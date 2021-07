‘Wolfgang, un chef legendario’, el documental de Disney+ que inspira

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Wolfgang Puck, el “chef celebridad”, ha revolucionado la gastronomía estadounidense. El chef de originen austriaco tiene en su haber una fructífera carrera que lo ha catapultado como una de las figuras más importantes de la gastronomía, pero más allá de su historia de éxito, prevalece un duro camino al ascenso que se refleja en el inspirador documental ‘Wolfgang, un chef legendario’, disponible en Disney+.

Desde hace años Wolfgang posa para los reflectores más importantes, cocina para las más relevantes celebridades del mundo artístico y consolida un imperio restaurantero como pocos, pero pocos conocen que detrás de esta historia de éxito existen capítulos fuertes en su vida.

Como manera de homenaje para conocer los detalles de su vida, Disney+ tiene ahora disponible en exclusiva el documental ‘Wolfgang, un chef legendario’, donde la inspiradora trayectoria del chef se hace presente por medio de importantes testimonios que relatan cómo llegó a convertirse en un ícono culinario en los Estados Unidos.

También puedes leer: Arcelia Ramírez y ‘La civil’ ovacionadas en el Festival de Cannes 2021

Es seguro que alguna vez hayamos oído hablar de Wolfgang Puck. En la década de los setenta, el chef logró destacan la figura del cocinero como nunca antes, incluso abrió la cocina a los comensales para que no existiera barrera entre ellos en sus radicales restaurantes, donde la innovación llegaría en las formas menos pensadas que llamaron la atención de los críticos más conservadores.

Nadie podía dejar de hablar de su concepto gastronómico. Fue tan irreverente que se dio el lujo de introducir pizzas al menú del restaurante Spago, el cual era epicentro de los famosos de Hollywood en Los Ángeles que buscaban descubrir los sabores de la cocina de Puck.

Y aunque los años han pasado de éxito en éxito, poco se conocía de sus orígenes. En ‘Wolfgang, un chef legendario’, el personaje abre por primera ocasión los capítulos más duros de su infancia que lo llevaron a emprender el viaje de su vida para convertirse en el ícono de hoy en día.

A sus más de 70 años es tajante, no le gusta hablar del pasado. Y aunque pareciera que esta en un momento de vida donde se puede dar el lujo de ir con más calma, comparte que es todo lo opuesto. Pese a esto, el documental explora los claroscuros más conmovedores que solo unos pocos lo conocían.

En entrevista, Wolfgang Puck, compartió algunos detalles de lo que representa este documental y lo importante que fue realizar un viaje de exploración al pasado para revivir estos duros momentos, destacando en todo momento, lo inspiracional que puede llegar a ser para otras generaciones.

“Lo más interesante de esta historia es que nadie sabe los orígenes de mi vida. Todos me conocen por mi restaurante Spago, pero nadie sabe la adversidad y las dificultades que tuve cuando era niño”.

El documental disponible en exclusiva en el catálogo de Disney+, nos comparte los momentos que marcaron su niñez con el constante acoso de su padrastro quien aseguraba que nunca llegaría a tener éxito en la cocina, el lugar donde encontró refugio desde pequeño para ayudarle a su mamá en la preparación de la comida.

“Ojalá que esta historia sea inspiradora para mucha gente joven con similares problemas con sus padres, con sus jefes o con quien sea. Que sean perseverantes, atraviesen las adversidades y se conviertan en exitosos”, destacó Wolfgang Puck.

En tendencia: ‘Somos’, la serie de Netflix que clama justicia a través de sus personajes

No, no es una respuesta, tienes que encontrar una mejor manera.

Fue este viaje al pasado el que le trajo momentos emotivos a su vida. Algunas de las grabaciones del documental se hicieron desde Austria, el lugar de su nacimiento, donde los testimonios de él y su hermana reflejan un doloroso pasado que ha permanecido enterrado en muchas ocasiones, pero que en el documental lo saca a flote.

“Definitivamente volver a mi pasado fue lo más difícil. Siempre le digo a la gente que me conoce sobre el hoy y el mañana sin mirar atrás, de esos solo me río. Pero esto me hizo realmente volver a creer en mi pasado, volver a las emociones que ni siquiera sabía que aún estaban allí enterradas en el fondo, saliendo a la superficie. Fue una experiencia realmente extraña y realmente fuerte”.