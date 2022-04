‘Jurassic World Dominion’ revela nuevo tráiler y fecha de estreno en cine

El apocalipsis llegó, así se deja entrever en el nuevo tráiler que se reveló para cerrar esta trilogía, protagonizada por Chris Pratt. En la nueva entrega, la cría de Blue, la velociraptor entrenada por Owen Grady, será uno de los personajes que detone la acción en ‘Jurassic World: Dominion’.

A diferencia de lo acontecido en las entregas anteriores, en las cuales la acción se centró en el parque de la Isla Nublar, esta vez los dinosaurios desatarán el caos en una zona urbana.

Para hacer un cierre de esta saga, el nuevo largometraje contará con el regreso de varios personajes icónicos que aparecieron en los filmes de los años 90. Entre ellos están: los doctores Ellie Sattler, Alan Grant y Dra. Ian Malcolm, quienes acompañarán al etólogo Owen Graddy y Claire Dearing para intentar controlar a estas feroces y enormes criaturas fuera de su habitad natural, mientras buscan al velociraptor hembra que fue entrenada por el exmarine.

Como es costumbre en la franquicia de Jurassic World se presentarán nuevas especies y peligros, en una historia que ocurre cuatro años después de la destrucción del parque.

La fecha para el estreno de la película está marcada para ocurrirá el 1 junio del 2022. Fue dirigida por Colin Trevorrow, guionista de todas las cintas de la trilogía y, por supuesto, también están involucrados en la producción Steven Spielberg y Frank Marshall. View this post on Instagram A post shared by Jurassic World (@jurassicworld)

De acuerdo con su director, esta cinta no solamente tiene el objetivo de cerrar la narrativa de la saga, también busca poner punto final a una aventura que comenzó en 1993 con Jurasic Park.

Aunque no están del todo claro si con ‘Jurassic World: Dominion’ los dinosaurios volverán extinguirse, al menos de las salas de cine, o si Universal Studio apostará por una renovación de la franquicia.

