El mexicano Joaquín Cosío se integra al reparto de ‘The Suicide Squad’

La próxima película de ‘The Suicide Squad’ ya tiene reparto completo. Su director, James Gunn, compartió a los actores que participarán en la próxima película de DC, saliendo a relucir varias sorpresas, entre ellas, la presencia del actor mexicano Joaquín Cosío.

Al revelar el casting completo que creará un nuevo episodio para las películas del Universo Cinematográfico de DC, el director confirmó algunos de los rumores que ya se venían manejando, como la participación de Taika Waititi, la incorporación del luchador John Cena, el comediante Pete Davidson y el regreso de Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman y Margot Robbie.

Pero algo que realmente nos emociona, es sin duda, la incorporación de Joaquín Cosío, un renombrado actor mexicano que ha destacado en la industria con papeles que se han quedado en la memoria colectiva de los espectadores.

El actor, originario de Tepic, Nayarit, ya compartió sus primeras reacciones confirmando su participación dentro de esta nueva versión de James Gunn.

Bueno…la aventura que me espera es oficial. https://t.co/TqO5Qevvrc — Joaquin Cosio (@cosio_joaquin) September 13, 2019

Al actor se le conoce por personajes como ‘El Cochiloco’ en la película ‘El Infierno’ o por su papel de ‘El Mascarita’ de la exitosa película mexicana ‘Matando Cabos’.

La primer cinta del equipo de villanos al servicio de la nación americana, ‘Suicide Squad’, llegó con comentarios encontrados sin tener la aprobación de muchos expertos, pero aún así logró recaudar una buena cantidad de dinero en su proyección de los cines.

La nueva cinta dirigida por James Gunn, quien regresará a dirigir también la tercera parte de ‘Guardianes de la Galaxia’ para Marvel, no será una continuación de la anterior, así lo ha manifestado en algunas entrevistas, por lo que la nueva cinta buscará reivindicarse entre el nuevo público cautivo por las películas de superhéroes.

Aunque aún no hay más detalles de la nueva trama de esta nueva película, tal parece que James Gunn no ha perdido el tiempo y ha reunido un gran elenco. El actor mexicano no es el único latino en el reparto, también se encuentra el argentino Juan Diego Botto y la brasileña Alice Braga.

‘The Suicide Squad’ tiene contemplado su estreno para mediados del 2021. El Universo Cinematográfico de DC se vuelve a consolidad al mejorar sus producciones pese a los tropiezos que tuvo con cintas como ‘La Liga de la Justicia’.

