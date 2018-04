Expresidente de EU, George Bush, es hospitalizado en Houston

El expresidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, fue hospitalizado hoy y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, de acuerdo con la agencia estadounidense CNN.

“El presidente Bush ingresó en el Hospital Metodista de Houston ayer por la mañana después de contraer una infección que se extendió a su sangre. Está respondiendo a los tratamientos y parece estar recuperándose. Haremos actualizaciones adicionales cuando los acontecimientos lo justifiquen”, dijo el portavoz de la familia, Jim McGrath, en un comunicado.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on President Bush's health. pic.twitter.com/8UkB53JHqD

— Jim McGrath (@jgm41) April 23, 2018