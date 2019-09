Festival Internacional de Cine de Toronto: Camino al Óscar

Como ya comentábamos en otra entrega de estos reportes desde el Festival de Cine de Toronto, muchas películas buscan hacer de su presentación una plataforma para que el público y la crítica las respalde y puedan llegar hasta la cotizada entrega de los Oscares en febrero próximo. Con el festival llegando a su fin, aquí enlistamos algunas de las películas y actuaciones que seguramente formarán parte de la lista final de nominadas:

Parasite de Bong Jon Ho

La contendiente a vencer en el rubro de película extranjera sin duda es, hasta ahora, Parasite, el brillante y agudo comentario sobre la polarización de la sociedad coreana realizada por el renombrado Bong Jon Ho, quien ya se llevó los máximos honores en Cannes y que sin duda se posicionará no solo como una de las mejores películas del año, sino de la década misma. No revelar detalles de su trama es contribuir al goce de quien la ve por primera vez.

Marriage Story de Noah Baumbach

Tan brutal como dulce, la nueva película del cineasta neoyorquino Noah Baumbach tiene una armonía y un equilibrio que su pareja protagonista, Charlie (Adam Diver) y Nicole (Scarlett Johansson) no pueden alcanzar en esta incisiva disección de la separación de una pareja y la monstruosa institución del divorcio. Contendiente segura en los rubros de película, dirección, guión y actuación, Marriage Story busca lograr lo que Netflix no logró el año pasado con Roma: conquistar el premio máximo de la industria.

A Beautiful Day in the Neighborhood de Marielle Heller

Tom Hanks es un auténtico icono, incluso fuera de los Estados Unidos y en su nueva película, A Beautiful Day in the Neighborhhod, ingeniosamente dirigida por Marielle Heller (¿Podrás perdonarme?, 2018) interpreta a Fred Rogers, una leyenda de la televisión estadunidense infantil. La película se aleja de las convenciones al estar estructurada como una emisión del popular programa de televisión, creando una bella parábola sobre el perdón. Hanks busca regresar a la terna de nominados después de 19 años de no ser invitado a la ceremonia.

Joker de Todd Phillips

Después de alzarse con el León de Oro en el Festival de Venecia, Joker afianzó su apuesta más segura a las nominaciones con el perturbador desempeño de Joaquin Phoenix que ya comentábamos en la entrega anterior de estos reportes. El mayor reto de la película será superar la enorme polémica que le rodea, particularmente en cuanto a la normalización de la violencia, el uso de armas y las enfermedades mentales. Con la taquilla muy seguramente de su lado, este Guasón podría llegar bailando a los Oscares quitado de la pena, creando un auténtico caos.

