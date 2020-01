Billie Eilish interpretará el nuevo tema oficial de James Bond

Además de ser nombrada la Mujer del Año por Billboard y tener uno de los debuts más exitosos en el mundo de la música, ahora Billie Eilish se suma a la familia del agente 007. La joven de 18 años de edad interpretará el tema oficial de la próxima película ‘Sin Tiempo Para Morir’, convirtiéndose en la artista más joven de la historia en escribir y grabar una canción para James Bond.

No se conocen más detalles salvo que la escribió junto a su hermano FINNEAS y será producida por Darkroom e Interscope Records, pero se espera que sea todo un éxito. Su álbum debut, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, fue alabado en la industria por su sonido innovador que mezcla géneros dispares. El estilo único de Billie en la música y su look misterioso la convirtieron en un ícono generacional.

Con un solo disco bajo el cinturón Billie está nominada a cinco Grammys en las categorías de Álbum del Año, Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum de Pop Vocal; y Canción del Año, Mejor Grabación del Año, Mejor Interpretación Vocal por la canción ‘Bad Guy’ del mismo record.

Los boletos para su tour mundial que inicia en marzo se agotaron en cuestión de horas, además de que su álbum fue el segundo más vendido en 2019. Doce de trece canciones se mantuvieron en la lista Billboard Top 100, un logro nunca antes obtenido por una mujer en la industria de la música. Su hermano FINNEAS, con quién produjo y compuso el disco, está nominado a cinco Grammys.

“Son muy pocos los elegidos para grabar un tema de James Bond. Soy un gran admirador de Billie y FINNEAS. Su creatividad integral y talento son insuperables, no puedo esperar a que la audiencia escuche lo que prepararon: una perspectiva fresca que hará sus voces sonar por generaciones,” dijo el director de la cinta Cary Juji Fukunaga en un comunicado de prensa.

La nueva entrega de la saga Bond, última en la que participará Daniel Craig, comienza tras el retiro del agente a Jamaica. Sin embargo, la tranquilidad no durará mucho: su amigo de la CIA, Felix Leifer, regresa a buscarlo para pedir su ayuda en una misión: rescatar a un científico secuestrado. Para lograrlo, deberá enfrentarse a un nuevo y misterioso villano.

La película tendrá su primer estreno en el Reino Unido el 2 de abril de este año.

