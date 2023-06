Financial Times defiende negociar con las firmas de inteligencia artificial el acceso a su información

EFE.- El diario Financial Times defendió este viernes la necesidad de que los medios de comunicación negocien con las grandes firmas del sector de la Inteligencia Artificial (IA) las condiciones para que sus sistemas de aprendizaje se nutran de noticias e informaciones elaboradas por ellos.

“Como empresa basada en las suscripciones, necesitamos proteger el valor de nuestro periodismo y nuestro modelo de negocio. Iniciar un diálogo constructivo con las compañías relevantes, como estamos haciendo, es el mejor modo de lograrlo”, indicó el FT en una pieza en la que asegura que otros grandes medios siguen el mismo camino.

Open AI, Google, Microsoft y Adobe se han reunido ya con ejecutivos del sector de la comunicación en los últimos meses para abordar la cuestión de los derechos de autor respecto a la información que alimenta la inteligencia de chatbots, generadores de imágenes y otros productos.

Entre las firmas que han entrado en contacto con los grandes actores de la IA se encuentran News Corp, Axel Springer, The New York Times y The Guardian, según el FT.

Fuentes cercanas a las negociaciones, que están todavía en una “fase temprana”, indicaron al diario británico que una de las estructuras que se contempla es que las tecnológicas paguen a los medios una tasa por su contenido para entrenar a sistemas como ChatGPT y Google Bard.

La industria ha expresado temor en los últimos meses ante las posibles amenazas de la IA en su sector, así como por la posibilidad de que los desarrolladores de esos sistemas utilicen su contenido sin acordar una suscripción previa.

En mayo, el director ejecutivo de News Corp, Robert Thomson, argumentó que los medios deben “pedir de manera vehemente una compensación”.

La Inteligencia Artificial está “diseñada para que el lector ya nunca visite una página web periodística”, alertó.

