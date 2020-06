Esto pasó un día como hoy en el mundo del espectáculo

(Notimex).- Un 6 de junio nacieron el realizador Chas de Cruz, el actor Robert Barton, los músicos Tony Levin, Steve Vai y James “Munky” Shaffer y la actriz Leonora Balcarce; en tanto que fallecieron Carlos Scazziotta, Óscar Morelli y Anne Bancroft, los músicos Stan Getz, Robbin Crosby y Billy Preston.

1904.- Nace el cineasta, guionista y actor argentino Chas de Cruz, quien rueda Segundos afuera. Es guionista de la película Apenas un delincuente, de 1949 y actúa en Corrientes, calle de ensueños, bajo la dirección de Román Viñoly Barreto. Muere el 1 de febrero de 1968.

1907.- Nace el cantante, músico, pianista, actor y compositor argentino Carlos José Pérez de la Riestra, conocido popularmente como Charlo. Muere el 30 de octubre de 1990 en Buenos Aires.

1929.- Nace el compositor colombiano Jorge Villamil. Escribe más de 200 canciones, en las que aborda temáticas sobre los paisajes naturales y románticos. Destacan Alma del huila, Los guaduales y Espumas, con la que se da a conocer internacionalmente en 1962. Fallece el 28 de febrero de 2010.

1936.- Nace el actor argentino Abel Sáenz Buhr. Participa en las películas Este loco amor loco, Los drogadictos, El gordo catástrofe, Sola, Juan Manuel de Rosas, Tiro de gracia, Humo de marihuana y La novela de un joven pobre. Muere el 27 de abril de 2006.

1946.- Nace el bajista estadunidense Tony Levin. Trabaja con artistas como King Crimson, Liquid Tension Experiment, Peter Gabriel, Laurie Anderson, Robert Fripp y en el renacimiento de Pink Floyd. Una de sus producciones más conocidas es From the caves of the iron mountain, álbum conceptual bajo los nombres Gorn, Levin, Marotta.

1947.- Nace el actor estadunidense, de ascendencia sueca, Robert Barton Englund, quien deja huella en el cine por su papel de “Freddy Krueger”, en la película de terror “Pesadilla en la calle del infierno”, y sus siete secuelas.

1948.- Muere el inventor francés Louis Jean Lumiére. Crea junto con su hermano August el cinematógrafo. El nacimiento del cine se da el 28 de diciembre de 1895. Lumiére realiza 1900 proyecciones en pantalla grande, a partir de películas de 75 milímetros de ancho, durante una “Exposición Universal en París”. Nace el 5 de octubre de 1864.

1956.- Nace el cantante y compositor islandés Bubbi Morthens, considerado uno de los artistas de mayores ventas en su país, mientras que no alcanza la popularidad fuera del mismo e interpreta la mayor parte de sus temas en islandés.

1960.- Nace el músico estadounidense Steve Vai, uno de los guitarristas más importantes de la década de 1980. Pone su instrumento musical al servicio de artistas como Frank Zappa y David Lee Roth. En 1984 inicia una carrera en solitario con los discos Flex able, Passion and warfare y Alien love secrets.

1961.- Nace en Valparaíso, Chile, Tom Araya, vocalista y bajista de la banda de thrash metal Slayer. También graba y colabora con otros grupos, como en la canción Iron Gland, del álbum Dirty, de la agrupación Alice in Chains, y con la canción Terrorist, álbum Primitive, de la banda Soulfly.

1962.- Se presenta el cuarteto de Liverpool The Beatles en la casa disquera EMI para una nueva audición con el productor George Martin, luego de una fallida sesión para un contrato discográfico con Decca Records. Al mes siguiente la banda firma un convenio.

1963.- Nace el actor británico Jason Isaacs. Debuta en Hollywood con la película The tall guy, y posteriormente trabaja en series de televisión británica, hasta que, en 1996 le surge la oportunidad en Dragonheart: corazón de dragón, y como William Tavington, en la película El patriota, de Mel Gibson.

1963.- La artista estadunidense de origen japonés Yoko Ono se casa por segunda vez con el jazzista y productor fílmico Anthony Cox. Ono contrae matrimonio con el músico el 28 de noviembre de 1952, pero es anulado en marzo de 1963. Se divorcia el 2 de febrero de 1969 y después de una batalla legal Yoko obtiene la custodia de su hija Kyono Chan Coz, nacida el 8 de agosto de 1963.

1964.- Nace el músico estadunidense Jay Dee Bentley. Bajista de la banda californiana Bad Religion, de 1979 hasta 1982, pero regresa en 1986. Actualmente mantiene una relación con Natalia Fabia, una pintora y diseñadora de joyería de Los Ángeles.

1966.- Nace el músico estadounidense Shauna Reynolds. Bajista que estuvo en bandas como White Zombie y The Cramps. Su padre, Michael S. Reynolds era un biógrafo del escritor Ernest Hemingway Actualmente está casada.

1967.- Nace el actor y comediante estadounidense Paul Giamatti. Comienza su carrera como actor secundario durante la década de 1990, pero consigue papeles protagónicos en películas como American splendor, Entre copas, Cinderella man, John Adams y Cold souls. Durante su carrera ha sido nominado a un Oscar y ha ganado dos Globo de Oro.

1970.- Nace James Christian “Munky” Shaffer, guitarrista de la banda Korn. Actualmente trabaja en el proyecto paralelo Fear and the nervos system, con otros artistas.

1971.- Aparecen por primera vez en un escenario desde 1969 el ex Beatle John Lennon y la artista Yoko Ono, para unirse a Frank Zappa en un “jam” en el Fillmore East. Esta reunión queda registrada posteriormente en el álbum de Zappa, Playgrounds psycothics.

1972.- Nace la cantante italiana Cristina Scabbia. Es una de los dos vocalistas de la banda de gothic metal: Lacuna Coil. Además, es columnista de la popular revista musical “Revolver”. Es considerada una de las cantantes más hermosas del mundo.

1974.- Nace el actor estadounidense Danny Strong. Participa en cine y televisión, en la cual también ha tenido algunos éxitos recientes como escritor.

1978.- Nace la actriz argentina Leonora Balcarce, quien actúa en filmes como Los suicidas, El amor, Hoy y mañana, Martín y ¿Quién es Alejandro Chomski?, entre otros.

1978.- Nace el músico británico Carlos Barât. Líder del extinto grupo Dirty Pretty Things, y anteriormente co-lidera junto a Pete Doherty la conocida banda The Libertines.

1981.- Nace el actor estadounidense Johnny Pacar. Una de sus interpretaciones más conocidas se produce en la serie televisiva Rescate vuelo 29, en el papel de “Cody Jackson”.

1986.- Nace el cantante surcoreano Kim Hyun Joong. Líder e integrante de Boy Band surcoreana SS501, además de ser actor, es considerado un icono en Corea y una estrella mundial Hallyu (Ola Coreana).

1991.- Muere víctima de cáncer el músico estadounidense Stan Getz, saxofonista relevante de las décadas de 1960 y 1970, apodado “The sound”. Interesado por el jazz público, populariza la bossa nova brasileña e incorpora al repertorio de jazz La chica de Ipanema. Nace el 2 de febrero de 1927.

1994.- Nace en Los Ángeles, Evan Shane, hijo de Paul y Pamela Bowen Stanley. Paul Stanley es la voz líder y co-fundador del grupo de hard rock Kiss, que en la década de 1980 gana popularidad por sus espectaculares conciertos y sus caras pintadas.

2001.- Muere el actor argentino Carlos Scazziota, quien interviene en las películas Los bañeros más locos del mundo, Te necesito tanto, amor, Los chiflados dan el golpe y Estoy hecho un demonio, entre otras. Nace el 24 de julio de 1937.

2002.- Muere el guitarrista estadunidense Robbin Crosby, miembro fundador de la banda de rock pesado Ratt, luego de enfrentar una batalla de ocho años contra el Sida. Funda el grupo en 1983 y rápidamente se coloca como una de las agrupaciones más populares de la Estados Unidos. Nace el 4 de agosto de 1959.

2005.- Muere el actor mexicano Óscar Morelli, reconocido por sus múltiples participaciones en teatro, cine, radio y televisión, galardonado con varios premios. Sus últimas apariciones en televisión son en las telenovelas Por un beso, Contra viento y marea y La madrastra. Nace el 4 de febrero de 1936.

2005.- Muere la actriz estadounidense Anne Bancroft, ganadora del premio Oscar a Mejor Actriz por The miracle worker, convirtiéndose en una estrella de Hollywood. Logra la consolidación en El graduado, de Mike Nichols, cinta en la que interpreta a la “señora Robinson”. Nace el 17 de septiembre de 1931.

2006.- Muere el tecladista Billy Preston llamado “El Quinto Beatle”. Su trabajo con esta agrupación se da en 1969, cuando su amigo George Harrison lo recluta para trabajar en Let it be, uno de sus grandes éxitos. Durante años trabaja en proyectos del cuarteto de Liverpool, aunque también colabora con The Rolling Stones, Little Richard y Ray Charles. Nace Houston, Texas, 2 de septiembre de 1946.

2007.- El actor y cantante mexicano Antonio Aguilar permanece en terapia intensiva y su estado de salud sigue siendo crítico, debido a la neumonía que padece, la cual se complica por su edad avanzada. Fallece el 19 de junio del mismo año.

2011.- Sale a la venta el libro dedicado a Frank Sinatra, que lanza Bárbara Sinatra, en el que da a conocer su obsesión por ducharse hasta 12 veces al día, resolver crucigramas y comer emparedado de queso.

2012.- La hija de los actores Demi Moore y Bruce Willis, Scout Willis es detenida por beber alcohol en público sin tener la edad adecuada y presentar identificación falsa.

2013.- La colombiana Sofía Vergara devela las dos figuras de cera que la inmortalizan en el museo Madame Tussauds de Nueva York.

2014.- El actor Cameron Thor, quien participa en cintas como Jurassic Park, Hook y A few good men, fue arrestado tras ser acusado de secuestrar y violar a una menor de 13 años.

2015.- Fallece el actor británico Richard Johnson, uno de los fundadores del teatro Royal Shakespeare Company de Londres, donde interpreta el papel de Romeo. Nace el 30 de julio de 1927.

2016.- Fallece el dramaturgo británico Peter Shaffer, autor de éxitos como Equus y Amadeus. Su primer éxito es The Royal Hunt of the Sun, de 1964, sobre la conquista española de Perú, el cual se presenta en el Teatro Nacional de Gran Bretaña. Nace el 15 de mayo de 1926.

2017.- La acusadora del comediante Bill Cosby sube al estrado para contar por primera vez su historia durante el juicio que enfrenta el comediante por abuso sexual.

2018.- El comediante mexicano Adrián Uribe reaparece en público luego de ser intervenido quirúrgicamente en tres ocasiones. El también actor estuvo internado en el hospital más de un mes a causa de una peritonitis y tuvo que ser sometido a cirugía.

2019.- El cantautor de música country estadounidense Granger Smith da a conocer la noticia del fallecimiento de su hijo River Kelly Smith, a los tres años de edad. Con una fotografía abrazando al menor, el cantante manifiesta que, luego de un fatal accidente y los esfuerzos médicos, su hijo no puedo ser reanimado. “Nuestra familia está devastada y desconsolada, pero nos complace saber que está con su Padre Celestial”, comparte el cantante, quien precisa que los órganos de su hijo serán donados para darles a otros niños, una segunda oportunidad de vida.

2019.- Con un video en sus redes sociales, el actor Arturo Peniche confirma que enfermó de una tifoidea que le provocó vómitos y nauseas. Agradece la preocupación de la gente. “Muchas gracias a todos los que ya me mataron; muchas gracias a todos los que han hablado bien o mal en esta situación con información equivocada”.

