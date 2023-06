Estos son 3 puntos claves antes de solicitar un crédito hipotecario

Muchos mexicanos queremos utilizar los beneficios del crédito hipotecario adecuado para comprar una casa o un departamento, pero antes de contratar ese tipo de financiamiento con algún banco o ejercer tu crédito Infonavit o Fovissste, necesitas entender (y llevar a cabo) por lo menos 3 puntos fundamentales:

Hacer un ahorro previo

Cuando tu meta es comprar una casa o un departamento, primero debes tener claro que es improbable obtener un crédito por el 100% del valor del inmueble. Además, necesitas contar con dinero ahorrado para cubrir gastos relacionados (impuestos, escrituración, entre otros) con la compra.

Fernando Soto-Hay, director general de Tu Hipoteca Fácil, recomienda ahorrar por lo menos 20% del valor de la propiedad para dar un buen enganche. A eso hay que sumar otro ahorro que va de 6% a 8% de lo que cuesta la casa o depa de tu interés para pagar los gastos de escrituración.

Por ejemplo, si quieres un departamento de 1.5 millones de pesos, antes debes reunir 300 mil pesos para el enganche y alrededor de 100 mil pesos para la escrituración, o sea, un total de 375 mil pesos para iniciar con el pie derecho esta compra tan importante en tu vida.

Lee también: Claves de ahorro para lograr la compra de una casa

¿Ese porcentaje de enganche es forzoso o puedo comprar una casa dando solo el 10%?

“Sin duda, los bancos te pueden llegar a prestar hasta el 100% del valor del inmueble — si usas el mecanismo de cofinanciamiento con Infonavit, más el saldo de tu subcuenta de vivienda —, pero no lo recomiendo. Financieramente hablando, lo mejor es utilizar la menor cantidad de crédito: si tú ahorras el 25% o 30% de enganche, lo que haces es mejorar la tasa de interés y las condiciones del producto para ti”, afirma Soto-Hay.

Entre más enganche des, más bajas serán tus mensualidades y cuando trasladamos eso a un crédito cuya vida durará de varios años, eso se traduce en una buena cantidad de dinero que se quedará en tu bolsillo.

Tener buen buró de crédito

Otro aspecto importantísimo es asegurarte de que, en primera instancia, seas sujeto de crédito. Cuando vayas a contratar un crédito hipotecario, la institución revisará tu buró de crédito y verá tu comportamiento de pago.

Todos quienes hemos tenido o tenemos créditos vigentes (tarjeta de crédito, automotriz, personal, de nómina, departamental) estamos en el Buró de Crédito. Cuando figuras con una calificación positiva, demuestras que eres responsable con los créditos que te otorgan y eres un buen pagador; cuando pasa lo contrario y se refleja que rebasas tu línea de crédito o incumples tus pagos, es más complicado obtener un crédito hipotecario.

Las posibilidades de que rechacen tu solicitud de crédito hipotecario son muy altas si no has sido un buen pagador o estás muy endeudado.

¡Ojo con esto!: ¿De qué me sirven Buró de Crédito, el Reporte de Crédito y el Mi Score?

Entender los términos importantes

‘Intereses’, ‘plazo’ y ‘amortización’ son palabras que parecen estar en otro idioma pero, de hecho, son la clave para entender qué crédito te conviene y cuál podría salirte muy caro al paso del tiempo. El lado positivo es que si te asesoran correctamente, podrás comprender sin problema cada término y tomar decisiones que hagan crecer tu patrimonio.

“El interés en todo crédito es el precio del dinero en el tiempo, es lo que pagamos por obtener ese dinero en préstamo. El monto de los intereses que se pagan en un crédito hipotecario disminuyen conforme vamos pagando la deuda. Ese costo del dinero es la tasa de interés que fijan las instituciones de crédito por medio de un proceso que les implica captar el dinero de los ahorradores y prestarlo con los costos de operación que eso conlleva”, detalla el directivo.

La ‘amortización a capital’ es la parte de la mensualidad de una hipoteca que se destina a pagar la deuda original, otra parte se va directo al pago de intereses y seguros. Los intereses siempre se calculan sobre el saldo insoluto (no pagado) de la deuda que — ese mes en particular — tenga el acreditado con al banco. En el caso de Infonavit o Fovissste, no es cierto que primero se pagan solo los intereses, aunque sí existen productos de crédito hipotecario que amortizan (pagan) muy poco capital al inicio del plazo.

De ahí la importancia del ‘plazo’: entre mayor sea el plazo, menores serán los pagos a capital y por eso tu costo financiero agregado será mayor. El crédito hipotecario idóneo es el que amortiza la mayor cantidad de capital mes a mes. De preferencia, elige un crédito en pesos, tasa fija y a 15 años.

¿Ya nos sigues en Twitter? Síguenos y recibe la información más destacada