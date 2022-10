LBR&A: Primera firma mexicana de arquitectura premiada en los ICONIC AWARDS 2022

Hoy miércoles 5 de octubre, el futurista BMW Welt en Múnich reúne a los ganadores de los ICONIC AWARDS 2022: INNOVATIVE ARCHITECTURE, organizados por el Consejo Alemán de Diseño. Entre ellos se encuentra el arquitecto mexicano Benjamín Romano, fundador del despacho LBR&A, galardonado por el proyecto BCH73.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

“Estoy contento por esta distinción porque los proyectos unifamiliares difícilmente son reconocidos internacionalmente. BCH73 presentaba un reto muy importante por las condiciones del terreno, pero lo ví como una oportunidad para demostrar que se puede hacer una casa funcional respetando la flora y la fauna de la zona”, reveló el arquitecto en exclusiva para Forbes Life antes de viajar a Alemania.

Benjamín Romano en la terraza de una de sus obras más icónicas: Torre Reforma, reconocida por la Ciudad de Frankfurt , el Museo Alemán de Arquitectura y DekaBank con el International Highrise Award 2018 como “El Mejor Rascacielo del mundo”.

Foto. Oswaldo Ramírez

Te puede interesar

Ciudades Circulares: La arquitectura del futuro

El jurado formado por Michel Casertano, socio de la prestigiada firma Atelier Brückner; Silvia Olp, presidenta de la Asociación para la promoción de la Arquitectura, Ingeniería y Diseño en Stuttgart; Werner Sobek, arquitecto y profesor del Instituto de Estructuras Ligeras y Diseño Conceptual de la Universidad de Stuttgart; Lone Wiggers, socia de C.F. Møller Architects con sede en Dinamarca y Zong Zhaoquing del despacho Lacime Architects en Shangai, describe así el proyecto de LBR&A:

“El edificio, que recuerda a un puente gracias a su llamativa estructura de acero, no sólo deslumbra por su icónico diseño, sino que también responde en alto grado a la demanda de sostenibilidad, en términos de consumo de energía y agua. Es magnífica la sensibilidad con la que se han reconciliado la arquitectura y la protección del medio ambiente al mismo tiempo que se crea un espacio de vida lujoso que ofrece una calidad de vida muy alta”.

Foto: LBR&A

Por esa razón la obra residencial, que actualmente se encuentra habitada, se convirtió en la primera de América en ser premiada en la sección especial Best of the Best dentro de la categoría de Arquitectura de los ICONIC AWARDS.

Foto. LBR&A

La postura académica de Benjamín Romano es firme:

“La arquitectura es sustentable cuando puede prolongar su existencia y coexistir con el entorno”.

Lamentablemente, refiere, las malas prácticas como el uso de sistemas de refrigeración y aire acondicionado siguen causando estragos en el medio ambiente.

Romano explica que el diseño estructural de la casa BCH73, ubicada en Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México, se resuelve a partir de una armadura de acero que se apoya sobre tres muros de carga de concreto negro. Dichos muros componen el sótano cimentado en pilas geotérmicas que se aprovechan para generar un ahorro de recursos.

Foto. LBR&A

“Las pilas contribuyen a climatizar la casa en invierno y precalentar la alberca el resto del año con apoyo de una bomba de calor”. Además, la totalidad del agua empleada en la vivienda se trata a través de un biodigestor y se utiliza para irrigar la reserva federal colindante.

El proyecto también ganó la Medalla de Plata en la categoría Vivienda Unifamiliar de más de 300 metros cuadrados en la Bienal de Arquitectura Mexicana 2022, que organiza la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana A.C.

También te puede interesar

Residencia El Adivino, la casa donde se comparte la vida con la vegetación y el mar

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter