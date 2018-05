Dónde ver la boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle

Estamos a un día de que la familia real realice uno de los eventos más esperados de los últimos meses: la boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle. Una celebración que, aunque no estemos invitados formalmente, podremos seguir en vivo gracias a las distintas plataformas disponibles que nos permitirán no perdernos ningún detalle del enlace matrimonial del año sin importar en qué parte del mundo nos encontremos.

El evento se llevará a cabo mañana sábado 19 de mayo, al medio día considerando la hora local en Reino Unido, en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, por lo que la diferencia de horario con nuestro país hará que muchos tengamos que madrugar para no perdernos en vivo y en directo la llamada boda real.

El evento contará entre sus invitados con los Beckams, el cantante Elthon John y Abigail Spencer, entre otros que desfilarán previo al inicio de la boda real, que recibirá poco más de 2,640 invitados confirmados. Según los expertos, el enlace matrimonial podría costar 30 millones de euros.

Si no quieres perderte en vivo la transmisión de la ceremonia y ver los dos vestidos que portará Meghan Markle, la plataforma de E! tiene preparada una cobertura especial que empezará un día antes de la ceremonia y continuará con una transmisión en vivo de más de 4 horas de cobertura desde el lugar.

PUBLICIDAD

De hecho hoy viernes se transmitirán dos programas especiales: Live from E! de la Boda Real, e Inside the Royal Wedding, donde conocerás los pormenores de este evento que te prepararán para llegar al enlace del sábado como todo un crítico del evento social de la realeza británica. Pero será en una transmisión en directo que empezará desde las 3:30 am (hora local en México) cuando el evento sea transmitido por la experta en cultura pop Giuliana Rancic, el estilista de moda Brad Goreski, la experta real y corresponsal principal de E! News, Melanie Bromley, y la conductora de E! en Reino Unido, Sarah-Jane Crawford.

¿No eres madrugador y te lo perdiste? No te preocupes, que hay más: E! retransmitirá el evento durante su programación, así como también películas como Diario de una princesa; en tanto, el domingo 20 de mayo, desde las 7 am, hora local, podrás tener todos los mejores momentos de la boda en un programa especial.

De igual forma otras plataformas como Youtube y canales locales te darán los detalles de las transmisiones en vivo de la boda real.

Te puede interesar: Nace el tercer hijo de los duques de Cambridge

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí