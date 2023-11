Buró de Crédito: Las preguntas de la Semana Nacional de Educación Financiera 2023

Hace poco concluyó la Semana Nacional de Educación Financiera de la Condusef, el evento más importante de su tipo en México. Aquí las preguntas que recibí con mayor frecuencia sobre el Buró de Crédito.

¿Por qué estoy en Buró de Crédito?

Porque en algún momento pediste o tuviste un crédito. Todos vamos a estar en Buró de Crédito a partir del momento en que pedimos un crédito. Si el otorgante de crédito decide dar el financiamiento, actualizará la información del crédito y su comportamiento de pago por lo menos una vez al mes.

No consigo que me presten, ¿qué puedo hacer?

De entrada hay que saber que todos los otorgantes de crédito tienen sus propios criterios de negocio y de riesgo. Por ello, no todos los perfiles les serán atractivos. Para mejorar las probabilidades de obtener un credito hay que tener capacidad de pago, un buen Reporte de Crédito que muestre un uso y pago responsable de los compromisos actuales y tener una puntuación Mi Score lo más alta posible pues esta señala que la persona es de bajo riesgo y que hay altas probabilidades de que pague bien lo que está solicitando. Si no te prestan en un lugar espera una o dos semanas antes de volver a pedir prestado para que no se generen muchas consultas al Reporte de Crédito en un espacio de tiempo corto.

Tenía una deuda, ya pagué pero sigo en Buró de Crédito, ¿por qué?

Porque cuando uno paga, cierra un crédito o hace algún otro movimiento, el Reporte de Crédito se actualiza a más tardar en 10 días naturales para mostrar el cambio. Cuando un crédito está cerrado, entonces Buró de Crédito incluye la fecha estimada de eliminación en la sección “Resúmen de créditos” dentro del Reporte de Crédito Especial. Si pagaste pero el crédito sigue activo continúa pagando bien (por lo menos el mínimo y a tiempo) para tener más registros de pago positivos.

¿Qué tarjeta de crédito me recomienda?

Todas las tarjetas de crédito sirven principalmente para lo mismo: para pagar. Pero todas son diferentes en sus términos, condiciones, costos, más aparte en los planes de lealtad y otras promociones y atributos que ofrecen. Por ello, todas las tarjetas son buenas; especialmente si hacemos bien nuestro presupuesto para pagar por lo menos el mínimo para no generar intereses o para ser un totalero. Una vez dicho esto y entendiendo que la tarjeta de crédito es un método de pago y no para vivir de ella, lo siguiente es considerar el límite de crédito y los atributos de la tarjeta para elegir la que más se ajusta a nuestras necesidades y presupuesto.

¿Me pueden sacar de Buró de Crédito?

No; quien te lo ofrezca es un defraudador. Perderás el dinero que le hayas dado. Además, estar en Buró de Crédito te conviene; se ordenado con tus finanzas para siempre cumplir con tus obligaciones crediticias y el Reporte de Crédito te ayudará a obtener los mejores créditos. Es más fácil darle crédito a alguien que está en Buró de Crédito a alguien que no tiene un registro y es, por ende, un compelto desconocido.

¿Cómo puedo mejorar mi Reporte de Crédito y mi puntuación de riesgo Mi Score?

Pide tu Reporte de Crédito Especial junto con tu Mi Score en www.burodecredito.com.mx El Mi Score te dará consejos de cómo mejorarlo o, si lo prefieres, en la misma página web pide el servicio gratuito Tu Asesor que te dice cómo mejorar tu Reporte de Crédito para así subir tu nivel de Mi Score. Para poder usar Tu Asesor necesitarás primero tener tu Reporte de Crédito Especial.

Contacto:

Wolfgang Erhardt es vocero nacional de Buró de Crédito, vocero de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito, y autor del libro “¡Quiero un crédito! Cómo obtenerlo y conservarlo”.

Twitter: @WolfgangErhardt

LinkedIn: Wolfgang Erhardt

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

