Facebook recaba tu información aunque no tengas cuenta

Para aquellos que no lo saben: Facebook utiliza sus herramientas de desarrollo como una inmensa máquina de compilar datos, inclusive cuando no tengas sesión iniciada o no tengas cuenta en la red social. Lo hace a través de aplicaciones de terceros y, según indica la fundación Privacy International, lo hace sin necesidad de consentimiento o interacción alguna con los usuarios.

En Europa, esto atenta contra lo que dicta la regulación actual en materia de privacidad y protección de datos, el RGPD –Reglamento General de Protección de Datos–. El comportamiento revelado parece afectar a cerca de un 30% de las aplicaciones disponibles a través de Google Play, que hacen uso del software de desarrollo –SDK– de Facebook.

Según Privacy International, Facebook realiza un seguimiento rutinario de usuarios, no usuarios y usuarios desconectados fuera de su plataforma a través de las Herramientas comerciales de Facebook.

Los desarrolladores de aplicaciones comparten datos con Facebook a través del Kit de desarrollo de software (SDK) de Facebook, un conjunto de herramientas de desarrollo de software que ayudan a los desarrolladores a crear aplicaciones para un sistema operativo específico.

Utilizando la herramienta de software libre y de código abierto llamada “mitmproxy”, un proxy HTTPS interactivo, Privacy International ha analizado los datos que varias aplicaciones de Android transmiten a Facebook a través del SDK de Facebook.

Resultados clave

Así, Privacy International descubrió que al menos el 61% de las aplicaciones que probamos transfieren datos a Facebook en el momento en que un usuario abre la aplicación.

Esto sucede si las personas tienen una cuenta de Facebook o no, o si han iniciado sesión en Facebook o no.

También se reveló que algunas aplicaciones envían de forma rutinaria datos de Facebook que son increíblemente detallados y, a veces, sensibles.

Privacy International ha estudiado algunas de las aplicaciones más descargadas y comprobado si realmente realizan una transferencia de datos, en qué etapa de la interacción por parte del usuario y qué información envían a Facebook. Y la incidencia aumenta: hasta dos de cada tres aplicaciones analizadas envían datos a Facebook.

La lista de principales aplicaciones que han dado positivo –es decir, suspenso– en este test son las siguientes. Se incluye el enlace para que compruebes si las tienes instaladas:

Asimismo, se han analizado aplicaciones en las que no se ha encontrado rastro de esta conexión, como el test de velocidad de Ookla, Candy Crush, Dropbox o WeChat.

Todas ellas son apps con millones y hasta cientos de millones de descargas. Muchas de ellas de desarrolladores tan conocidos o ‘reputados’ como Spotify, con quien Facebook ha compartido polémica recientemente, al permitirle explorar los mensajes privados de sus usuarios.

Según el portal Hipertextual, mientras que Facebook sostiene que compilar de datos de los usuarios es una opción que puede ser desactivada, quienes implementaron esta funcionalidad esgrimen que no era posible hacerlo al menos hasta un mes después de que entrara en vigor la RGPD europea, o que simplemente no sabían que esto estaba ocurriendo.

A continuación, presentamos la lista de las aplicaciones que han dado positivo en este test. Incluye enlace para que compruebes si las tienes instaladas:

Con información de Privacy International e Hipertextual.

