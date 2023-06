Mabel Cadena: una mujer poderosa y mexicana que pisa fuerte en la meca del cine

El principal desafío que enfrentó Mabel Cadena para interpretar a Namora en la película Black Panther: Wakanda Forever (parte del mundo Marvel) fue comprender el proceso interno que ella misma estaba viviendo: “La llegada de esa oportunidad representó, por primera vez en mi vida, no poner a la actriz a preguntarse cómo iba a resolver tal o cual personaje, sino cómo iba a resolver este personaje a partir de la historia de vida que, en este momento, me está llenando de miedo y de inseguridad”. La actriz confiesa que el hecho de que se diera la oportunidad -que percibía muy lejana- la hizo darse cuenta de “los huecos” que había dentro de ella. “Necesito enfrentarme a un idioma que no conozco, actuar en un idioma que no conozco, aprenderlo […] Todas estas dudas hicieron que culturalmente colapsara un poco y dijera: ‘¿Cómo voy a sacar adelante un personaje en este lugar, en esta industria, si ni siquiera puedo sacar adelante mi voluntad de sentirme segura haciendo lo que estoy haciendo?’”.

A Mabel no la paralizó el miedo. Decidió prepararse y fortalecerse. Su estrategia fue la disciplina (un proceso que terminó hasta que se estrenó la película, dice). Tomó clases diarias de inglés y de maya, y buscó un terapeuta que la acompañara en su desafiante camino: “Soy una persona que cree que, a veces, una no puede hacerlo todo sola o que no puede construir ese poder que se proyecta, si no te ayudas de un proceso terapéutico. La salud mental me parece lo más importante”.

Mabel Cadena, actriz. 21 de mayo 2023. Foto: © Fernando Luna Arce

Hoy es vocera de la organización ProMéxico Indígena, cuyo objetivo es implementar acciones que mitiguen la pobreza extrema de los grupos indígenas. Ella ayuda a conseguir donaciones para la construcción de cisternas y captar agua de lluvia. Sin este recurso, no hay salud, siembra y alimentos de autoconsumo para ser comercializados. “Tener una comunidad indígena empoderada es una diferencia brutal; se sienten fuertes creando comida, fuentes de ingreso, alimentos […] Eso me mueve mucho en este momento, porque sí he podido ver cómo cambia la vida de las personas”.

Mabel está participando en la serie de Netflix Bandidos, (2024). “También, este año, espero estrenar una serie para Paramount Pictures. Terminé una película con Eva Longoria […] En este momento tengo un objetivo muy concreto: estar atenta a alguna oportunidad en Estados Unidos”.