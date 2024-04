EU incluye en lista negra a empresas que ayudan al ejército chino a conseguir chips de IA

Estados Unidos añadió a cuatro compañías chinas en su lista negra de exportaciones por tratar de adquirir chips de inteligencia artificial (IA) para el ejército asiático, según informó este miércoles un funcionario estadounidense.

Las empresas están “involucradas en el suministro de chips de inteligencia artificial a los programas de modernización militar de China” y a los usuarios de inteligencia militar, dijo Kevin Kurland, funcionario del Departamento de Comercio encargado de la aplicación de las normas de exportación.

El comunicado se produjo en una audiencia del subcomité del Senado de Estados Unidos sobre el fortalecimiento de la aplicación del control de las exportaciones.

Estas firmas figuran entre las 11 añadidas a la “lista de entidades” del Departamento de Comercio. Lo que significa que los proveedores deben obtener licencias, que probablemente les serán denegadas, antes de enviar mercancías a las entidades de la lista.

Según la publicación en el Registro Federal, se añadieron cuatro entidades chinas por adquirir o intentar adquirir artículos estadounidenses en apoyo de los esfuerzos de modernización militar de China. En el anuncio no se detallan los motivos.

Lee también: China critica la decisión de EU de incluir a más de 20 empresas en su lista negra

Las empresas son LINKZOL Technology Co, Xi’an Like Innovative Information Technology Co, Pekín Anwise Technology Co y SITONHOLY Co.

EU restringe comercio con cinco firmas

Estados Unidos también restringió el comercio con cinco compañías que, según dijo, estaban ayudando a producir y adquirir drones para su uso por Rusia en Ucrania y por los hutíes apoyados por Irán en ataques navieros en el mar Rojo.

Rusia intensificó sus ataques con drones y misiles contra instalaciones energéticas ucranianas en las últimas semanas, causando importantes daños y amenazando con repetir los apagones sufridos en el primer año después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022.

El Departamento de Comercio añadió a una entidad china, Jiangxi Xintuo Enterprise Co, por apoyar al ejército de Rusia a través de la adquisición, desarrollo y proliferación de drones rusos, señaló.

Otra empresa china, Shenzhen Jiasibo Technology Co, fue incluida por formar parte de una red de adquisición de componentes aeroespaciales, incluidas aplicaciones para drones, para una empresa aeronáutica de Irán. Tres entidades rusas -Aerosila JSC SPE, Delta-Aero LLC y JSC ODK-Star- fueron añadidas por formar parte de la red.

“Estos componentes se utilizan para desarrollar y producir vehículos aéreos no tripulados de la serie Shahed, que fueron utilizados por Irán para atacar petroleros en Oriente Próximo y por Rusia en Ucrania”, decía el aviso del Registro Federal, en referencia a los vehículos aéreos no tripulados.

Los ataques a buques, incluidos petroleros, por parte de los hutíes respaldados por Irán han interrumpido el transporte marítimo mundial a través del mar Rojo. La milicia hutí de Yemen afirma que está tomando represalias contra la guerra de Israel contra los militantes palestinos de Hamás en Gaza.

Las anexiones a la Lista de Entidades Estadounidenses se dan cuando Washington las considera una amenaza para la seguridad nacional o la política exterior de Estados Unidos.

Dos citaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Khalaj Trading LLC y Mahdi Khalaj Amirhosseini, fueron añadidas por violar aparentemente las sanciones contra Irán al exportar o intentar exportar artículos de Estados Unidos a Irán a través de EAU, según el anuncio.

No fue posible contactar con las empresas para que hicieran comentarios.

Con información de Reuters

