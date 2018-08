Amazon Prime Video confirma producción de la serie El Señor de los Anillos

Amazon Prime Video quiere ganar nuevos usuarios y convertirse en uno de los líderes del contenido en streaming, y para lograrlo, en el marco del Television Critics Association anunció detalles de las producciones que prepara, entre ellas, la serie de El Señor de los Anillos.

Estos son sus algunos de sus próximos proyectos:

El Señor de los Anillos

Aunque ya era una noticia que circuló por redes sociales desde meses atrás, Amazon Prime Video confirmó la producción de esta serie inspirada en la travesía de Frodo, tal y como lo vimos en la pantalla grande hace ya unos años atrás. Los encargados de llevar la producción serán JD Payne y Patrick Mackay, un dúo que ha trabajado los últimos años en proyectos como Star Trek 4, por mencionar uno de sus trabajos destacados. Aunque no se dieron más detalles, sin duda, el traer al streaming esta historia es una de las noticias más esperadas por los fanáticos de la saga.

Amazon Prime suma esfuerzos con los estudios AGBO

En la búsqueda por nuevas historias para ser expuestas al público, Amazon Prime sumó una nueva colaboración con AGBO Studios, compañía perteneciente a los hermanos Russo, a quienes se les reconoce por estar detrás de grandes producciones como Avengers: Infinity War y Captain America: Civil War. Los hermanos estarán a cargo de una nueva producción, de la cual no se conocen aún los detalles creativos.

THEM, la serie de terror, tendrá dos temporadas.

En el mundo de Amazon Prime Video también habrá espacio para nuevas historias de terror, tal e el caso de THEM, a la cual se le dio luz verde para tener dos temporadas. La serie estará realizada por la productora ejecutiva Lena Waithe, el escritor y productor ejecutivo, Little Marvin, y los productores ejecutivos Roy Lee, Miri Yoon y Michael Connelly con Vertigo Prime. La primera temporada será THEM: Covenant, que se estrenará exclusivamente en Amazon Prime Video en más de 200 países y territorios. THEM es una producción con Sony Pictures Television.

En THEM: Covenant, que acontece en 1953, Alfred y Lucky Emory deciden mudar a su familia de Carolina del Norte a un vecindario en Los Ángeles. El hogar familiar en una idílica calle con árboles alineados a su alrededor se convierte en la zona cero, en donde fuerzas malévolas reales y sobrenaturales amenazan con provocarlos, atacarlos y destruirlos.

Nicole Kidman producirá su propia serie: The expatriates

La productora de la actriz australiana Nicole Kidman, Blossom Films, tendrá su primer serie dentro de la plataforma: se trata de The expatriates, la cual estará basada en la novela best-seller de Janice Y.K. Lee, y la galardonad guionista, Alice Bell, exclusiva para la plataforma de Amazon Prime Video.

Upload, la serie que nos hará reír en grande

Una sátira romántica de ciencia ficción llegará a la plataforma de Amazon Prime Video con Upload, la cual fue creada y escrita por Greg Daniels y tendrá diez capítulos de media hora de duración.

The Romanoffs, ya tiene fecha de estreno

La serie de Amazon Prime Video, The Romanos, llegará a la plataforma el próximo 12 de octubre, así lo anunció la compañía mostrando un nuevo teaser donde se observa la extraordinaria alineación de invitados especiales en la serie, creada, escrita, dirigida y producida ejecutivamente por el ganador de nueve premios Emmy, Matthew Weiner.

