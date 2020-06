El final de ’13 reasons why’ y más impactantes estrenos del fin de semana

El primer fin de semana de junio está aquí, y con él, increíbles series de estreno de las más importantes plataformas de streaming. No solo Netflix nos sorprenderá con el impactante final de ’13 reasons why’, HBO y Amazon Prime Video también tienen preparadas series de estreno que nos mantendrán en nuestros hogares.

Toma nota y no te pierdas de todo el entretenimiento que puedes conseguir a través de las plataformas de estos servidores. Su más recientes estrenos darán mucho de que hablar y no te los puedes perder. Decir que no tienes nada que ver, ya no es una opción.

Netflix

13 reasons why – disponible el 5 de junio

La última temporada de la polémica serie de Netflix se hace presente. Los jóvenes tendrán que tomar decisiones que cambiaran por completo su futuro. Nuevamente el fantasma de la muerte de sus compañeros se hará presente donde algunos buscarán justicia sin importar quien esté implicado. Con su cuarta temporada ‘13 reasons why’ se despide para siempre.

Queer Eye – Temporada 5

El enérgico grupo de profesionales regresa a Netflix para tocarnos el corazón. Los fabulosos cinco están de vuelta para transformar la vida de las personas en diez capítulos que conforman su quinta temporada. ¿Qué sorpresas nos traerán? Es momento de descubrirlo.

Amazon Prime Video

El presidente – disponible el 5 de junio

Con una gran producción, Amazon Prime Video estrena ‘El Presidente’, una serie basada en el polémico caso del FIFA Gate, Los manejos más turbios del mundo del futbol estarán expuestos en esta producción donde participan reconocidos actores.

HBO

Verónica Mars – Temporada 5 disponible el 5 de junio

Veronica Mars está de regreso con más actitud que nunca. El intrépido personaje reaparece en HBO dispuesta a resolver los misterios más complicados a través de un humor fresco y sarcástico. La historia sigue las aventuras de la sagaz detective privada en la comunidad costera de Neptune, la cual tendrá en sus manos un caso que la llevará a enfrentarse con poderosas élites.

Trackers – disponible 5 de junio

La adaptación de la novela de primer de Don Meyer llega en esta poderosa serie de HBO. Filmada enteramente en Sudáfrica, ‘Trackers’, entrelaza hábilmente tres hilos de la historia con un thriller lleno de acción que cubre todo el país involucrando el crimen organizado, el contrabando de diamantes, la seguridad del estado, los rinocerontes negros, la CIA y un complot terrorista internacional.

