Así es como The Bicester Collection empodera a las mujeres  

The Bicester Collection presentó a las finalistas del Premio Unlock Her Future 2024 LATAM Edition, una iniciativa que tiene como misión empoderar a mujeres que, con sus emprendimientos, buscan contribuir al bienestar social, económico y medioambiental de sus comunidades y la sociedad en general. Ello, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Las ocho finalistas fueron elegidas de un grupo inicial de 954 candidatas de 20 países de Latinoamérica por un comité formado por líderes empresariales internacionales y expertos en impacto social.

Sus proyectos representan soluciones innovadoras en diversos ámbitos: desde sistemas de purificación del agua, tecnología para limpiar océanos y ríos, plataformas para apoyar a comunidades de artesanos, contenidos animados que favorecen el aprendizaje, productos desarrollados a partir de las algas, hasta dispositivos para la detección oportuna del cáncer de mama.

Conoce a las finalistas y sus proyectos en Unlock Her Future 2024 LATAM Edition Foto. Sheila Ramírez.

Tras una sesión de bootcamp para perfeccionar sus habilidades y un pitch day, las emprendedoras participan en una aceleradora intensiva de habilidades con el Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México antes de viajar a São Paulo para presentar sus start-ups ante un jurado formado por mujeres prominentes y exitosas de la región.

La entrega del Premio Unlock Her Future 2024 LATAM Edition tendrá lugar el 18 de junio en Las Rozas Village, ubicada en Madrid, España.

Serán tres ganadoras y cada una recibirá una subvención de hasta 100 mil dólares, acompañada de un programa de tutoría de expertos y educación continua para fomentar sus habilidades empresariales y acelerar el éxito del lanzamiento y crecimiento de sus empresas.

Unlock Her Future es parte medular del programa filantrópico DO GOOD de The Bicester Collection. El premio nació en el 2023, está dirigido a emprendedoras de todo el mundo y les ofrece la oportunidad de fundar una empresa social que promueva un cambio real, sostenible y directo en sus entornos.

La edición de Latinoamérica, además de contar con la colaboración del incMTY (la plataforma de emprendimiento del Tecnológico de Monterrey), contó con la experiencia en impacto social de Ashoka México, Centroamérica y el Caribe, y Dalia Empower.

