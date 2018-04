9 cosas que no sabías de Ágatha Ruiz De la Prada

Por Sasha Gamboa

Ágatha Ruiz de la Prada y Sentmenat es una diseñadora con títulos nobiliarios que ama los corazones, los colores y… el tequila. Entrevistamos a la empresaria y diseñadora de modas madrileña en el marco del Breathless Fashion Fest 2018 que se llevó a cabo en Riviera Maya a beneficio del H. Cuerpo de Bomberos de Cancún y Puerto Morelos, y te compartimos nueve datos que no conocías de Ruíz de la Prada.

1. ¿Por qué apostar por el corazón cuando es una parte que se rompe tan fácil?

ÁRP: El corazón es un símbolo pop. Cuando yo nací, en 1960, había toda una serie de símbolos como las flores, los corazones, el arcoíris, las estrellas; y yo soy muy pop. Entonces, de ahí me ha venido la cosa.

2. Has viajado por todo el mundo, ¿cuál es el destino que visitas por lo menos una vez al año?

ÁRP: Desde hace varios años visito Cancún por lo menos una vez al año.

3. ¿Qué es lo que más te gusta de Cancún?

ÁRP: Me gusta mucho el clima porque mientras en España hace frío, Cancún es un destino cálido y paradisíaco.

4. ¿Qué recomendaciones les harías a las nuevas generaciones que desean incursionar al mundo de la moda?

Pues mira, yo ahora estoy muy contenta porque veo que mucha gente de nuevas generaciones me sigue. Es decir, mi público es bastante joven. Y lo sé porque hoy en día herramientas como Instagram te lo dicen. Les diría que no dejen de reinventarse.

5. ¿Qué representa México para ti?

ÁRP: México es en este momento mi segundo más importante. Me encuentro sumamente comprendida en México y creo que tengo que venir más. Vengo por lo menos dos o tres veces al año a pesar de lo lejos que está de España. ¡Es bestial! Este año además de Cancún voy a visitar Guanajuato y Mérida.

6. ¿Tequila, mezcal o vino?

ÁRP: La primera vez que escuché la palabra mezcal pensé: “eso te lo tomas y caes muerto, te vas al otro mundo”. Pero el año antepasado estuve en una mezcalería en Ixtapa y me volví una loca del mezcal. Por otro lado, el tequila es una de mis bebidas favoritas del planeta. Hace poco estuve en Argentina y pedí un tequila. Me dijeron que no tenían y les dije que cómo podían no tenerlo si era una de las mejores bebidas del mundo. Recuerdo que en una fiesta con Cristina Pineda (creadora de Pineda Covalín), una marca de tequila la patrocinó. A mí en esa época no me gustaba nada el tequila y desde aquella fiesta cada día me gusta más.

7. ¿Te gusta cocinar?

ÁRP: No me gusta cocinar, pero me gusta que la gente sepa cocinar. Este año, por ejemplo, he comido muy saludable. Tengo una amiga desde pequeña que se compró una finca hace poco y me manda una cesta con los productos más frescos de su huerto, semanalmente, durante todo el año. Siento que comer natural y orgánico eso es lo mejor para el cuerpo. Cuando me divorcié dejé de beber y calculo que al menos 8 de los 18 kilos que adelgacé fueron porque no tomé alcohol.

8. ¿Es cierto que el bikini que aparece en los emojis de Whatsapp está inspirado en tus diseños?

ÁRP: Qué interesante, me encanta, yo creo que sí debe estar inspirado en mis prendas por que sí es súper Ágatha.

9. ¿Hay algo que no soportes verle puesto a alguien?

ÁRP: Pieles, ropa negra y piezas muy aparatosas como las que viste la gente que quiere demostrar que tiene dinero vistiendo con opulencia.

