y los defensores de la privacidad están haciendo sonar las alarmas.

Las solicitudes de anonimización ya se están publicando en el nuevo intercambio, que se lanzó la semana pasada. Arkham mismo ha publicado una recompensa de 100,000 arkham, aproximadamente 60,000 dólares, por información sobre el pirata informático que robó 415 millones de FTX cuando estaba fallando en noviembre. También ha publicado una recompensa de 600 dólares para cualquiera que encuentre la billetera de criptomonedas de Elon Musk.

“En efecto, su esperanza es hacer abiertamente lo que Chainalysis y otros hacen en privado. Esto es más peligroso en la medida en que Arkham Intelligence incentiva los soplones”, dice Harry Halpin, director ejecutivo y cofundador de la empresa emergente de privacidad Nym Technologies. También calificó el proyecto de “totalmente vergonzoso” en Twitter y dijo que “toda la criptocomunidad debería repudiarlo públicamente”.

Aunque la misión de Arkham es arrojar luz sobre los rincones más turbios del espacio de los activos digitales, su fundador es reacio a compartir mucha información sobre él o su empresa.

El modelo de Arkham es simple. Los usuarios deben adquirir el token de intercambio de información y comprometer la cantidad que están dispuestos a ofrecer para obtener información específica. Cualquier analista de blockchain u otro detective criptográfico puede responder. Otros usuarios pueden unirse a la solicitud apostando al menos el monto de la oferta inicial, lo que tendría el efecto de hacer que la pregunta sea más valiosa para responder. El primer analista que obtenga los datos solicitados que superen los requisitos de verificación de Arkham recogerá los tokens ofrecidos como recompensa.

Los detectives también pueden establecer subastas por la inteligencia que tienen y que creen que es valiosa para otros. El comprador podrá acceder exclusivamente a los datos comprados y vendidos en el intercambio durante 90 días. Posteriormente, se compartirá con todos los usuarios. Arkham cobra una tarifa de creador del 2.5% sobre las recompensas enviadas y los pagos de subastas y una tarifa de comprador del 5% sobre los pagos de recompensas y las ofertas de subasta exitosas. Por lo tanto, Arkham gana una comisión del 7.5% sobre las transacciones de desanonimización completadas.

La firma dice que su plataforma de análisis de cadena de bloques, que ahora incorpora el intercambio de información, así como un asistente de inteligencia artificial para el análisis de datos llamado Arkham Oracle, tiene más de 500,000 usuarios registrados.

Al igual que muchas otras empresas emergentes de criptografía, Arkham tiene su propia moneda digital (arkm), que se necesita para publicar recompensas en su intercambio. Los tokens se ofrecieron inicialmente en Binance a través de su plataforma Launchpad el 18 de julio a los titulares del token bnb nativo del intercambio.

Así fue que se vendieron 50 millones de tokens a 5 centavos cada uno. Al igual que una oferta pública inicial de acciones con exceso de suscripciones, el acuerdo de descuento atrajo a casi 115,000 usuarios de Binance que habían comprometido 10 millones de bnb, o 2,400 millones, para tener la oportunidad de obtener las monedas a bajo precio.

En el primer día de negociación, arkm se ofreció hasta un precio de 75 centavos por token, y hoy los 150 millones de tokens pendientes de la startup (suministro circulante) se cotizan a alrededor de 60 centavos, lo que le da a arkm una capitalización de mercado de 90 millones. Por lo tanto, los primeros compradores de bnb tienen una ganancia inesperada de 12 veces en la oferta inicial de arkm.

Aunque la misión de Arkham es arrojar luz sobre los rincones más turbios del espacio de los activos digitales, su fundador es reacio a compartir mucha información sobre él o su empresa. Morel solo dirá que viene de Filadelfia y que un “mentor” lo convenció cuando estaba en la escuela secundaria para saltarse la universidad y mudarse, cortesía de este consejero, al área de la Bahía de San Francisco a los 17 años. No es programador, pero dice que ayudó a fundar reserve.org, una compañía de monedas estables lanzada en 2017 para combatir la hiperinflación

Morel comenzó Arkham en 2020 y recibió inversiones de Tim Draper, Bedrock Capital, Wintermute, GSR Markets y un cofundador anónimo de OpenAI. Afirma que conoció al famoso capitalista de riesgo Draper, amante de las criptomonedas, en una conferencia celebrada en la Universidad de Wyoming en octubre de 2020.

“Hablé con él sobre Arkham. Se comprometió a invertir 1 millón después de 20 minutos”, dice Morel. Hasta ahora, Arkham ha recaudado 12,5 millones de dólares en financiación. Morel no dirá cuántas personas trabajan en su startup, pero su jefe de desarrollo de negocios y jefe de operaciones son ambos ex oficiales militares, según sus perfiles de LinkedIn.

Algunos usuarios de Twitter han especulado que Arkham tiene vínculos con la CIA porque también recibió inversiones de Joe Lonsdale, cofundador de Palantir, una empresa conectada con ‘fantasmas’. La firma ha negado la afiliación en Twitter con una hoja de preguntas y respuestas, que dice “No, Arkham no es un proyecto del gobierno en secreto”.

Los criptoinvestigadores que vinculan direcciones de cadenas de bloques con empresas e individuos no son nada nuevo, pero la creación de un mercado público para divulgar identidades criptográficas podría dar lugar a una ola de transparencia no deseada. Por lo tanto, no sorprende que los puristas de blockchain estén en armas por el intercambio de Arkham.

La privacidad ha sido durante mucho tiempo un principio fundamental para las criptomonedas, a pesar de que se ha demostrado que los activos digitales son rastreables. Muchos usuarios usan seudónimos, ya sea para proteger sus identidades en homenaje a las raíces libertarias de libre mercado de las criptomonedas, o simplemente por preocupaciones sobre la seguridad. Un puñado de cadenas de bloques y criptomonedas se diseñaron específicamente teniendo en cuenta el anonimato y la privacidad.

El intercambio de Arkham se creó con el objetivo opuesto, pero puede haber un lado positivo para los partidarios de la privacidad, dice Sebastian Bürgel, fundador del protocolo Hopr centrado en la privacidad. “De una manera extraña, veo lo positivo de esto en que crea más presión para brindar privacidad. Tenemos que hacer lo que sea necesario para proteger mejor a los usuarios”.

La concisa respuesta de Morel a los críticos es que “las cadenas de bloques públicas nunca han sido privadas”, y señala las pautas que su equipo ha diseñado para evitar el uso malicioso.

Por ejemplo, las presentaciones de recompensas deben basarse exclusivamente en datos disponibles públicamente, como etiquetas de blockchain, publicaciones en Internet y comunicados de prensa corporativos, y las atribuciones individuales deben servir al “interés público”.

Además, se prohibirá la información de identificación personal, incluidas direcciones físicas, números de teléfono, documentos de identificación gubernamentales e información de cuentas bancarias. Sin embargo, nada impide que los usuarios realicen búsquedas adicionales sobre los nombres o seudónimos publicados.

Halpin y otros defensores de la privacidad argumentan que el hecho de que los datos estén disponibles públicamente no significa que deban compartirse de esta manera.

Hudson Jameson, exlíder de la comunidad de la Fundación Ethereum, sostiene que hay otro problema más grande. “La Fundación Arkham, estrechamente relacionada, es el único árbitro del intercambio y decide si una pieza de información enviada es legítima o no”, dice. “No hay transparencia”.

También señala que el etiquetado incorrecto en la base de datos pública de Arkham podría generar acusaciones falsas de lavado de dinero y otros delitos. Halpin de Nym agrega que la plataforma “casi con seguridad viola el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea”, que el bloque de 27 naciones describe como “la ley de privacidad y seguridad más estricta del mundo”.

Morel dice: “tenemos una plataforma con más de 350 millones de etiquetas de diferentes direcciones de blockchain donde los usuarios ya confían en nosotros para proporcionar etiquetas e identificación correctas para las billeteras que están mirando”.

Y agrega: “creo que la gente no está adoptando un enfoque muy matizado con respecto a esto. La mayoría de este análisis e investigación en cadena se centra en hacer el bien a la comunidad”.

Hasta ahora, la oferta de tokens de Arkham ha sido un éxito financiero, pero el lanzamiento de su intercambio ha sido difícil.

En su afán por revelar identidades, Arkham, sin darse cuenta, dejó que se filtrara información sobre sus propios clientes. Los usuarios descubrieron rápidamente que podían tomar datos adjuntos de las referencias de Arkham, conectar la información a un programa de decodificación y ver la dirección de correo electrónico del cartel de la recompensa. Morel dijo que el proceso se modificó recientemente para encriptar el enlace de referencia.

