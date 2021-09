HBO Max agrega más de 200 nuevas películas a su catálogo

HBO Max quiere ser el mejor servidor de streaming. Para lograrlo, la compañía incorporó más de 200 películas para el territorio mexicano, una mezcla de clásicos del cine y nuevas producciones disponibles en exclusiva para los suscriptores.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Películas icónicas, clásicas, multipremiadas y otros títulos que divirtieron a los fanáticos del cine y entretenimiento en décadas pasadas así como nuevas y prometedoras producciones ya se pueden apreciar en el catálogo de HBO Max.

Marcas como HBO, Max Originals, Warner Bros. DC y Cartoon Network forman parte del repertorio de títulos que conforman estas más de 200 películas. La diversión está garantizada para toda la familia, ¿qué estás esperando?

También puedes leer: ‘Sin señas particulares’, el filme que retrata reflexiones de ausencia

Foto: Cortesía HBO Max.

Entre las películas estrenadas recientemente se puede encontrar ‘Jumanji: the next level’, ‘Zoombieland: double tap’, ‘Happiest season’, ‘Monster hunter’ y ‘Words on bathroom walls’. Muchas de ellas protagonizadas, dirigidas y escritas por grandes talentos de Hollywood.

Dentro de las películas multipremiadas que ahora se pueden encontrar en el catálogo de HBO Max están: ‘The social network’, ‘Serpico’ y ‘Jerry Maguire’, por mencionar algunas. Para los amantes de la acción no pueden dejar pasar cintas como ‘Bad boys for life’ o ‘Bloodshot’.

Si el drama se apodera de tus gustos, entonces películas como ‘All the king’s men’, ‘Glory’, ‘The pursuit of happiness’ y ‘Tootsie’. Por otro lado, la familia podrá reunirse para disfrutar de títulos como ‘The Smurfs’, ‘Labyrinth’ y ‘Madeline’.

Foto: Cortesía HBO Max.

En tendencia:

Este es todo el contenido que llega a Netflix en septiembre

4 series de Netflix alucinantemente inquietantes para los suscriptores

‘The covenant’, ‘The evil dead’ y ‘Panic Room’ completarán tu experiencia pasando por el género del terror y suspenso, uno de los más populares. Así como lo ves, HBO Max te espera con horas de entretenimiento, tan solo es cuestión de elegir tus favoritas.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram