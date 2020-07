Transformers, Sr. Cara de Papa, y más salvarán el verano con este campamento virtual

Las vacaciones escolares y un cuarentena que no termina podrían ser una combinación muy compleja para los niños en casa. Por eso, el Sr. Cara de Papa, Peppa Pig, My Little Pony y Transformers llegaron para salvar el verano con un campamento virtual. Lo anterior gracias a la primera edición del ‘Play Camp Powered by Hasbro’.

Este es un campamento virtual, de cuatro semanas, dirigido a niños de 4 a 12 años de edad, el cual se llevará a cabo del 15 de julio al 7 de agosto de 2020. El proyecto vivirá en una plataforma virtual llena de actividades para entretener a los más pequeños del hogar. “Ahí van a descubrir al héroe que tienen dentro. Eso lo vamos a lograr dándoles una misión cada semana”, comenta en entrevista Catalina Amador, directora del Play Camp.

De esta manera, los campistas se embarcarán en una misión para completar divertidos desafíos, junto a los famosos personajes de Hasbro. Para ello, se han desarrollado diversas actividades físicas, científicas, culinarias, artísticas y musicales, las cuales se realizarán con la supervisión, en tiempo real, de los consejeros especializados del proyecto.

Habrá desde talleres de karate, beatbox, canto, escultura, cine, cocina, reciclaje, etc… Esto permitirá que los niños se mantengan entretenidos y desarrollen diversas habilidades en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., hora del centro de México. Aunque los campistas serán de todo Latinoamérica.

Para ello -explica Amador- el campamento virtual está dividido en dos segmentos de edad: ‘Pequeños aventureros’, dirigidos a niños de cuatro a seis años y ‘Grandes aventureros’ para quienes tienen de siete a doce años. “Estas actividades están pensadas con la finalidad que los menores puedan llevarlas a cabo sin la ayuda de un adulto. Aunque nuestros guías y talleristas estarán apoyando constantemente. Así esperamos que los papás no tengan que estar con sus hijos todo el tiempo”.

Para incluir a los personajes de Hasbro en este divertido proyecto, los videos de las actividades están pregrabados, con el objetivo de integrarlos a través de animación digital en un proceso de postproducción. “Obviamente todos los talleres también tienen una temática ligada al alma de estos personajes”, asegura la directora del proyecto.

En la página www.playcamp.com.mx es posible obtener más información de este curso de Hasbro. Ahí mismo se pueden inscribir en una modalidad de ‘todo el campamento’ o ‘por semana’.

Si bien, esta es la primera vez que se realiza el campamento virtual, existe la intención para desarrollarlo año con año. “Esperemos que sea la primera de muchas. Por ahora queremos llevar alegría y entretenimiento a los hogares de las familias de una manera distinta”, apunta Catalina Amador.

