‘Noches de fuego’: Entrevista Exclusiva con Tatiana Huezo desde Cannes

La violencia que atraviesa a México de punta a punta, por mucho que quisiéramos, no se trata de una espeluznante ficción sino de una agobiante realidad que tiene diferentes manifestaciones y repercusiones que son tristemente cada día más graves.

En el contexto del surgimiento de sanguinarios carteles en varias zonas del país, la cineasta salvadoreña-mexicana Tatiana Huezo, egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, después de un exitoso recorrido por el mundo del documental con títulos como El lugar más pequeño (2011) y Tempestad (2016), presenta Noche de fuego, su primera ficción compitiendo en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes.

Noche de fuego, producida por Nicolás Celis, quien también produjo Roma de Alfonso Cuarón, toma elementos de la novela Prayers for the Stolen de la escritora Jennifer Clement para contar la historia de tres amigas que crecen juntas en las montañas de Jalisco donde se cultiva flor de amapola, habitan las casas de quienes han huido por las extorsiones, secuestros y desapariciones y que están tratando de convertirse en mujeres en un entorno que asfixia cada oportunidad de reír o de crecer.

Forbes: ¿En qué difiere tu aproximación a una ficción como es Noches de fuego a la de los documentales que habías hecho previamente?

Tatiana Huezo: En esencia la construcción de la historia, de los personajes, de trabajar con las emociones, con los sentimientos, con lo que les sucede a estas niñas y a Rita, la madre, siento que no, que trabajo desde una mirada hacia el ser humano que me centre mucho en construir estos personajes, en dotarlos de credibilidad.

F: ¿Cómo fue el acercamiento a esta historia en particular?

TH: Me aproximé a esta historia desde mirar para adentro, a mi propia vida, la vida cotidiana con mi hija. Hay muchos diálogos incluso que están en la película que nacen de los que he tenido con mi hija. En esencia, un documental y una ficción para mí son la misma cosa, la esencia de una película es la misma: es poder trasladar a la pantalla una experiencia humana, poder caminar de la mano con personajes que puedan provocar algo en ti, en la panza en la cabeza.

F: ¿Qué diferencias notables encontraste entre filmar un documental y tu primer ficción?

TH: El salto muy grande para mí fue el modo de producción. Hay un abismo muy grande entre el modo de producción, empezando por el hecho de que los últimos quince años de mi vida he trabajado con un equipo de siete o nueve personas y de repente me veo inmersa en un crew de alrededor de cien personas, con efectos especiales, con tormentas, con helicópteros, viento, fuego y balazos, muchos extras, muchos departamentos que me ayudaron a construir esta historia.

La diferencia es que había que generarlo todo, había que crearlo todo, había que generar el espacio de estas niñas, sus casas, etc. Yo encontré “Neblinas”, este pueblo que fue parte de mi investigación para poder terminar de escribir el guión. Me aproximé al proyecto desde lo que sé hacer. Me metí a un clavado en el mundo de la amapola en México que ya era un gran punto de partida el libro pero me fui a buscar esta montaña y hasta que no la encontré, no pude acabar de escribir el guion. Yo trabajo así en el documental, me gusta encontrar el espacio, estar mucho tiempo con los personajes. En este sentido, había que encontrar a las niñas, que se vincularan, que se volvieran mejores amigas, que conocieran sus secretos y poder llegar con ese terreno ganado al rodaje. No son actrices profesionales, fue un casting muy largo que duró más de un año. Audicionaron más de 800 niñas. Hay un abismo enorme entre un método de producción y el otro.

F: El hecho de estar haciendo una ficción ¿te dio alguna ventaja frente a lo difícil o sensible del tema que retrata la película?

TH: Lo abordé con la misma ética. Tienes un compromiso con tu historia, con estas niñas a quienes estoy sacando de su universo y a quienes estoy poniendo en un espacio imaginado pero que no es nada lejano a la realidad, que está nutrido totalmente de la vida, de la realidad. Es lo que yo sé mirar. Llevo muchos años poniendo en escena la realidad, trabajando con personajes reales y desde ahí construí a estos personajes.

F: ¿Tenías la misma libertad como documentalista o hubo diferencias importantes?

TH: Me sentí rara por que estoy acostumbrada a tocarlo todo, a controlarlo todo en el documental y de repente llego aquí y todo está diversificado en varios departamentos, entre tanta gente trabajando y por ejemplo el primer día de rodaje con el set lleno de gente y me dicen “tú tienes que sentarte ahí en el monitor”, un monitor bonito, con su sillón y tal. Yo no estaba acostumbrada a eso. Yo estoy acostumbrada a estar detrás de mi fotógrafo, hablarle al oído. No podía tocar nada en el set, únicamente dar la indicación de que se moviera.

Estaba frente a un aparato muy grande al que tuve que adaptarme y que de algún modo se adaptó a mi también. Hubo mucha improvisación, cuando algo no funcionaba, yo lo modificaba, cambiaba diálogos sobre la marcha por que había cosas que surgían en ese momento que eran mejores que lo que yo había escrito. El instinto de trabajar con la realidad todo el tiempo me ayudo para saber que sucedía con las emociones de mis actrices.

F: ¿Cuál esperas que sea el recibimiento de la película en México?

TH: Espero que el público mexicano reciba esta película con mucha cariño y con mucha emoción. Es una película que habla de nuestro tiempo, de la resonancia que la violencia deja dentro de nosotros. Siento que es una película que nos va a sumergir en este mundo mágico y entrañable de la infancia y que el público pueda caminar de la mano de estas niñas hermosas, inspiradoras y rebeldes.

