Estos son los países con los aranceles más bajos y altos del mundo

Pese a las recientes decisiones del presidente Donald Trump en torno a la imposición de aranceles a diversos productos provenientes de países como China, Estados Unidos sigue siendo una de las naciones que aplica un arancel promedio más bajo del mundo.

Hasta 2016, en Estados Unidos se contaba con una tasa de 1.6% sobre sus importaciones, de acuerdo con datos del Banco Mundial que están ponderados por las cuotas de importación de productos sin tomar en cuenta acuerdos comerciales específicos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Este promedio no contempla los cambios en la administración de Trump como la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio hechas recientemente.

El presidente estadounidense también busca imponer aranceles de alrededor de 60,000 millones de dólares en productos chinos, lo que rompería con la política comercial de larga data de ese país.

Los países de la Unión Europea y Japón cuentan con un arancel promedio similar al de Estados Unidos, en tanto que Canadá cuenta con una de las tasas más bajas al ascender a 0.8%.

Aunque la mayoría de los países desarrollados presionan por aranceles bajos en los últimos años, persisten las naciones que mantienen aranceles extremadamente altos, advierte el artículo Where Tariffs Are Highest And Lowest Around The World, publicado en Forbes.

Por ejemplo, India en donde en promedio su arancel es de 6.3% y China que mantiene una tasa de 3.5%.

Las tasas impositivas en México ascienden a 4.4%, en Brasil son del orden de 8.0% y países como Argentina, Chile y Colombia sus tasas son mayores a 4.77%.

En el caso de Venezuela los datos disponibles señalan que sus tasas impositivas son mayores a 9.26%, que se cuenta en el rango de uno de los países con derechos de importación más altos en los que también se cuenta a Gabón, en África, con 16.93%.

El país con el arancel promedio ponderado más alto a nivel mundial es Bahamas con un 18.6%.

