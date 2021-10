“El público está listo para que lo retes con tu contenido”: Diego Luna

La trayectoria del actor, director y productor mexicano Diego Luna es reconocida durante los Premios Platino. La VII edición de los premios que celebran lo mejor del contenido iberoamericano del cine y la televisión, reconocerá con su Premio Platino de Honor del Cine Iberoamericano al protagonista de películas como ‘Y tú mamá también’, ‘Star Wars: rouge one’ y ‘Narcos’, por mencionar algunas.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Desde la ciudad de Madrid, en España, Diego Luna compartió algunas reflexiones sobre su carrera un día antes de la reconocida entrega de premios donde recibirá el máximo galardón de la entrega, un premio que llega en uno de los mejores momentos para el mexicano que destaca frente y detrás de cámaras.

“Esto llega en un momento en el me siento más vivo que nunca, con más ganas de contar historias y es la motivación necesaria”, compartió en una rueda de prensa con la presencia de prensa internacional.

También puedes leer: ‘Toy Boy’: nueva temporada consolidará el fenómeno de las series españolas

Reflexivo, Luna encontró la motivación después de vivir tiempos complicados durante la pandemia donde se cuestionó en diversas ocasiones el valor esencial de lo que hacemos. No obstante el actor que prepara una gran lista de importantes proyectos, encuentra en el reconocimiento la oportunidad para salir y recordar lo esencial que es contar historias.

“Llega en el momento justo por que sin duda, hay un momento en la vida, yo estoy llegando a ese, donde hay que empezar a replantearse muchas cosas que según tu ya tenías claras. Saber que hay cierta confianza en lo que puedes todavía a hacer”.

“Me gustaría agradecer que estos premios, que esta celebración, ya que es más que unos premios, este encuentro nos recuerda que estamos aquí con una gran responsabilidad y sobre todo, con una gran oportunidad de utilizar estas nuevas plataformas para contar nuestras historias como nadie más puede contarlas”, expresó.

El valor de contar historias que reten

En la conferencia, el actor acentuó en múltiples ocasiones la relevancia de llevar nuestras historias a nuevos espacios sin dejar de lado nuestro particular punto de vista para satisfacer a un público que se encuentra a la espera de nuevas producciones.

“Hay un gran apetito y una gran curiosidad por saber qué pasa en nuestros contextos, vamos a ser nosotros quien contemos nuestra historia, no dejemos que vengan y la cuente alguien más. Hay una necesidad, es el momento para que nuestras historias con nuestro punto de vista, con nuestra perspectiva salgan y encuentren públicos por todo el mundo. Nos toca poner la creatividad, el trabajo, por que el público está ávido y está allí esperando”.

En tendencia: “Personajes femeninos poderosos son necesarios”: Paulina Gaitán

En este punto Luna fue claro. Mencionó que en ocasiones se menosprecia al público, siendo este un principal error de los creadores, público que considera está listo para retarlo con el contenido.

“Por lo menos el público al que yo me dirijo festeja la especificad de las historias, la gente valora ese valor del detalle, lo sé por que he visto que estos proyectos vuelan… Yo como público si quiero ver contenidos que me entretengan, pero sobre todo que me reten, que me hagan pensar, que me hagan preguntas, esas me interesan muchísimo por que eso detona algo en mi que me hace bien”.

Responsabilidad profesional

Para ser un facto de cambio, el actor procura cada vez más que los próximos proyectos en los que se involucra tengan una reflexión para el público. Y aunque no existen fórmulas, el compromiso por tener esta bandera, forma parte de su responsabilidad, una filosofía que ha ido conservando en los últimos años.

“Conforme pasa el tiempo tengo cada vez más la responsabilidad de que el proyecto en el que yo me involucre tenga una reflexión que me parezca pertinente, las historias nos pueden ayudar a detonar la reflexión necesaria, a entender problemáticas desde otras perspectivas para ser parte de la solución. Para mi es importante que lo que hago, lo que digo en mi trabajo, represente mi punto de vista y a lo mejor se limite a las cosas que voy a hacer, pero las haré con plena convicción”, destacó Diego Luna.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram