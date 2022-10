EU impone sanciones a Rusia por la anexión de una parte de Ucrania; Biden lo condena

Estados Unidos impuso este mediodía amplias sanciones a Rusia por su declarada anexión de una parte de Ucrania, apuntando a cientos de personas y empresas, incluidas las del complejo militar-industrial ruso y miembros del poder legislativo.

Estados Unidos actuó después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, proclamó el viernes la mayor anexión en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, declarando el dominio ruso sobre el 15% de Ucrania.

“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras Putin intenta anexarse de forma fraudulenta partes de Ucrania”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado.

“Estados Unidos rechaza de manera inequívoca el intento fraudulento de Rusia de cambiar las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania, incluso mediante la celebración de falsos ‘referendos‘”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado.

La embajada rusa en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para que comentara la situación.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que impuso sanciones a 14 personas del complejo militar-industrial de Rusia, a dos dirigentes del banco central del país, a familiares de funcionarios de alto rango y a 278 miembros de la legislatura rusa “por permitir los falsos referendos de Rusia y el intento de anexión de territorio ucraniano soberano”.

El Tesoro también emitió una guía en la que se advierte de un mayor riesgo de sanciones para quienes se encuentran fuera de Rusia en caso de que presten apoyo político o económico a Moscú.

Lee también como Putin acusa a países ‘anglosajones’ del sabotaje al Nord Stream

EU impone sanciones a Rusia por la anexión de territorio

Entre los designados están el viceprimer ministro Alexander Novak; 109 miembros de la Duma Estatal; el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia y 169 de sus miembros; y la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina.

Entre los objetivos relacionados con las adquisiciones de defensa rusas hay un proveedor chino al que el Tesoro acusó de apoyar a Radioavtomatika, una empresa rusa de adquisiciones de defensa apuntada por Estados Unidos.

Washington dijo que Sinno Electronics Co Ltd, incluida previamente en la lista de entidades del Departamento de Comercio, mantuvo una relación con la firma rusa incluso después de la invasión a Ucrania. Sinno no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

El Departamento de Comercio también añadió 57 entidades de Rusia y Crimea a su lista negra de exportaciones.

También emitió una nueva guía que dice que las restricciones estadounidenses a las exportaciones a Rusia pueden aplicarse a entidades de otros países que apoyan a los sectores militar e industrial de Rusia y Bielorrusia mediante el envío de tecnologías prohibidas y otros artículos prohibidos por Estados Unidos y los 37 países con restricciones similares.

En un comunicado separado, el Departamento de Estado dijo que impuso restricciones de visa a más de 900 personas, entre ellas miembros de los ejércitos ruso y bielorruso y “representantes de Rusia por violar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Ucrania”, prohibiéndoles viajar a Estados Unidos.

Rusia declaró las anexiones tras celebrar lo que denominó referendos en las zonas ocupadas de Ucrania. Los gobiernos occidentales y Kiev dijeron que las votaciones infringían el derecho internacional y eran coercitivas y no representativas.

Biden condena la anexión fraudulenta de territorios ucranianos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este viernes el “intento fraudulento” de anexión de territorios ucranianos por parte de Rusia, a la que acusó de “violar la ley internacional”.

“Seguiremos ayudando a Ucrania en sus esfuerzos de recuperar el control sobre sus territorios”, dijo en un comunicado Biden, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, firmara hoy los tratados de anexión de cuatro regiones ucranianas.

Biden recordó que, en respuesta a esa acción, Estados Unidos y sus aliados han anunciado nuevas sanciones contra individuos y entidades de dentro y fuera de Rusia que han apoyado de forma política o económica los intentos “ilegales” de cambiar el estatus del territorio ucraniano.

“Llamaremos a la comunidad internacional a denunciar estos movimientos y hacer a Rusia responsable de ellos, y continuaremos suministrando a Ucrania del equipamiento que necesite para defenderse” del intento de Rusia de “redibujar las fronteras de su vecino”, subrayó Biden.

El mandatario estadounidense insistió en que esta misma semana su Gobierno aprobó una nueva ayuda de 1.100 millones de dólares a Ucrania y añadió que espera firmar una nueva legislación que proveerá a ese país con otros 12.000 millones de dólares.

“Urjo a todos los miembros de la comunidad internacional a rechazar los intentos ilegales de anexión y a respaldar a Ucrania el tiempo que sea necesario”, concluyó.

El comunicado de Biden llega poco después de que Putin rubricara este viernes los tratados de anexión con los líderes de las regiones ucranianas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

En la ceremonia de la firma, que tuvo lugar en el Kremlin, participaron los líderes separatistas de los cuatro territorios ucranianos, Denis Pushilin, Leonid Pásechnik, Vladímir Saldo y Yevgueni Balitski, respectivamente.

En un discurso previo, Putin instó a Ucrania a poner fin de inmediato a la guerra y volver a la mesa de negociaciones, pero advirtió que la opción de unirse a Rusia hecha por las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Jersón y Zaporiyia es “definitiva”.

Con información de Efe y Reuters.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado