Estos son los 10 ‘standuperos’ con más ganancias en 2019

Por Ariel Shapiro

¿No pudo presentar los Oscar? No hay problema.

Aunque Kevin Hart renunció como anfitrión de los Premios de la Academia del invierno pasado, salió ileso comercialmente después de una gira de disculpas por tuits homofóbicos (hechos hace algún tiempo). El comediante mantuvo patrocinios con marcas como Mountain Dew y Chase, al tiempo que lanzó un especial de Netflix. Agregó los ingresos de una gira mundial por estadios, y Hart recaudó 59 millones de dólares (mdd) entre el 1 de junio de 2018 y el 1 de junio de 2019, lo que le valió el puesto número 1 en la lista de Forbes de los comediantes con más ingreso por segunda ocasión.

Como grupo, los comediantes con mayores ingresos generaron 272 (mdd), 20 millones menos que en 2018. Un factor detrás de esa caída es que algunos de los mejores ‘bateadores’ del standup han tenido un nivel relativamente bajo este año, incluidos Chris Rock y Dave Chappelle, que consiguieron 30 mdd y 35 mdd el año pasado, respectivamente. Si bien Netflix sigue siendo un factor clave (seis de los diez mejores cómicos tuvieron tiempo especial en la plataforma durante el corte de esta lista), la carretera es el mejor lugar para sacar provecho de la comedia.

“Nada va a superar a las giras”, dijo Hart a Forbes el año pasado. “Es una entidad que poseo y controlo”, agregó, refiriéndose a sus fuentes de ingresos.

Llegar al número 2 de la lista es otro acto en vivo tremendamente exitoso: Jerry Seinfeld, a quien Forbes ha calificado constantemente como el comediante mejor pagado de la industria y que Hart ganó una sola vez (en 2016). Sus 41 mdd por viajes se redujeron un poco de los 57,5 mdd del año pasado, ya que no entregó un especial para Netflix este año. Pero continuará ganando grandes salarios en el futuro, gracias a una residencia en The Beacon, en Manhattan y pagos de Hulu por los derechos de transmisión de Seinfeld.

Jim Gaffigan, tercero en la lista, protagoniza el primer especial de stand-up original de Amazon.

Jim Gaffigan completa el Top 3, habiendo ganado 30 mdd en el último año. Si bien la gira sigue siendo la mayor parte de su negocio, se arriesgó en el mercado de transmisión abierta con su especial, Noble Ape, de 2018. Su último especial, Quality Time, es el primer impulso de Amazon a los especiales de comedia originales. Gaffigan se sentó con Forbes para discutir cómo planea navegar en un panorama de medios cada vez más complejo.

“En la industria del entretenimiento, cada casa está hecha de hielo y se está derritiendo”, dijo. “Así que será mejor que estés construyendo una casa nueva”.

Nuevo en la lista es el presentador del Daily Show, Trevor Noah, quien ocupa el puesto número 4 con 28 mdd. Los presentadores de televisión generalmente aparecen en una lista separada de Forbes (por ejemplo: Ellen DeGeneres, quien derrotó a Hart y Seinfeld este año con una recaudación de 80,5 mdd). Sin embargo, a diferencia de Ellen, Noah obtuvo la mayor parte de sus ingresos este año a través del stand-up, lo que lo hizo elegible para nuestra lista. A pesar de las demandas de presentar un programa nocturno, Noah hizo más de 70 paradas en todo el mundo y tuvo su segundo especial de Netflix el otoño pasado. Además, su libro de 2016, Born a Crime, todavía ocupa el puesto número 1 en la lista de los bestsellers del New York Times (para la no ficción de bolsillo).

Amy Schumer entra en el puesto número siete, gracias a su especial y lucrativa gira de Netflix.

Amy Schumer, quien apareció por última vez entre los diez primeros en 2017, es la única mujer en la lista (nuevamente). A pesar de tener que interrumpir su giro debido a un problema de salud relacionado con el embarazo, su tour se hizo bancario: según los datos de Pollstar, sus espectáculos recaudaron un promedio de casi medio millón de dólares por ciudad. Agrega su especial Growing de Netflix, y Schumer sumó un estimado de 21 mdd en el último año.

Aunque algunas cosas no cambian (Seinfeld no va a ninguna parte), la lista del próximo año se verá muy diferente.

Chappelle tiene un especial de Netflix que saldrá el próximo mes, lo que probablemente lo coloque de nuevo en la cima del grupo. Ali Wong, quien intercambió stand-up por la comedia romántica este año, con su película de Netflix: Always Be My Maybe, está de vuelta en el camino, y su gira ya ha recaudado más de 8 mdd. Y, Hannah Gadsby no está dejando la comedia después de todo. Regresará a Netflix el próximo año, y su gira por Estados Unidos este verano ha traído un promedio de más de 200,000 dólares por parada.

Estos son los standuperos con mayores ganancias en 2019:

Aziz Ansari

Ganancias: 13 mdd

Jeff Dunham

Ganancias: 15 mdd

Terry Fator

Ganancias: 17 mdd

Amy Schumer

Ganancias: 21 mdd

Gabriel Iglesias

Ganancias: 22 mdd

Sebastian Maniscalco

Ganancias: 26 mdd

Trevor Noah

Ganancias: 28 mdd

Jim Gaffigan

Ganancias: 30 mdd

Jerry Seinfeld

Ganancias: 41 mdd

Kevin Hart

Ganancias: 59 mdd

*mdd: millones de dólares

