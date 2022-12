Las oportunidades se buscan, Michelle Rodríguez

Más de una década en la industria del entretenimiento le ha enseñado a Michelle Rodríguez que tocar puertas es, sin duda, una de las mayores pruebas a las que se enfrenta la mayoría de los creativos del país. Sin embargo, la actriz y comediante está convencida de que las oportunidades no sólo llegan, sino que se buscan.

“De pronto cuando tenemos ganas de comernos al mundo, no sabemos hacia dónde dirigirnos. Hay muchas ferias y foros donde vas y pitcheas tus proyectos y te entrevistas con gente dentro de la industria. No obstante, el acceso no siempre es fácil. Como creativos, tenemos que buscar las oportunidades y tomarlas. No hay que esperar a que lleguen a nosotros”, dice la comediante en entrevista con Forbes México.

Para Rodríguez, quien ha apostado a la comedia en los últimos años, uno de los mayores desafíos que enfrentan los comediantes hoy en día es la llamada ‘cultura de la cancelación’, un fenómeno que ha tomado relevancia en los últimos años y que consiste en quitar el apoyo moral o incluso financiero a alguna figura pública o empresa bajo el argumento de lo ‘políticamente correcto’.

“Es importante que sepamos lo que estamos diciendo. Sí es padre hacer reír, lo cual es nuestro mayor motor, pero tenemos que siempre tener presente no pasar por encima de nadie o vulnerar a alguien y al mismo tiempo conectar con la audiencia. Me parece que la comedia, además de ser infinitamente divertida, también puede ser un eje de cambio para generar cosas más grandes”, comparte la comediante.

Michelle Rodríguez, actriz, conductora y productora. 10 de noviembre 2022. Foto: Oswaldo Ramírez

Encontrar esta fórmula no es fácil, sin embargo, Rodríguez la ha encontrado en los datos duros y en transmitir su forma de ver la vida. “Si pienso que las relaciones tóxicas son algo que realmente hace daño a la gente, busco la forma y el discurso adecuado para comunicarlo y que la persona que lo escuche se ría, pero también tome conciencia de cierto tipo de situaciones”.

Pero como en todo tipo de negocio e industria, Rodríguez concede que cada tipo de comedia tiene su target específico. “Hay quienes definitivamente no comparten tu manera de ver la vida o simplemente no match con tu comedia por sus propios ideales y valores”, explica.

Actualmente, la comediante se encuentra trabajando en el proyecto ‘La flor más bella’, una serie inspirada en su vida y trayectoria producida por Campanario Entertainment para Netflix. “Este proyecto me hace infinitamente feliz porque jamás pensé que mi camino pudiera generar tanto. Creo que es una serie que va a ser la serie que nos hubiera gustado ver de chiquites y espero que a la juventud de ahora le haga un apapacho a su corazón”, dice Rodríguez. Además de este proyecto, la también cantante, se encuentra trabajando en una película y en la próxima temporada de la serie ‘40 y 20’ donde interpreta a “Toña”.

Al hablar de sus sueños, Rodríguez no escatima en decir que cada vez que cumple un sueño “le viene otro más grande”. “Ahora que me dedico a mi sueño, busco hacerlo cada vez más y mejor, con gente que la pase bien y de una manera sana para que me permita compartir tiempo con la gente que amo y conmigo”.

“Hoy hay muchos pintores, escritores, fotógrafos, escenógrafos o músicos que están trabajando en una oficina, de chefs o de freelancers en otra profesión en vez de estar en lugares cercanos a su profesión o a la industria y esto los limita un poco más. Si hubiera un camino un poco más claro para llegar a las oportunidades sería un poco más fácil”, concluye Michelle Rodríguez.