10 series imperdibles con heroínas de Netflix, ¡tienes que verlas!

Conoce a las mujeres de Netflix que crean y definen a las heroínas del futuro, episodio tras episodio, al tiempo que abren camino para las próximas generaciones. Cada una tiene rasgos distintos, pero todas inspiran. Son esas mujeres quienes nos obligan a salir de casa y poner un negocio o a perseguir un sueño a través de las series.

Y es que en algunos de sus contenidos originales, Netflix reúne a mujeres reales como Deepika Kumari, la arquera número 1 en el mundo, o Malala Yousafzai, la ganadora más joven del Premio Nobel, aunque también incorpora a personajes femeninos ficticios que se han convertido en referencias para millones. En esta segunda categoría podemos incluir a Claire Underwood (Robin Wright), la primera mujer presidente de Estados Unidos, a Isabel Iglesias (Mariana Treviño), quien llevó al triunfo a los Cuervos de Nuevo Toledo, o a Jessica Jones (Krysten Ritter), quien te puede patear el trasero.

1. Marvel – Jessica Jones: En esta segunda temporada, la investigadora privada Jessica Jones (Krysten Ritter) está empezando a reconstruir su vida después de haber derribado a Kilgrave, su verdugo. Cabe señalar que todos los episodios de esta temporada fueron dirigidos por mujeres, además de tener a Melissa Rosenberg como showrunner.

2. House of Cards: Robin Wright tiene el control dentro y fuera de la pantalla, ya que no solo Claire Underwood será presidente de los Estados Unidos de América en la sexta y última temporada, sino que la actriz ha dirigido nueve episodios de la serie.

3. Club de cuervos: Isabel y Chava Iglesias (Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez) son hermanos y rivales en una lucha feroz por manejar los hilos del club de fútbol que les dejó su padre. Detrás de cámaras, la mexicana Mariana Chenillo dirigió diversos episodios de la ganadora a Mejor serie de comedia en los premios Fénix 2017.

4. The Crown: Este drama narra las rivalidades políticas y el romance de la Reina Isabel, así como los sucesos que moldearon la segunda mitad del siglo XX. La protagonista Claire Foy fue acreedora de un Globo de Oro por su interpretación de la Reina Isabel en 2017.

5. Ladies First: Este documental cuenta la historia de cómo Deepika Kumari se convirtió en la arquera número uno con solo 18 años, a pesar de haber nacido en la pobreza en un lugar de la India donde las mujeres gozan de muy pocos derechos.

6. No necesitas introducción con David Letterman: David Letterman reúne a las figuras más importantes del mundo y se suma la admirable Malala Yousafzai como una de las invitadas. Ella fue la persona más joven de la historia en ganar el Premio Nobel.

7. Godless: Si buscas a una chica dura del Lejano Oeste, no busques más. Mary Agnes cambió el corsé por los pantalones y las citas con hombres por las citas con mujeres. Ahora gana todos los duelos, tanto de ideas como de armas, contra cualquier hombre que se le cruce por el camino.

8. Orange is the New Black: La galardonada serie original de Netflix es una provocativa, divertida y emotiva historia acerca de la vida en una cárcel de mujeres. Esta fue creada por creada por Jenji Kohan, quien en 2014 formó parte de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time.

9. Las chicas del cable: Cinco “chicas del cable” en la España de la década de 1920 que exploran sus propias formas de libertad y buscan una respuesta a la vieja pregunta: ¿las mujeres pueden tenerlo todo?

10. Seeing Allred: Gloria Allred, la abogada por los derechos de la mujer más famosa de Estados Unidos, a diferencia de la mayoría de sus colegas, da la batalla en público. Un retrato íntimo que muestra los abusos de género que sufrió en carne propia … como muchas mujeres.

