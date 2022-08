Fintech: instituciones que la conforman y qué servicios brindan

La tecnología avanza a pasos agigantados y el sistema financiero es uno de los que más la han aprovechado para mejorar sus servicios haciéndolos más eficientes, seguros, baratos y rápidos.

Así han ido surgiendo empresas o instituciones que, con el mismo uso de la tecnología, buscan atraer a aquellos sectores de la población que no han podido acceder a todos los servicios financieros o que han quedado fuera del sistema.

¿Qué significa fintech?

Estas instituciones de las que hablamos son las fintech. El término es una combinación de las palabras financial y technology, y define a empresas que ofrecen servicios financieros, como pagos y remesas, crédito, gestión de finanzas empresariales y personales, financiamiento colectivo, bancos digitales y contratación de seguros, entre muchos otros, mediante productos innovadores, rápidos y baratos.

Es muy importante dejar en claro que, para fines de la legislación en México, a las fintech se les denomina Instituciones de Tecnología Financiera o ITF.

El sector fintech, supervisado y autorizado, lo integran las instituciones de tecnología financiera que cuentan con la aprobación de la autoridad financiera competente: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Las ITF se integran por:

Instituciones de Fondo de Pago Electrónico (wallets o monederos electrónicos)

Instituciones de Financiamiento Colectivo (crowdfunding)

¿Qué servicios sí te puede ofrecer na ITF y cuáles no? ¡Mucho ojo!

Las Instituciones de Fondo de Pago Electrónico (wallets o monederos electrónicos) solo pueden hacer lo que les está expresamente señalado en la Ley que las regula (Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera o Ley Fintech), o sea: abrir cuentas para hacer transferencias o pagos; también se puede disponer del dinero que el usuario les entrega, ya sea en efectivo, mediante cajeros, o bien, solicitando la devolución.

No tienen permitido ofrecer créditos. No son bancos, por lo que no pueden aperturar cuentas de ahorro o inversión. Tampoco pueden usar en su publicidad palabras que impliquen ofrecer otros servicios distintos a los autorizados. En caso de mencionar en sus plataformas servicios que prestan terceros, deben informar claramente quién los ofrece para no generar confusión.

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo (crowdfunding), tienen como objeto principal poner en contacto a dos partes a través de una plataforma, una que solicita fondos y la otra que quiere prestar dinero o invertir en proyectos específicos.

Recuerda que este tipo de fintechs o entidades financieras tampoco son bancos. Solo pueden hacer lo que les permite la Ley Fintech, no pueden garantizar rendimientos, ofrecer directamente créditos o captar recursos para ofrecer ahorros o rendimientos.

Si quieres saber cuáles fintech están autorizadas, consulta el padrón de entidades financieras (SIPRES). Asimismo, si quieres conocer qué servicios o productos financieros están ofreciendo, revisa el Registro de Contratos de Adhesión (RECA).

Las fintech solo pueden ofrecer los servicios o productos registrados en el RECA.

¿Qué hacer si tienes dudas de la fintech cuyos servicios quieres aprovechar?

Si encuentras poco clara o confusa la información proporcionada por las fintech en su plataforma, publicidad o página de internet, contacta a la CONDUSEF la cual te apoyará para verificar la claridad y veracidad de la información que este tipo de entidades financieras te deben ofrecer.

Cualquier empresa que no cumpla con los descrito aquí, aun cuando se hagan llamar fintech, no será supervisada por la CONDUSEF por no ser una entidad financiera.

Cuida tu dinero y siempre lee bien los términos y condiciones de las plataformas que ofrecen servicios financieros, para saber a qué te obligas tú y la sociedad con la que quieres contratar, sobre todo, ten presente que el gobierno federal no garantiza las operaciones que realices con las fintech autorizadas.

La CONDUSEF pone a tu disposición el teléfono 55 53 400 999, el correo [email protected] y sus redes sociales.

Con información de CONDUSEF

