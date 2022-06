Pride weekend: Drag Shows, emprendedores locales y más

Como parte de las múltiples actividades que se tienen contempladas durante el mes “Pride”, firmas hoteleras se han sumado a presentar programas de actividades que fomenten la diversidad e inclusión en Latinoamérica.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

En entrevista con Brian King, presidente de Marriott International en Latinoamérica y el Caribe, conocimos más acerca de las actividades que la firma hotelera tiene preparadas en los próximos días para la comunidad LGBTIQ+.

“Somos gente de hospitalidad, abrimos nuestras puertas y damos la bienvenida a todos. Tenemos varios programas, pero este mes estamos enfocados en los programas LGBTIQ+. Este mes es sobre el ‘Orgullo’, todos son bienvenidos“, apunta King; mientras destaca que el grupo ya cuenta desde hace años con una campaña que apoya la inclusión llamada ‘#LoveTravels‘, programa inspirado en la premisa de que “creemos que el amor viaja alrededor del mundo y nosotros como una compañía de viajes, queremos ayudar a la gente a viajar y disfrutar con quienes viajan y a dónde viajen”.

Foto: Marriott.

¿Qué actividades se tienen preparadas?

Para la celebración ‘Pride’ de este año “haremos el ‘Pride Bazaar’, una colección de actividades y eventos creada en colaboración con nuestros hoteles”, donde por ejemplo: “presentaremos una bolsa de viaje que creamos en colaboración con uno de nuestros socios en Puerto Rico, el artista LGBTIQ+, Bernardo Medina. Regalaremos algunas de estas bolsas y venderemos otras para donar las ganancias a la comunidad”, comparte Brian.

Foto: Cortesía.

“Buscamos trabajar de cerca con las organizaciones LGBTIQ+ locales y apoyarlas de todas las maneras posibles”.

En la Ciudad de México el Hotel W será el corazón de Pride. King precisa que se llevarán a cabo algunos Drag Shows. “Este año haremos el evento ‘Shock with Pride at the W’, que apoyará a diferentes artistas y emprendedores locales de la comunidad LGBTQ+”.

Foto: Marriott.

Este sábado y domingo de 2 a 7 pm habrá actividades en las que la gente podrá ver lo que hacen estos creadores y podrán convivir con sus propuestas. “Podrán subir al Pride Bus y también presentaremos a marcas asociadas de ropa como: MANCANDY, OUTLAW o ALLTOGETHER”, apunta King.

¿Por qué México es tan atractivo para los viajeros?

“Especialmente para la comunidad LGBTIQ+, algo que encuentran verdaderamente hermoso en México es que es un país que se distingue por la pasión y el corazón. A los viajeros les gusta descubrir la comida, la historia, la arquitectura, los museos, el arte y la cultura. Cualquiera que se diga un aficionado de la cultura y un ‘foodie’, tiene que visitar México”.

Así es como la firma de hospitalidad, que hace algunos años elegía a México para inaugurar su primer complejo fuera de Estados Unidos –en Puerto Vallarta–, se mantiene en una constante por la diversidad y la inclusión. “Todos son bienvenidos en nuestros hoteles, sin importar su posición o a quién amen. Somos progresistas, nos preocupamos por la diversidad, sobre todo por la inclusión”.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter