Así es como los fabricantes mexicanos de muebles buscan conquistar el mercado de EU

La pandemia por Covid-19 abrió una oportunidad para los fabricantes de muebles mexicanos, pues ganaron terreno en la exportación de productos al mercado de Estados Unidos y ahora están trazando el camino para estar en el top de proveedores del país vecino y principal socio comercial.

Teresa Calderón Durán, presidenta de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal), indicó a Forbes México que entrar a un mercado internacional no es fácil, pero México cuenta con toda la capacidad para lograrlo.

De acuerdo con las últimas cifras recopiladas por la asociación, las exportaciones de muebles de México, rondan los 6,000 millones de dólares anuales, de las cuales 95% corresponden a Estados y 3% a Canadá.

El objetivo de los muebleros mexicanos es que crecer está cifra y estás son las condiciones que se deben cumplir para convertirse en ese principal proveedor de Estados Unidos: demostrar las capacidades no solamente de producción, sino de diseño, sobre todo de calidad y de seriedad en entrega, transporte y empaque adecuado.

Pero no es todo, la presidenta de la Afamjal dijo que además de ofrecer todos los pro de un producto, lo que se tiene que dar es exclusividad, seriedad y calidad.

“Cundo lo vemos, decimos: sí puedo ser proveedor, lo único que nos hace falta es afinar un poco todo estos detalles, (…) le he dicho al gobierno ‘ayúdame a organizar internamente a las empresas’, tenemos que administrar de una manera diferente cuando tienes una requisición más amplia, con el mismo edificio, quizá no solamente con una u otra maquinaría, pero sí con una ingeniería de producción más analizada y organizada”, comentó en entrevista en el marco de la Expo Mueble Internacional que se realiza en Jalisco.

La directiva explicó que hay muchas etapas para llegar a ese posible mercado que ya abrió la puerta a México, pero para un mejor posicionamiento se debe estar a la altura de éste.

“Ya me dijo: ‘esto soy, ¿quieres entrarle? Vístete de acuerdo a la gala que estoy yo vistiendo y eso es lo que estamos preparando nosotros”, mencionó.

Calderón Durán dijo que hay muchos muebleros mexicanos que ya están vendiendo en Estados Unidos, que participan en las exposiciones importantes de la industria en ese país, que son en High Point, en Carolina de Norte y en Las Vegas.

“Podemos decir que son empresas de éxito y que han actuado con todo el grupo de una forma no negativa, sino solidaria y participativa para enseñarnos cómo llegarles a ellos, una vez que los conquistas, es fácil”, comentó.

La presidenta de la Afamjal destacó que la industria de fabricantes de muebles de México cada vez cobra más fuerza en el exterior, exportando a países que son líderes en el mercado mundial.

“Otros países que hemos exportado y que nos sentimos muy orgullosos, que no es muy común: ¡cómo voy a exportarle a Italia! Cuando ellos son especialistas en muebles, (…) a Japón, esto a pesar de que tiene muy cerca a China y todo el Oriente, pero les gustan productos de calidad y garantizados, que no sean del montón, con características diferentes y como nosotros tenemos esa facilidad de desarrollar un producto de acuerdo a las necesidades de cada cultura, es una palomita a favor”, comentó.

EL FIN DE LA PRESIDENCIA

El último día de este mes, Teresa Calderón Durán termina su ciclo como presidenta de la Afamjal, el cual, aseguró, no ha sido un camino fácil pues es una industria, como muchas otras, donde la mujer no tiene mucha participación.

Se dijo contenta con los resultados alcanzados y de haber tomado el timón en tiempos complicados por la pandemia, cuando nadie quería el reto.

“Como mujer tengo la responsabilidad no solamente la sociedad, primero con mis hijas, tengo que darles el ejemplo, tengo que decir hay días que estoy destrozada, pero no lo reflejo, hay días que me siento desacreditada, pero ¿cuál es lo positivo que tenemos las mujeres? Las mujeres sabemos tocar puertas y pedir ayuda”, reveló.

Se despedirá con su última organización de la Explo Mueble Internacional 2023, edición invierno que se lleva a cabo estos días en Guadalajara, la cual rompe récord con más de 70,000 metros cuadros de exposición.

Las estimaciones es que sean cerca de 30,000 compradores los que asistan y alrededor de 500 millones de pesos en ventas y transacciones para los próximos 6 meses posteriores a la feria. Sin duda, los muebleros van a superar lo logrado en 2022, señaló Calderón Durán.

