Exigen a dirigencia del PAN cambiar estrategia para evitar triunfo de Morena en 2024

Luego de los últimos tres resultados electorales en los que el PAN perdió seis gubernaturas, militantes buscan un encuentro con Marko Cortés, dirigente nacional del partido, para demandar un cambio de estrategia electoral rumbo a las elecciones de 2024, pues de no hacerlo, advierten, Morena ganará nuevamente la Presidencia.

“Lo que quiero es que se convoque a una reunión de revisión estratégica para ver qué está funcionando y que no está funcionando y qué cambios impulsar”, dijo el expresidente del PAN y ahora senador Gustavo Madero.

En entrevista con Forbes México, comentó que es necesario revisar qué funciona y qué no funciona de la coalición Va por México, ya que de las 15 gubernaturas para las que han competido bajo esta alianza política, solo han ganado dos: Aguascalientes y Durango.

Además, el legislador dijo que no se valen las narrativas “autocomplacientes”, como si el blanquiazul estuviera ganando, pues si este año fueran las elecciones presidenciales, Morena “le daría una paliza” al PAN; ello, en alusión a la frase del presidente del PAN, Marko Cortés, quien dijo que “para 2024 hay tiro”.

Al hablar de esta frase, Madero comentó que son lamentables esas expresiones y “bravuconadas que no reflejan la realidad”.

“Quienes estamos preocupados porque las cosas no están funcionado, estamos angustiados que no hay, hasta el momento, un proyecto potente para ganarle a Morena en 2024”, expresó.

“Lo que quiero hacer es una reflexión: primero un reconocimiento de que estamos siendo abatidos por la onda expansiva de Morena que comenzó en 2018 y continúa a la fecha y no ha parado. No se valen esas narrativas autocomplacientes de los resultados como si estuviéramos ganando, como si hubiera tiro, cuando sabemos que si las elecciones fueran en estas condiciones, nos darían una paliza y tendríamos a Morena por seis años más en el gobierno federal”, dijo el panista.

Aunque Gustavo Madero pidió una reunión con expresidentes del PAN, exgobernadores y el Comité Ejecutivo Nacional del PAN para hacer el análisis sobre los dos últimos resultados electorales, Marko Cortés respondió que el encuentro será solo entre él y el senador, reunión a realizarse este lunes 27 de junio.

Adriana Dávila, exaspirante a la presidencia del PAN, también coincidió en que debe haber un cambio en la estrategia electoral del partido.

“Tenemos que hacer una convocatoria a la Asamblea Nacional, que es el máximo órgano nacional, para discutir el funcionamiento de las coaliciones, ¿nos sirven?, ¿para qué? y ¿con quiénes?; el programa de trabajo y la propuesta que se planteara a los ciudadanos”, dijo la también exdiptuada y exsenadora del PAN.

En entrevista, señaló que esta reflexión que hace sobre la situación del partido no significa un ataque personal al dirigente del PAN, Marko Cortés, sino a quien asume el cargo de dirigente del partido porque “debe entender que el rumbo por el que vamos no es el adecuado”.

Dávila enfatizó que ella no pide la renuncia del dirigente, sino cambiar la estrategia, pues —consideró— hay tiempo para ganar la Presidencia en 2024.

“Urge que la dirigencia haga un alto en la reflexión, hay tiempo para ganar la elección de 2024 si los candidatos o aspirantes dejan de estar viéndose el ombligo, necesitan salir a recorrer el país”, afirmó.

Asimismo, al hablar de si la alianza Va por México funciona, la panista sentenció que no funciona porque “en política dos más dos no son cuatro. Pensar que todos los votos de un partido político se trasladan automáticamente al candidato que elijan la cúpulas (…) pues no se trasladan”, mencionó la exlegisladora.

Tal como pasa en el PAN, en el PRI están en la misma situación, pues expresidentes han pedido una reunión con el dirigente del partido, Alejandro Moreno, ya que este organismo político perdió gubernaturas desde las elecciones de 2018.

En cuatro años, Morena y sus aliados le arrebató a la oposición del PAN, PRI y PRD las gubernaturas de 21 estados, de forma que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador administrará cerca del 57% del presupuesto total que tienen las entidades federativas y gobernará a 56% de los electores del país.

