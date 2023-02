Estas compañías dicen que pueden recuperar criptos robadas, algo que casi no sucede

Al igual que innumerables víctimas de estafadores de criptomonedas, la historia de este hombre del sur de California comenzó de la misma manera: un mensaje de texto no solicitado de alguien que dijo que tenía el número incorrecto a fines de 2021. Semanas de mensajes de texto después, el hombre, que acordó identificar por uno de uno de sus iniciales, “M”, se dieron cuenta de que había sido estafado, y había perdido más de 500,000, 10 años en sus ahorros financieros.

Inmediatamente, M fue a su departamento de policía local, que según él se negó a tomar un informe, diciéndole que fuera a las autoridades federales.

Después de pasar unas semanas más, M se sentía frustrada de que su caso no avanzara lo suficientemente rápido con la policía convencional. Entonces recurrió a Cipherblade, una compañía que afirma haber recuperado “millones de dólares de criptomoneda robada”. M firmó un contrato con la compañía, acordando pagar 6,500 por “hasta” 10 horas de trabajo. Si Cipherblade ayuda a recuperar su dinero, también obtendrían el 12.5% de eso. Pero ahora, ha pasado más de un año, y M no ha recuperado un dólar.

“Prácticamente todos estos servicios privados requieren pagos iniciales independientemente del resultado. La razón es obvia: si tuvieran fondos solo cuando la víctima realmente recupera las pérdidas, la mayoría de ellas estarían sin negocio muy pronto “. Binance

Pig Butchering, o como se lo conoce, es un nuevo tipo de estafa en línea perpetrada por estafadores extranjeros que “engordan” a las víctimas, haciéndoles creer que han ganado mucho dinero en criptomonedas a menudo utilizando aplicaciones y sitios web manipulados, antes de fugarse con todo su dinero. Los expertos dicen que se pierden miles de millones de dólares en este tipo de esquema pernicioso cada año.

La dura verdad es que recuperar el dinero perdido para las estafas de criptografía es extremadamente rara, incluso cuando la policía ocupa un caso. Pero en los últimos años, una industria naciente ha surgido, ofreciendo servicios que prometen hacer precisamente eso. Estas compañías convencen a los consumidores a gastar más dinero para recuperar sus sumas ya perdidas, con escasas pruebas de que trabajan regularmente como se anuncia.

Múltiples agencias financieras y de aplicación de la ley de los Estados Unidos, incluida la Comisión Federal de Comercio y la Comisión de Comercio de Futuros de Públicas, generalmente les dicen a las víctimas de estafas que traten estos servicios con una dosis saludable de escepticismo. Esto se debe a que incluso si una de estas compañías está involucrada, la policía aún tiene que hacer su propia investigación independiente, por la cual no se acusan a las víctimas. Además, ninguna empresa privada tiene la autoridad para obligar a la congelación, y mucho menos la incautación, de los activos criptográficos celebrados en un intercambio.

“En realidad, los servicios [tales empresas de recuperación] a menudo no van mucho más allá de lo que los consumidores pueden hacer por completo, como presentar una queja ante el [DFPI] u otras agencias regulatorias o policiales”, dice un 2022 actualizado Asesoramiento del Departamento de Protección e Innovación Financiera de California.

Matthew Greene, el jefe de operaciones y finanzas de Cipherblade, le dijo a Forbes por correo electrónico que su compañía era una “excepción a la regla general” de que la mayoría de esas empresas son fraudulentas o ineptas.

Del mismo modo, Max Handler, vicepresidente de la red de disputas de monedas, dijo que si bien sus competidores ofrecen “mucha basura”, dijo que su empresa es una “fuente confiable de experiencia en criptomonedas a la que las personas pueden recurrir”.

Sin embargo, Tony Moore, un detective del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles que investiga los delitos relacionados con las criptomonedas, dijo que se encontró con al menos una docena de víctimas de estafadores que informaron tales crímenes a su agencia después de haber contratado a una de estas compañías. Él dice que recomienda que las víctimas no comprometan una.

“Siempre les digo que no”, dijo a Forbes. “Vas a pagarles por lo que ya estoy haciendo. No pueden apoderarse. Vas a desperdiciar tu dinero para que rastreen tu dinero, cuando eso es lo que hacemos aquí “.

Forbes habló con 11 clientes anteriores y potenciales de cinco de esas empresas, incluidas Cipherblade, CNC Intelligence, Coin Disputy Network y otros, que dijeron que habían pagado miles de dólares o se les pidió que pagaran una cantidad similar, y esencialmente no recibieron nada por ello. .

En el caso de CNC Intelligence, una empresa con sede en Israel que afirma estar “liderando la industria de activos y recuperación”, Forbes contactó a un hombre de Colorado que perdió 1.6 millones ante la carnicería de cerdos. Le dijo a Forbes que CNC hasta ahora no ha podido avanzar en su caso.

“El proceso de recuperación parece ser largo y arduo”, escribió. “Espero lo mejor, pero no tengo mucho que decir en este momento”.

A pesar de la copia publicitaria de la compañía, Roman García, el jefe de investigaciones globales para la inteligencia de CNC, admitió que las recuperaciones son algo raras.

“Es poco probable que alguna vez recuperes [dinero]”, dijo. El antiguo FBI SpeciAl agente le dijo a Forbes que los éxitos eran tan raros, que solo conocía 10 casos exitosos “de un par de cientos” en los casi dos años que había estado con la compañía, a pesar de la propia afirmación del sitio web de la compañía de que proporciona “clientes con el mejor valor para su dinero ganado con tanto esfuerzo “.

Incluso Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, se ha pronunciado contra estos negocios.

“Prácticamente todos estos servicios privados requieren pagos iniciales independientemente del resultado”, escribió la compañía el año pasado. “La razón es obvia: si tuvieran fondos solo cuando la víctima realmente recupere las pérdidas, la mayoría de ellas estarían sin negocio muy pronto”.

Paul Sibenik, un administrador principal de casos en Cipherblade, le dijo a Forbes que su compañía “no tiene capacidad para efectuar la recuperación por nosotros mismos”, y que “normalmente les decimos a las personas que entiendan con bajas expectativas”.

Pero la correspondencia compartida con Forbes entre Sibenik y M no mencionó tales “bajas expectativas”. De hecho, Sibenik le dijo a M que su caso “no es tan complejo desde una perspectiva forense”. M interpretó la declaración que significa que al contratar Cipherblade estaba mejorando sus posibilidades de recuperación. Pero todavía no ha visto un centavo.

Greene de Cipherblade explicó además que la compañía no solo toma todos los casos que llegan por la puerta y que no promete recuperación. “Hacemos lo mejor que podemos y actualmente rechazamos sobre dos tercios de todas las consultas con el argumento de que no creemos que comprometernos valga la pena para la víctima”, escribió.

Greene agregó: “El monto total que hemos ayudado a recuperar sobre la historia de nuestra empresa supera con creces y es un múltiplo del monto total que se nos ha pagado por nuestro trabajo de investigación”.

Se negó a decir cuánto se ha recuperado la empresa.

Una vez que la víctima ha contratado a la compañía, firmó un contrato y ha pagado varios miles de dólares, la víctima proporciona a la firma detalles de las transacciones criptográficas. Esos datos generalmente incluyen cantidades de pérdida, ID de transacción, direcciones de billetera y otros datos relacionados. Los analistas de la compañía toman esa información y la colocaron en un software de rastreo de criptomonedas disponible comercialmente, que luego genera un diagrama que muestra dónde los estafadores movieron el dinero. Este proceso de rastreo generalmente lleva unas horas o menos.

“Por lo general, si hay una investigación en curso de aplicación de la ley, los datos no se comparten con las partes privadas porque esto podría revelar todo tipo de estrategias de investigación que están en curso”. Mary Fan, Facultad de Derecho de la Universidad de Washington

En general, cuanto antes se informa el crimen a la aplicación de la ley, más altas son las posibilidades de que la criptomoneda no se haya cobrado, y posiblemente se rastree a un intercambio específico y potencialmente recuperado. En el caso de Cipherblade, el propio sitio web de la compañía dice que utiliza Chainalysis, una firma de análisis de blockchain bien conocida ya utilizada por muchas agencias de aplicación de la ley. (Otros conjuntos de recuperación utilizan el análisis de la cadena y el software forense de blockchain similar hecho por las empresas rivales).

Chainalysis también permite a cualquier persona tomar un curso en línea por 800, ganando una “certificación”. (La cadena se negó a confirmar qué cobra por una licencia anual, pero la Organización Global contra la SCAM (GASO), un grupo de defensa de las víctimas, dijo a Forbes que recibió una cita de Chainalysis en 2022 por 40,000). Otras compañías como la blockchain Intelligence Group, que hace un programa llamado QLUE, ofrece un programa comparable de 999 para convertirse en un “investigador de criptografía certificado”. Blockchain Intelligence Group cobró GASO 6,000 por año por su herramienta.

De todos modos, muchas empresas de recuperación están revelando efectivamente su acceso a estas herramientas forenses de blockchain. (La red de disputas de monedas se negó a explicar su proceso, citando “la naturaleza competitiva de esta nueva industria”).

Estas herramientas producen una estructura similar a un árbol que permite a los investigadores rastrear el movimiento de la criptografía, demostrando cómo pasó de una víctima de estafa a la cuenta de su estafador y luego probablemente a un intercambio de criptomonedas. Una vez que los fondos se remontan a un intercambio, existe la posibilidad de que la policía obtenga “conoce a su cliente” o información de KYC, que podría arrojar luz sobre la identidad de un posible sospechoso criminal.

A partir de ahí, el investigador tomará este diagrama y lo usará para crear un informe escrito que describa hacia dónde fue la criptografía fraudulentamente obsesionada. Dichos informes generalmente incluyen detalles como números de teléfono conectados a los estafadores, sitios web falsos que se utilizaron para perpetrar el fraude e intercambios de criptomonedas que facilitaron el flujo de dinero. A veces explican cómo podría hacer la aplicación de la ley para promover la investigación.

En resumen, es una hoja de ruta, pero la aplicación de la ley es la única entidad que puede conducir legalmente el viaje hacia adelante. Cipherblade dice que proporciona “informes altamente procesables para la aplicación de la ley, sirviéndoles efectivamente el caso en un‘ platte plateador. “

“Encontramos que proporcionar un informe que contenga inteligencia procesable ha hecho que la aplicación de la ley sea más inclinada a perseguir aún más un caso determinado, ya que eso significa que algunos de los trabajos técnicos y intensivos en la hora están fuera del camino”, dijo Greene por correo electrónico.

Pero cualquier agencia de aplicación de la ley, ya sea local o federal, que tenga la capacidad de hacer su propio rastreo de criptografía lo hará, sin confiar en una empresa externa y sin cobrar a la víctima ningún dinero.

Shawn Bradstreet, el agente especial a cargo de la oficina de campo de San Francisco del Servicio Secreto de los Estados Unidos, dijo a Forbes que su agencia “no puede confiar en el análisis de tales empresas de terceros” al investigar una estafa criptográfica.

Cipherblade se negó a conectar Forbes con cualquier agencia de aplicación de la ley con las que afirma haber desarrollado relaciones. Greene le dijo además a Forbes por correo electrónico que compartir información de contacto estaría “en conflicto” con los “objetivos profesionales” de la policía.

Del mismo modo, Matthew Stern, CEO y cofundador de CNC Intelligence, envió un correo electrónico a Forbes para decir que la compañía “forma asociaciones con la policía aquí en los Estados Unidos y en el extranjero para limitar el daño que estas estafas dañinas causan personas inocentes”.

Sin embargo, él también se negó a nombrar a las agencias de aplicación de la ley estadounidenses específicas con las que la compañía ha trabajado.

Cipherblade conectó a Forbes con dos clientes satisfechos, uno en Dakota del Norte y otro en Arabia Saudita. Ambos hombres, cuyas identidades son conocidas por Forbes, dijeron que estaban agradecidos por los servicios de la compañía. Dicen que Cipherblade les ayudó a recuperar criptografía de piratas informáticos que los habían engañado para que renunciaran a sus credenciales de inicio de sesión.

En el caso de la víctima en Arabia Saudita, a quien Forbes se identifica como “H”, perdió aproximadamente 150,000 en activos de cifrado en 2021 después de ser engañado para que renuncie a su nombre de usuario y contraseña a su cuenta en línea. Después de que Cipherblade hizo su análisis: identificando que sus fondos robados habían terminado en Binance, dijo que finalmente pudo recuperar su suma robada, menos su tarifa de 5,000 y un recorte del 12% de los 150,000 perdidos, en cuestión de semanas.

Erin Fracolli, jefe de inteligencia e investigaciones de Binance para las Américas, le dijo a Forbes que en este caso, la compañía realizó su propia investigación después de ser alertada por Cipherblade, congeló la cuenta en cuestión y se enfrentó al presunto estafador. Muy inusualmente, dijo, el estafador ofrece devolver los fondos robados.

“Eso no es algo que veamos todos los días”, dijo a Forbes, señalando que ese resultado en este caso probablemente habría sido el mismo si una agencia de aplicación de la ley (en oposición a Cipherblade) identificó a Binance como que tenía sospechosos de fondos robados.

En otras palabras, Cipherblade en sí no hizo mucho para ayudar a recuperar los fondos, el ladrón extrañamente hizo lo correcto. Por lo general, el sitio web de Binance dice que “no procesa solicitudes provenientes de investigadores privados sin participar de la policía o una solicitud legal legítima”.

A veces, tales empresas de recuperación solicitan a las agencias de aplicación de la ley que entreguen la información de KYC: un nombre, dirección, número de teléfono y otros detalles personales de una cuenta involucrada en el esquema. Es probable que estos detalles no apuntarían a la mente maestra definitiva, ya que los estafadores usan numerosas cuentas para robar, lavar y cobrar fondos robados.

Aún así, entregar tal información confidencial no es algo que la aplicación de la ley o los intercambios de criptomonedas suelen hacer. Los expertos legales dicen que también es muy inusual que la policía renuncie a cualquier tipo de información de investigación a una víctima de delitos, y mucho menos a una empresa privada.

“Por lo general, si hay una investigación en curso de aplicación de la ley, los datos no se comparten con las partes privadas porque esto podría revelar todo tipo de estrategias de investigación que están en curso”, dijo Mary Fan, profesora de derecho de la Universidad de Washington. “El gobierno no quiere incurrir en responsabilidad por lo que podrían hacer algunos cañones sueltos”.

En California, en el caso de M, se le dio un informe de 21 páginas que describe cómo una agencia de aplicación de la ley podría presentar una citación a Binance u otras compañías que se utilizaron para promover el esquema como una forma de descubrir un posible autor.

M le dijo a Forbes que no conoce el estado de ninguna investigación que busque sus pérdidas, o si tiene la posibilidad de recuperar dinero. Además, dado que las agencias federales no pueden confiar en el análisis proporcionado por empresas como Cipherblade, M no está segura de lo que pagó exactamente.

“[Cipherblade] se está aprovechando de alguien que ya está en una situación grave”, dijo.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

