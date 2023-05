Estas son las palabras de sabiduría y coraje de Warren Buffett y Charlie Munger para momentos de preocupación

La economía de Estados Unidos (EU) se enfrenta a una serie de grandes desafíos: bancos regionales mal protegidos, inflación persistente y la posibilidad de que EU incumpla sus obligaciones de deuda soberana. Todos estos son problemas potenciales, por supuesto, dan una sensación de déjà vu, porque todos han sido obstáculos que ya hemos encontrado. Como dijo el asesino a sueldo Jules Winfield en la película Pulp Fiction de 1994 cuando se enfrentó a un ladrón armado: “Odio destrozar tu ego, pero esta no es la primera vez que me apuntan con un arma”.

El optimismo no es injustificado. La inflación se ha estado moviendo en la dirección correcta, y si la Fed se abstiene de aumentar más o incluso recortar las tasas, ayudará a que la curva de rendimiento se aplane y las valoraciones de las acciones aumenten. En el techo de la deuda, la política arriesgada partidista siempre ha terminado con un acuerdo de última hora que evita que el Tesoro rechace los cheques. Ninguna de las partes quiere perder la capacidad de gastar dinero.

SABIDURÍA DESDE EL ORÁCULO DE OMAHA

Puede valer la pena escuchar a dos multimillonarios que siempre se han mantenido en el lado soleado de la calle, navegando hábilmente en docenas de mercados alcistas y bajistas desde que FDR ocupó la Casa Blanca. El sábado 6 de mayo, el presidente y director ejecutivo Warren Buffett y el vicepresidente Charlie Munger respondieron preguntas durante más de cinco horas de los accionistas y Becky Quick de CNBC en la reunión anual de Berkshire Hathaway en Omaha, Nebraska.

El optimismo en la trayectoria ascendente de las empresas estadounidenses ha hecho que Buffett y Munger sean excepcionalmente ricos. En la confabulación de Berkshire de este año, ambos nonagenarios mostraron su agudo intelecto, profunda sabiduría y omnisciencia del mundo actual de los negocios y las inversiones, profundizando en las discusiones sobre la desaceleración de la economía, el impacto de la inteligencia artificial, el futuro de la inversión de valor y cómo vivir. una vida gratificante sin remordimientos.

Buffett y Munger crecieron en Omaha, pero nunca se conocieron cara a cara hasta una cena en 1959. En ese momento, Buffett administraba dinero y aún no acababa de salir de la Universidad de Columbia, donde estudió, y luego trabajó, con el profesor pionero de inversión de valor, Benjamin Graham. Munger estaba poniendo a trabajar su título de abogado de Harvard en el sur de California, un lugar que aprendió a amar en 1943, cuando las Fuerzas Aéreas del Ejército de los EU lo enviaron a Caltech para estudiar meteorología.

Ambos hombres reconocieron que adoptaban la misma visión del mundo y la misma astucia de sentido común de la inversión de valor a largo plazo, y a fines de la década de 1970 se reunieron en Berkshire, que Buffett había comprado en 1965. Sus reuniones de accionistas se han convertido en una especie de Lollapalooza: o como un espectáculo de Grateful Dead para accionistas y otros inversores de valor deseosos de beber del profundo pozo de conocimiento y sabiduría presentado por leyendas vivientes sentadas una al lado de la otra en el escenario.

A continuación se presentan algunos de los aspectos más destacados y preguntas importantes de la reunión de Berkshire. Warren Buffett comenzó con una descripción general del último trimestre y año de la compañía, brindando información sobre los numerosos negocios que Berkshire posee total o parcialmente.

Warren Buffett: Informamos en el primer trimestre ganancias operativas de un poco más de 8 mil millones de dólares (mdd), y cuando hablamos de ganancias operativas, básicamente nos referimos a las ganancias de Berkshire Hathaway excluyendo las ganancias de capital, tanto realizadas como no realizadas. Esperamos obtener ganancias de capital con el tiempo. ¿Por qué seríamos dueños de las acciones de otra manera? No siempre funciona, pero en general funciona bastante bien con el tiempo, pero en cualquier día, cualquier trimestre, cualquier año, incluso ocasionalmente, durante un período de cinco años, los precios de las acciones se mueven caprichosamente. Consideramos esas acciones negocios. Somos dueños de muchos otros negocios, y su valor no cambia.

En el mes de abril, probablemente agregamos alrededor de 7 mil millones a las letras del Tesoro. Compramos alrededor de 400 millones en acciones en abril, pero vendimos algunas acciones que produjeron tal vez 4 mil millones. Diría que la economía en general, y quizás la mayoría de nuestras empresas, reportarán ganancias más bajas este año que el año pasado. Las empresas han dejado el período increíble, que es tan extraordinario como lo que he visto en los negocios desde la Segunda Guerra Mundial, donde el gobierno entregaba mucho dinero a las personas que no podían obtener bienes. Fue más extremo en la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez fue extremo.

EL OPTIMISMO EN LA TRAYECTORIA ASCENDENTE DE LAS EMPRESAS ESTADOUNIDENSES HA HECHO QUE BUFFETT Y MUNGER SEAN EXCEPCIONALMENTE RICOS

Era solo una cuestión de hacer que los productos se entregaran, y la gente compraba, y no esperaban las ventas, pero ese período terminó. No ha terminado con la caída del empleo por un precipicio ni nada por el estilo, pero es un clima diferente al de hace seis meses. Nuestros gerentes se sorprendieron. Algunos de ellos tenían demasiado inventario en el pedido, luego, de repente, se entregaron y la gente no estaba en el mismo estado de ánimo que antes. Ahora, comenzaremos a tener ventas donde no necesitábamos tener ventas.antes.

A pesar de que creo que, en general, este año será más lento que el año pasado, en realidad estamos situados de modo que espero que nuestros ingresos por inversiones sean mucho mayores este año que el año pasado. Tenemos 125 mil millones más o menos en inversiones a muy corto plazo. Lo crea o no, no hace mucho tiempo, obtuvimos un 0,04%, que es casi nada en esos 125 mil millones. Recibíamos 50 millones de dólares al año, pero el otro día, debido a un giro extraño en el mercado debido a las dudas sobre el techo de la deuda, compramos 3,000 millones de dólares en letras con un rendimiento equivalente al 5.92 %, así que estamos en una posición donde los ingresos de la inversión seguramente aumentarán bastante.

Buffett es un gran admirador del negocio de los seguros por varias razones, incluido el hecho de que no es cíclico y, lo que es más importante, genera enormes cantidades de efectivo en forma de “flotación” o Float.

Warren Buffett (WB): ‘Float’ es dinero que queda en nuestras manos, pero muy importante, es diferente a un depósito bancario. Tienes que pagar intereses sobre tu depósito bancario, y tienes que pagar más intereses en estos días. También tienes que administrar un banco y hacer muchas cosas. Basta pensar en un balance. Tienes pasivos aquí y activos aquí, y el lado del pasivo financia el lado del activo. Es muy sencillo. El capital contable lo financia, la deuda a largo plazo lo financia, y así sucesivamente, pero el capital contable es muy caro en un sentido real. La deuda a largo plazo ha sido barata por un tiempo, pero puede volverse costosa y también puede vencer eventualmente y es posible que no esté disponible. Float es un pasivo, pero no nos ha costado nada y no puede desaparecer rápidamente, y financia el lado del activo de la misma manera que el capital contable. Nadie lo piensa mucho de esa manera, pero siempre lo hemos pensado de esa manera, y se acumula con el tiempo.

La suscripción de seguros no se correlaciona con la actividad comercial. Depende de cosas como huracanes y terremotos y otros eventos. Sobre una base de probabilidad, es probable que tengamos un mejor año este año en suscripción de seguros que el año pasado. Simplemente no se ve afectado por el ciclo económico. Esperaría, pero no puedo prometer, que nuestras ganancias operativas sean mayores que las del año pasado. Un terremoto masivo o un huracán en el lugar equivocado podría afectar esa predicción.

Buffett es famoso por no pagar dividendos sobre las acciones de Berkshire Hathaway, pero los inversores aprecian con razón dejar el dinero en manos de Buffett en lugar de ponerlo en las suyas. Aunque no paga dividendos, Berkshire recompensa a los accionistas con la recompra de acciones.

WB: No pagamos dividendos, si pagamos dividendos y usted reduce su dividendo, trate de hacer un seguro al día siguiente. Quiero decir, es un negocio en el que la gente cuenta contigo para pagar. Mire las acciones en circulación de Berkshire y notará que cada año el número de nuestras acciones disminuye. Entonces, si poseemos más negocios y los negocios ganan más dinero, su participación, como accionistas, como propietarios de Berkshire, aumenta cada año sin que desembolsen dinero. Ahora, la alternativa es que podrías recibir dividendos, pero la razón por la que llegamos a donde estamos es porque nos quedamos con el dinero. Pagamos un dividendo temprano de $0.10 por acción. Fue un terrible error. Hemos reinvertido y eso ha producido más de $ 500 mil millones de capital de los accionistas y más de $ 30 mil millones de ganancias operativas. Continuaremos siguiendo esa política porque tiene mucho sentido.

Forbes: -Sr. Buffett, Sr. Munger, parece que han encontrado el punto óptimo entre ser demasiado conservadores y demasiado agresivos como inversores. ¿Alguna vez toma malas decisiones de inversión debido a sus emociones? ¿Y qué haces para tratar de que eso no suceda?

WB: Bueno, muchas veces tomamos malas decisiones de inversión. Gano más que Charlie porque me gusta pensar que es porque tomo más decisiones, pero no recuerdo ningún momento en la historia de Berkshire en el que hayamos tomado una decisión emocional. Eso es en los negocios de lo que estamos hablando. No querrás ser una persona sin emociones durante toda tu vida, pero definitivamente querrás ser una persona sin emociones cuando tomes una decisión de inversión o de negocios.

A medida que la IA y la robótica continúan avanzando, ¿cuál cree que será el impacto positivo y negativo de esta tecnología tanto en los mercados bursátiles como en la sociedad en general?

Charlie Munger (CM): Vamos a ver mucha más robótica en el mundo, pero personalmente soy escéptico de parte de la exageración que se le ha dado a la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia a la antigua funciona bastante bien.

WB: Puede hacer cosas asombrosas. Bill Gates me trajo la última, tal vez no la última versión, pero pensó que yo podría manejarla, e hizo estas cosas notables, pero no podía contar chistes. Cuando algo puede hacer todo tipo de cosas, me preocupo un poco porque sé que no podremos desinventarlo. Inventamos por muy buenas razones la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿es buena para los próximos 200 años? del mundo que eso se ha desatado? Einstein dijo después de la bomba atómica que cambió todo en el mundo excepto cómo piensan los hombres. Yo diría lo mismo sobre la IA. Puede cambiar todo en el mundo excepto cómo piensan y se comportan los hombres, y ese es un gran paso a dar.

Dado el surgimiento de tecnologías disruptivas que pueden mejorar significativamente la productividad, y la IA es una de ellas, ¿cómo visualiza el futuro de la inversión en valor en esta nueva era y qué adaptaciones o nuevos principios cree que los inversores deberían adoptar y recomendaciones para los inversores? para seguir teniendo éxito en este panorama que cambia rápidamente?

CM: Creo que los inversores de valor tendrán más dificultades ahora que hay tantos de ellos compitiendo frente a un grupo reducido de oportunidades, por lo que mi consejo para los inversores de valor es que se acostumbren a ganar menos.

WB: Yo diría que habrá muchas oportunidades. El mundo está cambiando pero las cosas nuevas no quitan las oportunidades. Lo que te da oportunidades es que otras personas hagan tonterías y yo diría que en los 58 años que llevamos dirigiendo Berkshire, ha habido un gran aumento en el número de personas que hacen tonterías y hacen tonterías grandes. La razón por la que lo hacen hasta cierto punto es porque pueden obtener dinero de otras personas mucho más fácilmente que cuando comenzamos, por lo que podría iniciar 10 o 15 compañías de seguros tontas en los últimos 10 años, y podría volverse rico si fuera hábil. en él, ya sea que el negocio tenga éxito o no. En 1965, no podías conseguir el dinero para hacer algunas de las tonterías que queríamos hacer, afortunadamente.

LAS COSAS NUEVAS NO QUITAN LAS OPORTUNIDADES. LO QUE TE DA OPORTUNIDADES ES QUE OTRAS PERSONAS HAGAN TONTERÍAS.

CM: Ahora hay tanto dinero en manos de tanta gente inteligente, todos tratando de ser más astutos que los demás y obtener más dinero de otras personas. Es un mundo radicalmente diferente al mundo en el que empezamos. Supongo que tendrán sus oportunidades, pero también tendrán algunos episodios desagradables.

WB: El mundo se centra abrumadoramente en el corto plazo. Me encantaría nacer hoy y salir sin demasiado dinero y, con suerte, convertirlo en mucho dinero, y Charlie también lo haría. Encontraría algo que hacer. Te lo garantizo, y no sería exactamente igual que antes, pero él tendría una pila grande, grande, grande.

CM: No me gustaría la emoción de perder mi montón grande en un montón pequeño. Me gusta mi pila grande tal como está.

WB: Estamos de acuerdo en eso por cierto.

CM: Sí, lo hacemos. Somos los más extremos amantes del gran montón.

¿Qué piensa sobre un problema generalizado en el mundo de la planificación patrimonial, y es que la mayoría de los padres no preparan a la próxima generación para la herencia que se les presenta?

WB: He observado muchas familias ricas y los problemas son muy particulares de la familia. En mi familia, no firmo un testamento hasta que mis tres hijos lo hayan leído, entendido y hecho sugerencias. Ahora, mis hijos tienen 60 años y eso no hubiera sido un gran éxito si yo hubiera hecho lo mismo a los 20 años. Depende de la familia. Depende de cómo se sientan los niños entre sí y todo tipo de cosas. Cuando tenían cuatro años, uno de los niños tiró de la cola del gato del otro niño o algo así. Quiero decir, estás tratando con seres humanos, y lo más importante que quieres es que tus hijos se lleven bien y ellos quieren eso durante toda tu vida. Conozco varios casos en los que las personas no sabían lo que estaba en el testamento, había grandes sumas involucradas, y en unos 15 minutos, cada uno de ellos tenía un abogado y no se han llevado bien desde entonces.

Yo sí creo que si los hijos son mayores y cuando se les lee el testamento es lo primero que se enteran de lo que pensaba el difunto sobre las cosas, los padres han cometido un tremendo error. Me he encontrado con todo tipo de situaciones, y algunas personas no les dicen nada a sus hijos, y algunos de ellos intentan que se dobleguen a su voluntad usando su propia voluntad personal. Cometen un millón de errores y ese es uno que no puedes corregir. Es importante manejarlo bien. Y es importante que si quieres que tus hijos tengan ciertos valores, es importante que vivas esos valores. Es importante que se lo hables a ellos o van aprendiendo de ti desde el día que nacen, cómo eres realmente.

No creo que un testamento hábilmente elaborado sea un sustituto de su propio comportamiento al enseñar a sus hijos los valores que espera que tengan. Su voluntad debe estar en conjunción con eso. Charlie y yo lo hemos dicho. Si quieres descubrir cómo quieres vivir tu vida, escribes tu obituario y le aplicas ingeniería inversa.

Greg Abel y Ajit Jain son la próxima generación de líderes de Berkshire. ¿Quiénes están actualmente detrás de Greg y Ajit y sus respectivos roles?

WB: Esas no son preguntas fáciles. Todo el mundo habla del banco ejecutivo y ese tipo de cosas, que son tonterías. Quiero decir, no tienen tanta gente como para que el mayor valor neto GAAP h empresa y todo tipo de negocios diversos, pero tampoco necesitas cinco personas. Necesita muchos buenos gerentes operativos, y necesita a alguien en la parte superior que asigne el capital y se asegure de tener el gerente operativo adecuado.

CM: Tenemos mucha gente buena que ha ascendido en las subsidiarias de Berkshire, y hay razones por las que nuestras operaciones, en general, han funcionado mejor que las de otros grandes conglomerados. Uno de ellos es que cambiamos de gerente con mucha menos frecuencia que otras personas, y eso nos ayudó.

Nos has recordado que no apostemos contra Estados Unidos. ¿Cuáles cree que son las cosas más importantes para que Estados Unidos se mantenga fuerte?

WB: Bueno, somos un país tan joven. Es increíble lo nuevos que somos en el bloque. O sea, 234 años desde que empezamos, eso no es nada. Charlie y yo juntos hemos vivido dos tercios de la vida del país. Hemos sido probados en 46 elecciones nacionales, hemos tomado algunas malas decisiones y tenemos una Guerra Civil. El país ha tenido enormes ventajas, eso sí, de alguna manera, porque empezamos con el 1.5% del 1% de la población mundial en 1790, y ahora tenemos algo cercano al 25% del PIB mundial. Era bueno tener dos océanos a cada lado cuando la gente intentaba gobernar el mundo gobernando las olas, y teníamos buenos vecinos en Canadá y México, pero es un milagro.

Mi padre estaba en el Congreso en la década de 1940 y entonces parecía un desastre. Fue unificado por la guerra hasta cierto punto, pero todavía era muy partidista. Ahora el problema que tenemos, creo, es el partidismo. Parece ser su movimiento hacia el tribalismo, y el tribalismo simplemente no funciona tan bien. Cuando se trata de tribalismo, ni siquiera escuchamos al otro lado, y el tribalismo puede conducir a turbas, pero si pudiera elegir cualquier lugar del mundo para nacer, me gustaría nacer en los Estados Unidos. , y me gustaría nacer hoy. Es un mundo mejor que el que hemos tenido nunca.

Necesitamos pensar en diferentes soluciones en términos de cómo resolver problemas importantes. Hasta ahora, no parece muy prometedor, pero estoy seguro de que cuando Lincoln vio lo que estaba pasando en la Guerra Civil, tampoco parecía muy prometedor. Los desafíos son enormes, pero creo que EU es capaz de hacer cosas notables y no me sorprendería si lo volviéramos a hacer.

BERKSHIRE HATHAWAY, UN VALOR IMPRESIONANTE

Si aprecia la práctica de inversión de valor de Warren Buffett y su larga trayectoria de ganar dinero y vencer al mercado, sería lógico que adquiriera acciones de la empresa que dirige. Berkshire Hathaway es una sociedad de cartera que puede verse como una especie de fondo mutuo o ETF con un valor que corresponde al rendimiento financiero de las inversiones y negocios que Warren Buffett y sus lugartenientes consideran dignos de comprar.

Berkshire posee docenas de empresas, como GEICO, Burlington Northern Santa Fe, Duracell y Dairy Queen, y posee participaciones no controladoras masivas en casi cuatro docenas de empresas públicas como Apple, American Express, Coca-Cola y Kraft Heinz. Apple es el holding más grande y representa más del 40% de la cartera de acciones de Berkshire. Aunque Berkshire no paga dividendos por sus acciones, los cobra de las acciones que posee.

BERKSHIRE HATHAWAY (BRK.B)

Quizás la joya de la corona de Berkshire es su subsidiaria de seguros GEICO que compró en 1996. En segundo lugar después de State Farm en el negocio de seguros de automóviles, GEICO recaudó 40 mil millones en primas el año pasado, lo que representa el 13% de los ingresos de Berkshire. La inteligencia de Buffett se refleja en cómo ha podido amplificar sus ganancias al invertir el flujo de efectivo constante generado por las compañías de seguros. Al final del primer trimestre, Berkshire tenía 165 mil millones del llamado “Float”.

Se espera que los ingresos totales de este año aumenten un 6.6 % a 321,900 millones, con un crecimiento de las ganancias del 16 % a 16.22 por acción en las acciones de Clase B. Las acciones de clase A de Berkshire se negocian por encima de 490,000 por acción. En 1996, Berkshire creó una denominación de propiedad más baja con la emisión de acciones Clase B, también conocidas como “Baby Berkshires”.

Buffett posee personalmente el 38.5% de Berkshire Hathaway, una participación valorada en 112,100 millones de dólares. Los inversionistas multimillonarios también son propietarios. AQR Capital de Clifford Asness posee 823,000 acciones de BRK.B, y Millennium Management de Israel Englander posee 275,000 acciones, 212,000 de las cuales compró en el último trimestre de 2022, y GAMCO de Mario Gabelli tiene una posición de 118,000 acciones.

