Soy ‘fresa’ y moderado en comparación con quienes buscan la Presidencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que en comparación con los perfiles que buscan sucederlo en la Presidencia en 2024, él es una persona “fresa” y moderada respecto a la conducción de políticas públicas.

Esto, al referirse al periódo de consultas sobre la política energética de México en el marco del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y una supuesta estrategia de dichos gobiernos por alargar este periodo hasta después de las elecciones presidenciales en México.

Hoy, de manera sorpresiva, Tatiana Clouthier, quien fungía como secretaria de Economía, presentó su renuncia al presidente López Obrador. Ella era una pieza clave en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá respecto a la política energética de México.

“No, no, no, no, ya volaron muchísimo, imagínense cuánto falta… no no no y va a ser muy probable que yo sea ‘fresa’, en comparación, con quienes quieran quedar. Porque estoy muy moderado, no me ven, pues. Esto lo digo porque a lo mejor los conservadores están contando los días: ya se va a ir Andrés Manuel y va a venir alguien como los de antes. No, no, no, no, no, no, yo soy moderado, ‘fresa’, socialdemócrata, centrista”, afirmó entre burlas el mandatario federal.

Actualmente, los socios comerciales del T-MEC se encuentran en un periodo de consultas sobre la política energética que ha adoptado el gobierno federal y a las que consideran nocivas al espíritu del acuerdo económico en beneficio de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que cuenta con el apoyo y respeto del presidente Joe Biden en esta materia, por lo que México no cambiará su postura respeto a la soberanía energética.

“Estamos abiertos al diálogo y me han aclarado, el mismo secretario de Estado, de que no tienen ellos intenciones de cambiar leyes porque no les corresponde, son leyes nuestras y somos un país independiente, libre, soberano. Ni nosotros lo permitimos ni ellos han hecho nunca un planteamiento en ese sentido.

“El presidente Biden es una gente respetuosísima de nuestra soberanía. Siempre les digo y pregúntenle, cada vez que nos vemos su frase es: nuestra relación, además de amistosa, se tiene que seguir dando en un pie de igualdad, siempre, en sus cartas, lo tengo. Siempre, respetuoso”, afirmó.

