Canciones navideñas que se colocaron en el Top 50 de Spotify

La víspera de navidad está cobrando mayor protagonismo y para prueba de ello, dentro del Top 50 de las canciones más escuchadas a nivel mundial en Spotify ya figuran algunas de las canciones navideñas más famosas. Conoce de qué temas se trata.

‘All I Want for Christmas Is You’

Tal como se esperaba, en el puesto número dos del Top 50 de Spotify se encuentra el villancico ‘All I Want for Christmas Is You‘, de la estadounidense Mariah Carey. El cual fue lanzado en 1994 en el álbum Merry Christmas para luego convertirse en el himno de la navidad.

Hasta el momento, ‘All I Want for Christmas Is You‘ cuenta con más de seis millones de reproducciones.

‘Last Christmas’

En el puesto número tres se coloca ‘Last Christmas‘ de Wham!, un tema que fue lanzado el 3 de diciembre de 1984 como parte de los sencillos promocionales de Music from the Edge of Heaven, el último álbum que el dúo sacó.

Contrario a lo que se piensa, ‘Last Christmas‘ no retrata la esencia de la navidad, sino que habla sobre una decepción amorosa y del reencuentro con una expareja. Por ahora, este tema acumula más de cinco millones de reproducciones.

‘Rockin’ Around the Christmas Tree’

La navidad suena al estilo rockabilly con ‘Rockin’ Around the Christmas Tree‘ de Brenda Lee, un tema que nació en 1958 y que, con el paso del tiempo se convirtió en una de las canciones navideñas más vendidas, en formato digital.

Se sabe que existen alrededor de 400 versiones de ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’, algunas de ellas han sido interpretadas por artistas como Miley Cyrus, Justin Bieber, Kelly Clarkson, Camila Cabello y Priya Ragu. Actualmente este sencillo acumula más de cinco millones de reproducciones.

‘Jingle Bell Rock’

Los icónicos cascabeles de ‘Jingle Bell Rock‘ no podían faltar en el Top 50 de Spotify, es por eso que el tema de Bobby Helms se situa en la sexta posición del listado, con más de cuatro millones de reproducciones.

El tema original fue escrito por James Lord Pierpont en 1857 y tenía como nombre ‘Jingle Bells, or the One Horse Open Sleigh‘, aunque la letra no hablaba sobre la navidad, fue hasta décadas después que se modificó y se convirtió en uno de los villancicos más populares.

Si quieres conocer el listado completo del Top 50 de las canciones más escuchadas en Spotify, aquí podrás hacerlo:

